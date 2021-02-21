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Trabzon fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Trabzon fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Her şehirde olduğu gibi hasat zamanından sonra açıklanmaya başlayan fiyatlar Trabzon Ticaret Odası tarafından fındık fiyatları açıklandı. 21 Şubat 2021 Pazar Trabzon fındık fiyatları alış ve satış fiyatları haberimizde…

21 Şubat 2021 Pazar 15:59
Trabzon fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Trabzon fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
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Her gün güncel olarak yayınlanan fındık fiyatları Trabzon Ticaret Odası tarafından yayınlanmaktadır.



Son Güncelleme: 21.02.2021 15:59
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FındıkTrabzonFiyat
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