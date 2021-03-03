Trendyol mağaza açma ve satış komisyon oranları 2021

İntenet üzerinden ürün satışları yapmak isteyenler Trendyol’a başvurabilmektedir. Mağazası olan insanlar daha çok kişiye ulaşmak için intenete başvurabilmektedir. Ancak bunun için ise bazı şartlar vardır. Bu şartlar ise şu şekilde ele alınmıştır;

-Kişilerin şirkete sahip olması.

-Ürünlerin kaliteli bir görünüme sahip olması gerekmektedir.

-Ürünlerin Barkodlu olması gerekmektedir.

-Müşterilere doğru ürünleri gönderecek bir sisteme sahip olmaları gerekmektedir.

Mağazalara sahip olan kişiler, bu şartların dışında %15 ve %20 komisyonları kabul ederse satış yapma hakkına sahip olurlar.

Trendyol’da mağaza açmak isteyenler ise başvuru formunda bildirmesi gerekenler bir takım evraklar vardır. Bu evraklar ise şu şekilde sıralanmıştır;

-Şirket türü.

-Şirket ticaret unvanı.

-Vergi kimlik numarası.

-Ticari sicil numarası.

-Vergi levhası.

-İmza sirküleri.

-Ticaret sicili gazetesi.

Yapılan başvuruları Trendyol yetkilileri kontrol ettikten sonra değerlendirmeye almaktadır. Değerlendirmeden sonra başvuru kabul edilirse Trendyol tarafından bir sözleşme toplantısı gerçekleşecektir. Trendyol tarafından kabul edildikten sonra süreç başlamış oluyor. Bu süreç su şekilde ilerliyor;

-Sözleşme süreci.

-Ürün datasının dağıtılması.

-Ürün datasının kontrol edilmesi.

-Test siparişi ve operasyon toplantısı.

-Ürünlerin satışa çıkarılması.

İntenet üzerinden ürün satmak olumlu olsa da bazı zaman olumsuz yanlarıyla karşılaşabilir. Trendyol’da ürün satmanın olumlu yanları ise şu şekilde sıralanmıştır;

-Trendyol’daki müşterilere ulaşmak.

-şirketinizi tanıtma fırsatı yakalamak.

-Reklam yapabilmek.

Trendyol’da ürün satmanın olumsuz yanları;

-Birçok mağazanın aynı yerde ürün satması ve büyük mağazalarla yarış içerisinde olamamak.

-Yapılması zorunlu olan kurallar.

-Komisyon kesintileri.

Trendyol’da mağaza açmak ve ürün satmak için öncellikle siteye giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından sitenin sağ üst köşesinde satış yap butonu vardır. Bu butona tıklayarak satıcı başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Gerekli bilgiler isteyen siteye, bilgileri girdikten sonra mağazanızı açabilirsiniz. Gerekli olan bilgiler ise şu şekilde ele alınmıştır;

-Ad ve Soyadı.

-Cep telefonu.

-E-posta adresi.

-Şirket türü.

-TC kimlik numarası.

-Ürün kategorisi.

-İl ve ilçe adresi.

Mağaza açtıktan sonra belli bir bilgi ve belge girişini yapmalısınız. Bu kategori büyük önem taşımaktadır. Bu bilgiler sisteme giriş yapılmadığı takdirde ürün satma işleminiz gerçekleşemez. Bu bilgiler şu şekilde sıralanmıştır;

-Şirket bilgileri.

-Operasyon ve iletişim.

-Belgeler.

Satış sözleşmesi ve onay.

Trendyol üzerinden açtığınız mağazanızda hangi ürünleri satacağını kolaylaştırmak ve düzenli göstermek için kategoriler vardır. Bu kategoriler, kadın, erkek, çocuk, ev, yaşam, süpermarket, kozmetik, ayakkabı, çanta, saat, aksesuar ve elektronik eşya olarak sıralanmıştır.

Trendyol üzerinden yapılan komisyon hesaplamaları KDV satış fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır. Trendyol komisyon hesaplamalarını sipariş işleminde yüklenen ürünlerin adet halinde yapmaktadır. Komisyon bedelleri ise mağazalara fatura halinde gönderilmektedir.

Trendyol ürün komisyon oranları

Ürün kategorisi Ürün komisyon oranları

Giyim 17-20

Aksesuar/mücevher 30

Aksesuar/altın gümüş 5-20

Çocuk kategorisi 10-18

Kozmetik ve kişisel bakım 8-17

Ev ve yaşam/ Kırtasiye ve ofis malzemeleri 20

Ev ve yaşam/Hobi ve eğlence 17

Spor ürünleri 8-10

Elektronik/ beyaz eşya 06-20

Elektronik/cep telefonu 6

Çocuk/ bebek bakım 12

Çocuk/anne bakım 18

Spor/spor giyim ve ayakkabı 20

Süper market 13-15

Trendyol’da marka oluşturmak için herhangi bir kısıtlama olmadığı için birden fazla marka ve mağaza elde edebilirsiniz. Trendyol’da marka oluştur kategorisi yoktur. Bu nedenle marka oluşturmak isteyen iş sahipleri, destek bölümünden yapabilecektir. Marka oluşturmak için şu maddeleri aşama aşama yapmanız gerekmektedir;

-Yeni bildirim oluştur.

-Arama kısmına marka ismi yazınız.

-Son olarak markamı güncellemek istiyorum seçeneğine tıklayın.

Bu aşamaları yaptıktan sonra markanızı güncellemek istiyorsanız markanızı güncellemek istediğinizi, marka oluşturmak istiyorsanız marka ismini yazarak kaydedebilirsiniz.

Trendyol’a farklı şekillerde ürün girişi yapabilirsiniz. Excell, ürün girişi API ve Propars ile Trendyol’a ürün ekleyebilirsiniz. Görselinizin ise kaliteli olması gerekmektedir. Genelde 120*180 piksel olmalıdır. Trendyol’a doğru ürün girmeniz için aşağıda yer alan maddeleri önemsemeniz gerekmektedir.

-Trendyol Pazar girişi yapınız.

-Ürün kategorisine basın.

-Ürünün ismini girin.

-Model kodu girin.

-Ürün markasını ekleyin.

-Ürünün renk bilgisini ekleyin.

-Ürünün beden tercihini ekleyin.

-Ürünün açıklamasını ekleyin.

-Barkod ekleyin.

Bu işlemleri hallettikten sonra ürünün stoğunu ve fiyatını ekleyin.

Trendyol’dan ürün sipariş ettiniz ancak ürününüz elinize ulaşmadı. Bunun için öncellikle hesabım kısmından siparişlerim bölümüne girin ve siparişin nerede olduğuna, kargoya verilip verilmediğini inceleyin.

Ürününüzün durumu “Sipariş alındı” ve “Tedarik aşamasında” ise Canlı butona basınız.

Adres değişikliği yapmak istiyor iseniz, bu değişikliği ancak kargo şirketleri yapmaktadır. Adres değişikliği için kargonuzla iletişime geçin.

Yapılan her işlem ücretsizdir.