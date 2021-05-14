TruePNL (PNL) coin nedir? PNL Token açıklaması

TruePNL coin nedir?

Yatırımcıların beklediği şeffaflık TruePNL’de görülmekte. Yatırım deneyimi elde etmek için finansal ürünler üretilir. Bu finansal ürünlerden ilki ise Robo ticaret pazarı olarak kayıtlara geçti. Borsa içerisinde risklerin olması ile aza indirmek için çalışa

PNL ürünleri

şunlardır: Ticaret botları. Kullanıcılarımız, kanıtlanmış ve geriye dönük test edilmiş stratejileri API anahtarı ile exchange hesaplarına bağlayarak kazanabilirler. Portföy izleyici. Yatırımcılar, geçmiş işlem performansına dayalı olarak alım satım analitiği alabilir. Ürünlerden yola çıkarak performansa dayalı bir şekilde alım satım işlemleri de gerçekleşir.

Dolaşımda Kaç PNL Var?

TGE'de ilk dolaşım arzı: 5.060.000 (% 5.06). Halka açık satış için% 3,40 oranın da kullanım sağlar.

TruePNL (PNL) Coin NEREDEN ALINIR?

TruePNL (PNL) Coin

şuanda Gate.io borsasında satılmaktadır.