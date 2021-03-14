Trendyol paylaş kazan nedir? Trendyol paylaş kazan ile nasıl para kazanılır?

Ünlü alışveriş devi Trendyol, herkesin göz bebeği olmuş durumda. Birçok avantaj ve farklı ürün yelpazesiyle kısa zamanda ürünlerini teslim ederek gönülleri fettetmiş. Özellikle alışveriş için fırsatı olmayanlar, aradığı ürünü mağazada bulamayanların ya da taşımada güçlük çeken herkes öncelikle intenet üzerinden alışveriş yapıyor. Epeydir hayatımızın içinde yer alan bu siteler elimiz ayağımız olmuş durumdadır.

Özellikle son zamanlarda sıkça başvurulan bir adres olmasının yanı sıra güvenli alışverişin adreslerinden olmasıyla da çok tercih edilme sebebi taşımaktadır. Yediden yetmişe bir şey almadan önce inteneti açıp fiyat güncellemelerinin takip edildiği adreslerden biridir. Her yer her zaman güvenle alabilme imkanı tanıdığı için yni nesil alışveriş online sitesidir.

E-ticaret alanında çığır açan Trendyol müşteri memnuniyet odaklı çalışmasıyla, üyelerine indirim, kampanya veya tanıtım alanında da kolaylıklar sağlamasıyla en çok alışveriş yapılan online site olmayı başarmış.

Üyelerine 100 TL'ye kadar varan paylaş kazan indirimiyle alışveriş severlerin cazip adresidir. Rakiplerine karşı çok sayıda yapmış olduğu müşteri çekme yöntemleri saymak ile bitmez.

Bundan nasıl yararlanılır, kodu nasıl temin edebiliriz, üye olmadan kod sahibi olunur mu gibi soruların cevabını arayan alışveriş severler, alışveriş yapmadan önce araştırmaya devam ediyor. Sorularınızın yanıtına bakalım..

Alışverişinizi daha uyguna getirmek sizin elinizde, 100 TL değerindeki indirimden yararlanmak için yapmanız gereken birkaç yolu sizinle paylaşacağız. 2 yolu bulunmakla birlikte bunlar;

1-Beğendiğin ürünü paylaş kazan

2-Koleksiyon oluştur paylaş kazan

Peki, bunları nasıl yapabilirsiniz, yazımıza devam edelim.

1.Beğendiğiniz ürünü arkadaşınızla paylaşarak, onun ürünü almasını sağlamanız yeterlidir. Bu sayede 75 TL'ye kadar varan kuponun sahibi olabilirsiniz. Satılan her ürün için yüzde 5 size kod olarak geri döner.

2.Kendiniz için oluşturduğunuz koleksiyonu arkadaşınızla paylaşarak 25 TL kuponun sahibi oluyorsunuz. 25 TL'ye kadar indirim fırsatı sizin oluyor.

2 seçenekle 100 TL'ye kadar kuponun sahibi olmak için öncelikle bir cüzdan hesabı açmanız gerekiyor. Sonrasında faydalanabileceksiniz.

1.Sistem için 30 Mart 14.00'dan- 6 Nisan 23.59'a kadar kullanabilirsiniz.

2.Sistem için ise, 12 Mart 14.00'dan 19 Mart 23.59'a kadar kullanma hakkına sahipsiniz.

Sadece bir hesap ile katılma hakkınız bulunuyor. İkinci katılımınız tespit edildiği halde iptal olacaktır.

Yaptığınız her alışverişte yüzde 1 Trendyol Para kazanma hakkına sahipsiniz. İptal ya da iade edilen ürün ödemeleri de hemen aktarımı sağlanıyor.

Trendyol cüzdanınıza 1.000 TL'ye kadar para bulundurabiliyorsunuz; fakat altın, telefon ve dijital ürün gibi seçenler için cüzdanınızda bulunan bu parayı kullanamazsınız. İşlemi banka ve kredi kartıyla yapabileceğiniz gibi 10.000 TL'ye kadar limiti koyabilirsiniz.