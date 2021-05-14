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TruePNL (PNL) coin nedir? PNL Token açıklaması

Yatırım yapmayı seven vatandaşların borsada yer alması gündem de yerini aldı. Kripto para borsasına taleplerin artması ile araştırmalar da çoğaldı. TruePNL coin herkes tarafından merak edildi. Para borsası için yapılan yatırımlar da bu aralar TruePNL coin tercih edildi. TruePNL hakkında merak edilenler haberimizde

14 Mayıs 2021 Cuma 16:40
TruePNL (PNL) coin nedir? PNL Token açıklaması
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TruePNL coin nedir?

Yatırımcıların beklediği şeffaflık TruePNL’de görülmekte. Yatırım deneyimi elde etmek için finansal ürünler üretilir. Bu finansal ürünlerden ilki ise Robo ticaret pazarı olarak kayıtlara geçti. Borsa içerisinde risklerin olması ile aza indirmek için çalışa

PNL ürünleri 

şunlardır: Ticaret botları. Kullanıcılarımız, kanıtlanmış ve geriye dönük test edilmiş stratejileri API anahtarı ile exchange hesaplarına bağlayarak kazanabilirler. Portföy izleyici. Yatırımcılar, geçmiş işlem performansına dayalı olarak alım satım analitiği alabilir. Ürünlerden yola çıkarak performansa dayalı bir şekilde alım satım işlemleri de gerçekleşir.

Dolaşımda Kaç PNL Var?

TGE'de ilk dolaşım arzı: 5.060.000 (% 5.06). Halka açık satış için% 3,40 oranın da kullanım sağlar.

TruePNL (PNL) Coin NEREDEN ALINIR?

TruePNL (PNL) Coin

 şuanda Gate.io borsasında satılmaktadır.

Son Güncelleme: 14.05.2021 16:40
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Anahtar Kelimeler:
BorsaTruePNLKripto Para
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