Trendyol üzerinden nasıl para kazanılır? 2020

Türkiye en büyük e-ticaret devlerinden biri olan Trendyol, yapmış olduğu milyonlarca dolarlık satıştan bahsederken, bir yandansa satış elemanları ve müşterilere para kazandırmaya devam ediyor. Trendyol, Black Cuma gibi etkinliklerde hatırı sayılır satış rakamları elde ederek hatırı sayılır yüksek gelir elde etti.
Trendyol, alışveriş yapan kullanıcıları ödüllendiren bir sistem geliştirdi. "Cüzdan" adı verilen bu sistem ile kullanıcılar her alışverişten çok yüksek karlar elde edebilirler. Cüzdan uygulaması, her satın alma işleminin yanı sıra Trendyol'un gerektirdiği bazı özel görevleri yerine getirirken de para sağlayabilir. Yorum yapma, alışveriş yapma, sisteme çeşitli bilgiler ekleme gibi ek görevler ile yüksek gelir elde edilebilir.
Trendyol’da Yorum Yaparak Para Kazanmak
Trendyol Cüzdan ile Nasıl Para Kazanılır?
Cüzdan hesabınızı oluşturduğunuz andan itibaren 20 Türk Lirası cüzdan parası alacaksınız. Yaptığınız her satın alma size cüzdan parasının %2'sini kazandıracak. Öneğin 500 Türk lirası alırsanız 10 Türk lirası alırsınız. Yorum başına 5 Türk Lirası alabilirsiniz, ancak sadece onaylanmış yorumlar için ücret ödenir.
Trendyol Linki ile Para Kazanmak
Trendyol'dan para kazanma konusunda en net yollardan biri Trendyol bağlantılarının paylaşılmasıdır.
- Trendyol'da satış yapan herhangi bir satıcı hesabından satış ortaklığı talep edin.
- Üyelik talebinde, her bağlantı tıklaması veya satın alma için ödeme yapılır.
- Verdiğiniz bağlantı üzerinden satış yaparsanız, her satış için% 10-20 komisyon alırsınız.
- Bağlantı üzerinden 10.000 Türk Lirası satarsanız, yaklaşık 2.000 Türk Lirası gelir elde edersiniz.
- Özellikle sosyal medya hesapları güçlü kişiler, satmak ve iyi gelir elde etmek için Trendyol bağlantılarını paylaşıyor.