Trendyol ile nasıl para kazanılır? Trendyol alışveriş liste linki ile para kazanma

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok tüketici ihtiyaçlarını intenet üzerinden hizmet veren e-ticaret sitelerinden karışlamayı tercih ediyor. Bu durumda pek çok işletmenin e-ticaret siteleri üzerinden satış yapmaya yöneltiyor.

Trendyol ile nasıl para kazanılır?

Trendyol, uzun zamandır intenetten satışlar gerçekleştiren bir e-ticaret sitesidir. İhtiyaç duyulabilecek her ürünün satışını yapan site, işletmelerinde ürünlerini satışa sunabilecekleri sayfalar sunarak popülaritesini oldukça arttırmayı başardı.

Trendyol sitesinden satış yapan işletmeler, siteye yükledikleri ürünleri daha çok müşteriye ulaştırma fırsatı yakaladıkları için çok daha fazla satış yapabiliyorlar. Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalardan etkilenen pek çok işletme, satışlarını Trendyol üzerinden açtıkları mağazalardan yaparak salgın döneminde yine yüksek satış rakamlarına ulaştırdılar.

Trendyol mağaza açmanın şartları nelerdir?

Trendyol üzerinden satış yaparak para kazanmak için ilk olarak Trendyol sitesinden bir mağaza açmak gerekiyor. Trendyol mağazası açmak için ilk olarak belirlenen şartlara uygun olmak gerekiyor. Trendyol, bünyesinde satış yapmak isteyen işletme ve girişimcilere mağaza açma şansı veriyor.

Trendyol’da mağaza açma şartlarında çok fazla madde bulunmamaktadır. Mağaza açmak isteyenler açacağı mağazada satabileceği ürünlere sahip olması ve satış yapan bir işletme olması yeterlidir. Satış sonrası mağazayı açan firmanın adıyla fatura kesim işlemi yapılmaktadır.

Trendyol mağazası nasıl açılır?

Trendyol sitesinde mağaza açmak için şu yollar takip edilmelidir;

-Trendyol intenet sitesine girin

- intenet sitesindeki “Satıcı Başvuru” sayfasına girin.

-Açtığınız sayfadan “Satışa Başla” kısmına tıklayıp ilgili sayfaya yönlendirilirsiniz.

-Karşınıza gelen sayfada istenen bilgilerin girilmesi sonrasında bilgileriniz değerlendirilmeye alınır.

-Değerlendirmesi olumlu olan girişimciler için Trendyol intenet sitesinde özel bir mağaza sayfası açılır. Açılan bu sayfaya girişimci satacağı ürünleri, ürünler hakkındaki bilgileri ve ürünün fiyatını görselleriyle beraber giriş yaparak satışa başlayabilir.

TRENDYOL MAĞAZA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Trendyol’da mağaza açmak için istenen belgeler nelerdir?

Trendyol sitesinde mağaza açmak için ilk olarak başvuru formuyla beraber istenen belgeleride hazırlamak gerekir. Trendyol ‘da mağaza açmak için gerekli olan ve istenen belgeler şunlardır;

-Şirket ticaret unvanı

-Şirket türü

-Vergi kimlik numarası

-Ticari sicil numarası

-Satış yapılacak kategori

-E – posta

-Cep telefonu numarası

-Başka sanal Pazar yerlerindeki veya kendi e – ticaret sitesinin linkleri

-Faaliyet belgesi

-Vergi levhası

-İmza sirküleri

-Ticaret sicil gazetesi

Trendyol mağaza ne kadar sürede açılır?

Trendyol mağaza açma şartlarını yerine getiren ve gerekli belgeleri tamamlayanlar, mağazanın açılabilmesi için belli bir süre beklemektedirler. Trendyol’ da mağazanın açılma süresiyle ilgili net bir bilgi yoktur. Şöyle ki bütün bilgilerin eksiksiz olarak sunulması sonrasında onay süreci başlar.

Trendyol mağaza başvurusu yapan, onay süreci boyunca beklemek zorundadır. Onay süreci her girişimciye göre farklılık göstermektedir. Mağaza isteğinin onaylanması halinde girişimciye bilgi verilir.

Trendyol mağaza komisyon oranları ne kadar?

Trendyol sitesinde mağaza açarak satış yapanlar, bu satışlar üzerinden siteye belli oranlarda komisyon ödemesi yapıyorlar. Trendyol mağaza komisyon oranları şöyle;

-Aksesuar – Altın Gümüş satışı yüzde 5

-Aksesuar – mücevher satışı yüzde 30

-Spor ve spor ekipmanı satışı yüzde 15

-Spor ve spor giyim ayakkabı satışı yüzde 20

-Çocuk anne bakım ürünleri satışı yüzde 18

-Çocuk bebek bakım ürünleri satışı yüzde 12

-Elektronik beyaz eşya satışı yüzde 10

-Elektronik cep telefonu satışı yüzde 6

-Ev yaşam – kırtasiye ve ofis malzemeleri satışı yüzde 20

-Ev ve yaşam – hobi ve eğlence satışı yüzde 17