Traktör hibe desteğiyle hangi marka traktörler alınabilir? 2021 Traktör hibe desteği olan iller ve şartları

Devlet çiftçilere bir sürü konuda destek sağlamaktadır çünkü kırsal yaşamdaki kalkınma ve tarımsal faaliyetlerin artması devlet için önemlidir. Devlet, çiftçilerin traktör alabilmesi için kredi ve hibe desteği sağlamaktadır.
Traktör için Ziraat Bankası kredisi
Nüfusu hızla azalan köylerdeki hayvancılık ve tarımın devamlılığını sağlamak ve kırsal alanın tekrar canlanmasını sağlamak amacıyla Ziraat Bankası çiftçilere 100.000 TL faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası’nın istediği koşullar yerine getirildiği takdirde yaşı genç olan çiftçilere sıfır faiz oranıyla kredi desteği verilmektedir. Genç çiftçiler bu krediyle traktör, minzer gibi tarım aletlerini alabilirler.
Sabit ve değişken olmak üzere Ziraat Bankası tarafından faizli traktör kredileri de sağlanır. 3, 6 veya 12 ayda esnek ödeme imkanı bulunan yeni ve hiç kullanılmamış traktörlerle proforma fatura veya satış teklif mektubunun en fazla %75’i olmak üzeri kredi sağlanır. Ziraat Bankası ile anlaşması olan şirketler veya bayilerin sattığı yeni ve kullanılmamış traktörler için yine 3, 6 ve 12 ayda geri ödeme imkanlarıyla yine satış mektubunun en fazla %75’i olmak üzere kredi sağlanır. 5 yılını doldurmuş traktörler ise ikinci el traktör kredisi adı altında 3, 6 ve 12 ayda geri ödeme şartıyla bu sefer kasko bedelinin en fazla %75’ine kadar kredi alma imkanı sunulur.
Hibe desteğinden yararlanan traktörle markaları
Devletin destek verdiği traktör kredisi sayesinde tarım yaparken kullanmak için traktör teşvik ve hibeleriyle ikinci el veya sıfır kilometre traktör kredileri alabilirsiniz. Çok satılan traktör makineleri sizler için listeledik. 2021 yılında aşağıda listesi yer alan markalara devlet desteği aynı şekilde devam edecektir.
Başak
Bozok Traktör
Case IH
Claas
Deutz
Erkunt
Motosan
Fiat
Uzel Traktör
Ford
Hattat
Intenational
Valpana
John Deere
Vattra
Kubota
Trakmak
Landini
Leyland
Massey Ferguson
Estrak
McCormick
Yeni Hollanda
Karacabey
Same
Ürün taşıma arabası
Steyr
Tümosan
Türk Traktör
Universal Traktör
Destekten faydalanan tarım makineleri
Sadece traktörler için değil aşağıdaki listedeki malzemeler için de devlet hibe alma imkanı sunar. Bu hibeden de yararlanabilirsiniz. Desteklenen aletleri sizler için aşağıda listeledik.
Anız ekim makinesi
Kepçe
Balya yapımı makinesi
Sökme makinesi
İlaçlama
Biçerbağlar
Su tankeri
Sap parçalama
Yem hazırlama
Yemlik
Çapa makinesi
Römork
Patoz
Çayı biçme makinesi
Fidan ve fidan ekme makinesi
Süt sağma ve soğutma makinesi
Putuk
Dal parçalama makinesi
Saman makinesi
Fındık toplama makinesi
Pamuk, zeytin ve patates toplayan makine
Freze makinesi
Sutuk
Gübre dağıtma makinesi
Balık bulan cihaz
Tırmık
Kurutma makinesi
Mibzer
Kredi başvurusu (sıfır veya ikinci el traktörler)
Kredi başvurusu için bankalar tarafından belgeler istenmektedir.
T.C. kimlik fotokopisi
Proforma fatura
İkametgah belgesi
Tapu fotokopisi
Traktör kredisi almak isteyen kişiler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak başvuru yapmaya gidebilirler.
30.000 TL’lik çiftçi hibesiyle traktör almak bazen mümkün olmayabilir. Ancak çiftçi hibesi, hayvan takasa ederek ya da takasla traktör kredisine çevirilebilir. Traktör için finansman ihtiyacı olanlar IPARD programını takip ederek ya da IPARD 2 projelerine başvuru yaparak araştırma yapmış olabilirler. Düşük faizli krediden yararlanarak traktör almak isteyen kişiler için Ziraat Bankası ve Tarım Kooperatifleri aşağıdaki maddeyi yayınlar.
Traktör
MADDE 27 - (1) Karar kapsamında, Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) hükümlerine göre zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırabilir. Traktör kredisi kullandırabilmesi için üreticilerin faaliyet konuları arasında bitkisel üretim veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi (damızlık dahil) konularından en az birisinin bulunması şartı aranır.
(2) Elektrikli traktör alımı ve mevcut traktörlerin elektrikli traktöre dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar bu kapsamda değerlendirilir.
(3) Kredi kapsamında alınacak alınacak ikinci el traktörlerde sekiz yaş ve altı olması şartı aranır.
Milli Tarım Projesi ve Köye Dönüş projeleri adı altında çiftçiler proje beklemektedir. Devlet desteklerine başvuruda bulunabilirsiniz. Bankalar tarafından berilen düşük faizli kredilerden de yararlanabilirsiniz.
Hibe desteğinden yararlanmak için gerekli belgeler
T.C. kimlik belgesi
Kiracı isenin kira kontratı
İşletme sahibi iseniz tapu
Kredi için teminat
İlgili bütün belgeler
Son 3 yıla ait bilanço
Gelir tablosu
Bu evrakların toplanması durumunda hibe başvurusu yapabilirsiniz.
Hangi illerde devlet desteği var?
Devlet tarafından hangi illere hibe verileceği belirlendi. Makinelerim tam ücreti değil %70’lik kısmını karşılanmaktadır.
Amasya, Ağrı, Burdur, Maraş, Kastamonu, Tokat, Konya, Denizli, Erzincan, Karaman, Ardahan, Trabzon, Kars, Samsun, Manisa, Kütahya, Yozgat, Nevşehir, Bursa, Muş, Ankara, Sivas, Aksaray, Hatay, Malatya, Mersin, Uşak, Aydın, Elazığ, Isparta, Mardin, Ordu, Afyon, Giresun, Çorum, Şanlıurfa, Çankırı, Erzurum, Diyarbakır ve Balıkesir.