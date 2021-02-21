Trabzon fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Trabzon fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
Her şehirde olduğu gibi hasat zamanından sonra açıklanmaya başlayan fiyatlar Trabzon Ticaret Odası tarafından fındık fiyatları açıklandı. 21 Şubat 2021 Pazar Trabzon fındık fiyatları alış ve satış fiyatları haberimizde…
21 Şubat 2021 Pazar 15:59
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Her gün güncel olarak yayınlanan fındıkfiyatları Trabzon Ticaret Odası tarafından yayınlanmaktadır.
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