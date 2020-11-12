Trendyol üzerinden nasıl para kazanılır? 2020

Türkiye en büyük e-ticaret devlerinden biri olan Trendyol, yapmış olduğu milyonlarca dolarlık satıştan bahsederken, bir yandansa satış elemanları ve müşterilere para kazandırmaya devam ediyor. Trendyol, Black Cuma gibi etkinliklerde hatırı sayılır satış rakamları elde ederek hatırı sayılır yüksek gelir elde etti.

Trendyol, alışveriş yapan kullanıcıları ödüllendiren bir sistem geliştirdi. "Cüzdan" adı verilen bu sistem ile kullanıcılar her alışverişten çok yüksek karlar elde edebilirler. Cüzdan uygulaması, her satın alma işleminin yanı sıra Trendyol'un gerektirdiği bazı özel görevleri yerine getirirken de para sağlayabilir. Yorum yapma, alışveriş yapma, sisteme çeşitli bilgiler ekleme gibi ek görevler ile yüksek gelir elde edilebilir.

Trendyol’da Yorum Yaparak Para Kazanmak

Trendyol Cüzdan ile Nasıl Para Kazanılır?

Trendyol'un en yaygın kar türlerinden biri yorumlardır. Trendyol'a yorum yazarak her yorum için 5 Türk Lirası kazanabilirsiniz. Gönderdiğiniz her yorum Trendyol hesabınıza yüklenecek ve diğer satın alımlarda kullanabilmeniz için cüzdanınıza kaydedilecektir.

Cüzdan hesabınızı oluşturduğunuz andan itibaren 20 Türk Lirası cüzdan parası alacaksınız. Yaptığınız her satın alma size cüzdan parasının %2'sini kazandıracak. Öneğin 500 Türk lirası alırsanız 10 Türk lirası alırsınız. Yorum başına 5 Türk Lirası alabilirsiniz, ancak sadece onaylanmış yorumlar için ücret ödenir.

Trendyol Linki ile Para Kazanmak

Trendyol'dan para kazanma konusunda en net yollardan biri Trendyol bağlantılarının paylaşılmasıdır.