Torun Bakma Maaşı başvuruları nasıl yapılır? Torun Bakma Maaşı ne kadardır?

Torunlarına bakan anneanne veya babaannelerin en merak ettiği konulardan bir tanesi olan ve geçtiğimiz yıllardan beri araştırılan Torun Bakma Parası araştırılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gündeme getirildikten sonra proje kapsamına alınan torun bakma parası araştırılmaya devam ediyor.

Bilinmesi gereken nokta sadece toruna bakmak değilken SGK konu hakkında aradığı şartları anneanne ve babaanneler için belirlemiştir.

Torun Bakma Parası başvuruları nasıl yapılır?

Torun bakma parasından faydalanmak isteyen aileler için en dikkat çeken özellik tanımadıkları bakıcılar yerine bebeklerine annelerinin bakmasıdır. Anne ve babaların gözlerinin arkada kalmaması nedeni ile aile büyükleri teslim edilen bebekler aynı zamanda hem yaşlıların hareket ederek sağlıklı kalmalarına hem de torun, dede ve nenenin ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı oluyor. Buna göre başvurular için,

Babaanne parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor.

Ödemeler için koşullar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirleniyor.

SGK’nın yaptığı değerlendirmeler sonucunda kimlere torun bakma maaşı verileceği belirleniyor.

verileceği belirleniyor. Başvurular SGK il müdürlükleri ve Çalışma ve İş Kurumu müdürlükleri üzerinden yapılıyor. Siz de şehrinizdeki SGK il müdürlüklerinin iletişim bilgilerini görmek için bölüm sonunda verilen linki kullanabilirsiniz. Elbette başvuru sırasında sizden istenen belgeleri sunmanız gerekiyor. Biz birazdan bu evrakların detaylarını da açıklayacağız.

Bebek bakma parası başvurusu için intenet de kullanılabiliyor. Bunun için sık sık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi intenet sitesini kontrol etmeniz gerekiyor. Belirli dönemlerde açılan başvuru duyurularına tıklayarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Size yardımcı olacak linki bölüm sonunda bulabilirsiniz.

Büyükanne maaşı şartları nelerdir?

Hem annenin hem de çocuklara bakacak olan büyükannenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır.

Projeye pilot illerde yaşayan kişiler başvurabilir. Bu iller; Gaziantep, Konya, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Sakarya, Antalya, İzmir, Kayseri ve Ankara’dır.

Büyükannenin doğum bakım aylığı alabilmesi için annenin SGK kapsamında çalışıyor olması gerekir.

Annenin doğumdan önceki bir yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış olması şarttır.

Ücretli ya da ücretsiz doğum iznine ayrılan annenin izin süresi sonunda mutlaka işe dönmesi gerekir.

Çalışan anne 18 yaşından büyük olmalıdır. Aynı zamanda bakılacak çocuk annenin üzerine kayıtlı olmalıdır.

Annenin, doğum borçlanması dışında, herhangi bir sigorta prim borcu olmamalıdır. Eğer çalışan annenin sigorta prim borcu varsa, büyükkanneye torun maaşı verilmez.

Eğer aile devletten bakıcı desteği alıyorsa, büyükanneye torun bakım maaşı verilmez.

Toruna bakacak büyükannenin sağlıklı olması gerekir. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çocuğa bakabilecek kapasitede olan büyükanneler projeye dahil olabilir.

Büyükanne ile bakacağı torunun aynı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekir.

Torun bakım maaşına çocuğun üçüncü dereceye kadar kan bağı olan biri başvurabilir.

Büyükanneye torum bakım parası verilecekse, çocuğun başka herhangi bir bakıcı tarafından büyütülmüyor olması gerekir.

Maaşın alınabilmesi için bakılacak çocuğun 3 yaşından küçük olması gerekir.

Anne ve babanın toplam geliri o dönem şartlarında belirtilen üst sınırın üzerinde olmamalıdır.

Eğer anne işten kovulursa, büyükanneye ödenen torum bakma parası da kesilir.

Torun Bakma Parası için gerekli evraklar nelerdir?

Büyükanne maaşı başvuru formu

Çocuğun doğum belgesi

Anne, baba ve çocuğun kimlik belgesi

Torun bakım aylığı almak isteyen kişinin kimlik belgesi

Anneye ait nüfus kayıt öneği

Anne ve babanın çalıştığını gösteren SGK hizmet belgesi

Anne ve babanın gelir durumlarını gösterir belge

Annenin çalıştığı yere ait imza sirküleri

Annenin çalıştığı yere ait ticari sicil gazetesi öneği

Anne ve çocuğun ikametgah belgeleri

Toruna bakacak kişinin ikametgah belgesi

Çocuğa bakacak kişinin sağlıklı olduğunu ve bu işi yapabileceğini gösterir uzman raporu

Çocuğa bakacak kişinin gelir durumunu gösterir belge

Başvuru için gerekli belgeler bunlar olsa da belgeleri temin etmek için,

Başvuru formu intenetteki duyurudan ya da başvuru sırasında gidilen kurumdan alınabilir.

Kimlik ve ikametgah bilgilerini gösteren belgeler e-Devlet üzerinden temin edilebilir.

Çalışma belgeleri de e-Devlet üzerinden alınabilir. Annenin ayrıca sunması gereken evraklar iş yerinden temin edilir.

Sağlık raporu için hastanelere başvurulmalıdır.

Torun Bakma Maaşı ne kadardır?

Alınabilir.

2020 yılı için belirlenen torun bakma maaşı 425 TL’dir. Her yıl belli bir oranda zamlanan torun bakma maaşları PTT şubeleri aracılığı ile nenelere aktarılmaktadır.

Torun Parası sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Torun bakma maaşının sorgulaması yapılabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi intenet sitesi üzerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Torun bakma maaşı konusunun kısaca özeti,