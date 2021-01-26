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Traktör hibe desteğiyle hangi marka traktörler alınabilir? 2021 Traktör hibe desteği olan iller ve şartları

Traktör hibesi almak için nelere ihtiyaç var? Hibe desteğiyle hangi traktörleri alabilirsiniz? Hibe başvurusu nasıl yapılır?

26 Ocak 2021 Salı 23:20
Traktör hibe desteğiyle hangi marka traktörler alınabilir? 2021 Traktör hibe desteği olan iller ve şartları
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Devlet çiftçilere bir sürü konuda destek sağlamaktadır çünkü kırsal yaşamdaki kalkınma ve tarımsal faaliyetlerin artması devlet için önemlidir. Devlet, çiftçilerin traktör alabilmesi için kredi ve hibe desteği sağlamaktadır. 

 

Traktör için Ziraat Bankası kredisi

 

Nüfusu hızla azalan köylerdeki hayvancılık ve tarımın devamlılığını sağlamak ve kırsal alanın tekrar canlanmasını sağlamak amacıyla Ziraat Bankası çiftçilere 100.000 TL faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası’nın istediği koşullar yerine getirildiği takdirde yaşı genç olan çiftçilere sıfır faiz oranıyla kredi desteği verilmektedir. Genç çiftçiler bu krediyle traktör, minzer gibi tarım aletlerini alabilirler. 

 

Sabit ve değişken olmak üzere Ziraat Bankası tarafından faizli traktör kredileri de sağlanır. 3, 6 veya 12 ayda esnek ödeme imkanı bulunan yeni ve hiç kullanılmamış traktörlerle proforma fatura veya satış teklif mektubunun en fazla %75’i olmak üzeri kredi sağlanır. Ziraat Bankası ile anlaşması olan şirketler veya bayilerin sattığı yeni ve kullanılmamış traktörler için yine 3, 6 ve 12 ayda geri ödeme imkanlarıyla yine satış mektubunun en fazla %75’i olmak üzere kredi sağlanır. 5 yılını doldurmuş traktörler ise ikinci el traktör kredisi adı altında 3, 6 ve 12 ayda geri ödeme şartıyla bu sefer kasko bedelinin en fazla %75’ine kadar kredi alma imkanı sunulur. 

 

Hibe desteğinden yararlanan traktörle markaları

 

Devletin destek verdiği traktör kredisi sayesinde tarım yaparken kullanmak için traktör teşvik ve hibeleriyle ikinci el veya sıfır kilometre traktör kredileri alabilirsiniz. Çok satılan traktör makineleri sizler için listeledik. 2021 yılında aşağıda listesi yer alan markalara devlet desteği aynı şekilde devam edecektir. 

 

Başak

 

Bozok Traktör

 

Case IH

 

Claas

 

Deutz

 

Erkunt

 

Motosan

 

Fiat

 

Uzel Traktör

 

Ford

 

Hattat

 

Intenational

 

Valpana

 

John Deere

 

Vattra

 

Kubota

 

 

Trakmak

 

Landini

 

Leyland

 

Massey Ferguson

 

Estrak

 

McCormick

 

Yeni Hollanda

 

 

Karacabey

 

Same

 

Ürün taşıma arabası

 

Steyr

 

Tümosan

 

Türk Traktör

 

Universal Traktör

 

Destekten faydalanan tarım makineleri

 

Sadece traktörler için değil aşağıdaki listedeki malzemeler için de devlet hibe alma imkanı sunar. Bu hibeden de yararlanabilirsiniz. Desteklenen aletleri sizler için aşağıda listeledik. 

 

Anız ekim makinesi

 

Kepçe

 

Balya yapımı makinesi

 

Sökme makinesi

 

İlaçlama

 

Biçerbağlar

 

Su tankeri

 

Sap parçalama

 

Yem hazırlama

 

Yemlik

 

Çapa makinesi

 

Römork

 

Patoz

 

Çayı biçme makinesi

 

Fidan ve fidan ekme makinesi

 

Süt sağma ve soğutma makinesi

 

Putuk

 

Dal parçalama makinesi

 

Saman makinesi

 

Fındık toplama makinesi

 

Pamuk, zeytin ve patates toplayan makine

 

Freze makinesi

 

Sutuk

 

Gübre dağıtma makinesi

 

Balık bulan cihaz

 

Tırmık

 

Kurutma makinesi

 

Mibzer

 

Kredi başvurusu (sıfır veya ikinci el traktörler)

 

Kredi başvurusu için bankalar tarafından belgeler istenmektedir. 

 

T.C. kimlik fotokopisi

 

Proforma fatura

 

İkametgah belgesi

 

Tapu fotokopisi

 

Traktör kredisi almak isteyen kişiler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak başvuru yapmaya gidebilirler. 

 

30.000 TL’lik çiftçi hibesiyle traktör almak bazen mümkün olmayabilir. Ancak çiftçi hibesi, hayvan takasa ederek ya da takasla traktör kredisine çevirilebilir. Traktör için finansman ihtiyacı olanlar IPARD programını takip ederek ya da IPARD 2 projelerine başvuru yaparak araştırma yapmış olabilirler. Düşük faizli krediden yararlanarak traktör almak isteyen kişiler için Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatifleri aşağıdaki maddeyi yayınlar. 

 

Traktör

MADDE 27 - (1) Karar kapsamında, Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) hükümlerine göre zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırabilir. Traktör kredisi kullandırabilmesi için üreticilerin faaliyet konuları arasında bitkisel üretim veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi (damızlık dahil) konularından en az birisinin bulunması şartı aranır. 

(2) Elektrikli traktör alımı ve mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar bu kapsamda değerlendirilir. 

(3) Kredi kapsamında alınacak alınacak ikinci el traktörlerde sekiz yaş ve altı olması şartı aranır. 

 

Milli Tarım Projesi ve Köye Dönüş projeleri adı altında çiftçiler proje beklemektedir. Devlet desteklerine başvuruda bulunabilirsiniz. Bankalar tarafından berilen düşük faizli kredilerden de yararlanabilirsiniz. 

 

Hibe desteğinden yararlanmak için gerekli belgeler

 

T.C. kimlik belgesi

 

Kiracı isenin kira kontratı

 

İşletme sahibi iseniz tapu

 

Kredi için teminat

 

İlgili bütün belgeler

 

Son 3 yıla ait bilanço

 

Gelir tablosu

 

Bu evrakların toplanması durumunda hibe başvurusu yapabilirsiniz. 

 

Hangi illerde devlet desteği var?

 

Devlet tarafından hangi illere hibe verileceği belirlendi. Makinelerim tam ücreti değil %70’lik kısmını karşılanmaktadır. 

 

Amasya, Ağrı, Burdur, Maraş, Kastamonu, Tokat, Konya, Denizli, Erzincan, Karaman, Ardahan, Trabzon, Kars, Samsun, Manisa, Kütahya, Yozgat, Nevşehir, Bursa, Muş, Ankara, Sivas, Aksaray, Hatay, Malatya, Mersin, Uşak, Aydın, Elazığ, Isparta, Mardin, Ordu, Afyon, Giresun, Çorum, Şanlıurfa, Çankırı, Erzurum, Diyarbakır ve Balıkesir.



Son Güncelleme: 26.01.2021 23:20
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TraktörTraktör KredisiZiraat BankasıTraktör Hibesi
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