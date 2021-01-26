Traktör hibe desteğiyle hangi marka traktörler alınabilir? 2021 Traktör hibe desteği olan iller ve şartları

Devlet çiftçilere bir sürü konuda destek sağlamaktadır çünkü kırsal yaşamdaki kalkınma ve tarımsal faaliyetlerin artması devlet için önemlidir. Devlet, çiftçilerin traktör alabilmesi için kredi ve hibe desteği sağlamaktadır.

Traktör için Ziraat Bankası kredisi

Nüfusu hızla azalan köylerdeki hayvancılık ve tarımın devamlılığını sağlamak ve kırsal alanın tekrar canlanmasını sağlamak amacıyla Ziraat Bankası çiftçilere 100.000 TL faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası’nın istediği koşullar yerine getirildiği takdirde yaşı genç olan çiftçilere sıfır faiz oranıyla kredi desteği verilmektedir. Genç çiftçiler bu krediyle traktör, minzer gibi tarım aletlerini alabilirler.

Sabit ve değişken olmak üzere Ziraat Bankası tarafından faizli traktör kredileri de sağlanır. 3, 6 veya 12 ayda esnek ödeme imkanı bulunan yeni ve hiç kullanılmamış traktörlerle proforma fatura veya satış teklif mektubunun en fazla %75’i olmak üzeri kredi sağlanır. Ziraat Bankası ile anlaşması olan şirketler veya bayilerin sattığı yeni ve kullanılmamış traktörler için yine 3, 6 ve 12 ayda geri ödeme imkanlarıyla yine satış mektubunun en fazla %75’i olmak üzere kredi sağlanır. 5 yılını doldurmuş traktörler ise ikinci el traktör kredisi adı altında 3, 6 ve 12 ayda geri ödeme şartıyla bu sefer kasko bedelinin en fazla %75’ine kadar kredi alma imkanı sunulur.

Hibe desteğinden yararlanan traktörle markaları

Devletin destek verdiği traktör kredisi sayesinde tarım yaparken kullanmak için traktör teşvik ve hibeleriyle ikinci el veya sıfır kilometre traktör kredileri alabilirsiniz. Çok satılan traktör makineleri sizler için listeledik. 2021 yılında aşağıda listesi yer alan markalara devlet desteği aynı şekilde devam edecektir.

Başak

Bozok Traktör

Case IH

Claas

Deutz

Erkunt

Motosan

Fiat

Uzel Traktör

Ford

Hattat

Intenational

Valpana

John Deere

Vattra

Kubota

Trakmak

Landini

Leyland

Massey Ferguson

Estrak

McCormick

Yeni Hollanda

Karacabey

Same

Ürün taşıma arabası

Steyr

Tümosan

Türk Traktör

Universal Traktör

Destekten faydalanan tarım makineleri

Sadece traktörler için değil aşağıdaki listedeki malzemeler için de devlet hibe alma imkanı sunar. Bu hibeden de yararlanabilirsiniz. Desteklenen aletleri sizler için aşağıda listeledik.

Anız ekim makinesi

Kepçe

Balya yapımı makinesi

Sökme makinesi

İlaçlama

Biçerbağlar

Su tankeri

Sap parçalama

Yem hazırlama

Yemlik

Çapa makinesi

Römork

Patoz

Çayı biçme makinesi

Fidan ve fidan ekme makinesi

Süt sağma ve soğutma makinesi

Putuk

Dal parçalama makinesi

Saman makinesi

Fındık toplama makinesi

Pamuk, zeytin ve patates toplayan makine

Freze makinesi

Sutuk

Gübre dağıtma makinesi

Balık bulan cihaz

Tırmık

Kurutma makinesi

Mibzer

Kredi başvurusu (sıfır veya ikinci el traktörler)

Kredi başvurusu için bankalar tarafından belgeler istenmektedir.

T.C. kimlik fotokopisi

Proforma fatura

İkametgah belgesi

Tapu fotokopisi

Traktör kredisi almak isteyen kişiler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak başvuru yapmaya gidebilirler.

30.000 TL’lik çiftçi hibesiyle traktör almak bazen mümkün olmayabilir. Ancak çiftçi hibesi, hayvan takasa ederek ya da takasla traktör kredisine çevirilebilir. Traktör için finansman ihtiyacı olanlar IPARD programını takip ederek ya da IPARD 2 projelerine başvuru yaparak araştırma yapmış olabilirler. Düşük faizli krediden yararlanarak traktör almak isteyen kişiler için Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatifleri aşağıdaki maddeyi yayınlar.

Traktör

MADDE 27 - (1) Karar kapsamında, Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) hükümlerine göre zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırabilir. Traktör kredisi kullandırabilmesi için üreticilerin faaliyet konuları arasında bitkisel üretim veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi (damızlık dahil) konularından en az birisinin bulunması şartı aranır.

(2) Elektrikli traktör alımı ve mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar bu kapsamda değerlendirilir.

(3) Kredi kapsamında alınacak alınacak ikinci el traktörlerde sekiz yaş ve altı olması şartı aranır.

Milli Tarım Projesi ve Köye Dönüş projeleri adı altında çiftçiler proje beklemektedir. Devlet desteklerine başvuruda bulunabilirsiniz. Bankalar tarafından berilen düşük faizli kredilerden de yararlanabilirsiniz.

Hibe desteğinden yararlanmak için gerekli belgeler

T.C. kimlik belgesi

Kiracı isenin kira kontratı

İşletme sahibi iseniz tapu

Kredi için teminat

İlgili bütün belgeler

Son 3 yıla ait bilanço

Gelir tablosu

Bu evrakların toplanması durumunda hibe başvurusu yapabilirsiniz.

Hangi illerde devlet desteği var?

Devlet tarafından hangi illere hibe verileceği belirlendi. Makinelerim tam ücreti değil %70’lik kısmını karşılanmaktadır.

Amasya, Ağrı, Burdur, Maraş, Kastamonu, Tokat, Konya, Denizli, Erzincan, Karaman, Ardahan, Trabzon, Kars, Samsun, Manisa, Kütahya, Yozgat, Nevşehir, Bursa, Muş, Ankara, Sivas, Aksaray, Hatay, Malatya, Mersin, Uşak, Aydın, Elazığ, Isparta, Mardin, Ordu, Afyon, Giresun, Çorum, Şanlıurfa, Çankırı, Erzurum, Diyarbakır ve Balıkesir.