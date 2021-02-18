Trendyol ile para kazanma yöntemleri nelerdir?

Trendyol intenet alışverişinde en çok kullanılan mecralardan biri. Özellikle de salgın döneminde satışları oldukça arttı. Firmalar bu dönemde önemli denilecek satışlar gerçekleştirdi.
İnsanlar artık intenet üzerinden alışveriş yapma fikrini benimsedi. Bu duruma salgının da büyük etkisi oldu. Bu doğrultuda artık e-ticaret siteleri tercih edilmeye başlandı.
Trendyol’dan para kazanmak
Trendyol neredeyse her alanda ürün satılabilen bir platformdur. Son dönemlerde çok tercih edilmektedir. Günden güne de popülerleşmektedir. Korona virüs nedeni ile satışlarını intenet üzerinden yapmak isteyen firmalar Trendyol’u tercih ederek yüksek satış rakamlarına ulaşmaktadır.
Trendyol’da mağaza açma koşulları
Trendyol’dan para kazanmak isteyenlerin ilk önce sitede bir mağaza açmalıdır. Bu mağazayı açabilmek için de belirlenen koşulların sağlanması gerekmektedir. Mağaza açabilmek için kişinin hali hazırda ürünlere sahip olması ve satış yapan bir işletme olması gerekmektedir. Satış ardından mağazayı açan firma ile fatura kesim işlemi yapılmaktadır.
Trendyol’da mağaza açma isteyen bir kişi ilk olarak intenet sitesinden mağaza oluşturmalıdır.
- Trendyol e-ticaret sitesine girilmeli,
- Web sitesindeki satıcı başvuru sayfasına girilmeli,
- Açılan sayfada satışa başla seçeneğine tıklanmalı,
- Açılan sayfada istenen bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekli. Bu işlemden sonra değerlendirme aşamasına geçilir.
- Değerlendirmeyi geçenler için Trendyol’da bir mağaza sayfası açılır. Bu sayfaya satıcı ürünlerini bilgileri ile beraber yükleyerek satışa başlar.
Mağaza açmak için istenen belgeler
- Şirket ticaret unvanı
- Şirket türü
- Vergi kimlik numarası
- Ticari sicil numarası
- Satış yapılacak kategori
- E – posta
- Cep telefonu numarası
- Başka sanal Pazar yerlerindeki ya da kendi e – ticaret sitesinin linkleri
- Faaliyet belgesi
- Vergi levhası
- İmza sirküleri
- Ticaret sicil gazetesi
Mağazanın açılma süresi ne kadardır?
Trendyol’da mağaza açmak için tüm koşulları sağlayıp başvuru yapan kişiler bir süre beklemelidir. Bunun için ne kadar bekleneceği ile alakalı net bir süre yoktur. Onay sürecinin ne kadar süreceği belli değildir.
Trendyol mağaza komisyon oranları:
Trendyol’da satış yapacak olan girişimciler belli oranlarda siteye komisyon öderler. Bu komisyonla şu şekildedir:
- Aksesuar kapsamında – Altın Gümüş satışında komisyon %5
- Aksesuar kapsamında – mücevher satışında komisyon %30
- Spor ve spor ekipmanları satışında komisyon %15
- Spor ve spor giyim ayakkabı satışında komisyon %20
- Çocuk anne bakım ürünlerinin satışında komisyon %18
- Çocuk bebek bakım ürünlerinin satışında komisyon %12
- Elektronik beyaz eşya satışında komisyon %10
- Elektronik cep telefonu satışında komisyon %6
- Ev yaşam – kırtasiye ve ofis malzemeleri satışında komisyon %20
- Ev ve yaşam – hobi ve eğlence satışında komisyon %17