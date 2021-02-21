Torun bakım parası ne kadar? Toruna bakma parası şartları

Ülkemiz toplumumuzun her kesiminden vatandaşlarımızı kucaklamaya devam ediyor. Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, torununa bakanlara maaş verecek. Vatandaşlarımız toruna bakma parasını merak ediyor. Toruna bakma paraları Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde verilmektedir. Gerekli şartları tamamlayan tüm kadınlar torunlara bakma parası alabilmektedir. Toruna bakma parasının şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir.

Bu şartların en önemlisi hiçbir kurumda sigortalı olarak çalışmamaktır. Sigorta kaydınızın olmaması gerekmektedir. Toruna bakma maaşı, çalışan kadınları desteklemek adına büyükannelere sağlanan bir olanaktır.

Toruna Bakma Maaşı

Çalışan annelere destek vermek amacıyla hayata geçirilen toruna bakma maaşı sayesinde kadınların işsizlik sorunu da çözülüyor. Bu sayede çalışmak isteyen annelere teşvik verilmiş olduğu gibi büyükannelerin de istihdama katkı sağlaması yerine getirilmiş olur. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında çalışan annelerin daha rahat çalışması sağlanacak.

Bu proje sayesinde yaşlı vatandaşlarımız da gelir elde etmiş olacak. Annenin oğluna ya da kızına bakan büyükanneye düzenli olarak maaş verilecektir. Aynı zamanda toruna güvenilir biri bakmış olacak, bakıcı derdinden de kurtulmuş olacaklar.

Toruna Bakım Maaşı Avantajları

Torunun bakım ihtiyaçları giderilmiş olur.

Yaşlı vatandaşların düzenli maaş alması sağlanır.

Yaşlı vatandaşlarımızın istihdama girmesi sağlanır.

Çalışan annelerin iş devamlılığı sağlanır.

Yaşlı vatandaşlarımız SGK bünyesine katılmış olur.

Bakıcı yardımı yerine toruna bakma parası almış olurlar.

Güvenilir bir bakıcı arama çabaları giderilmiş olur.

Toruna Bakma Parası Ne Kadar?

Toruna bakma maaşı sayesinde büyükannelere düzenli bir şekilde maaş verilir. Hayata geçirilen projeye gerçekten büyük ilgi gördü. Yaşlı vatandaşlarımızın istihdama girmesi sağlandı. Bu paranın avantajları şu şekildedir;

Toruna bakma parası SGK bünyesinde verilen bir maaştır. 2020 yılı ve sonraki yıllar için toplamda 1.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu para ilgili kişiye her ay düzenli olarak verilecektir. Bu maaş tabi ki sigortalılık ve çocuğun yaş durumuna göre düzenlenmektedir. Daha önce her çocuk için 425 TL veriliyordu. İlerleyen dönemlerde toruna bakma maaşının da zamlanması beklenmektedir.

Toruna Bakma Parası Şartları Nelerdir?

Toruna bakma maaşı sayesinde yaşlı kadınlar istihdama katılarak gelir elde etmiş oldu. Ayrıca SGK’lı olmayan yaşlılar sigortalı oldu. Bu projeden yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar;

Toruna bakım maaşı alabilmek için çocuğun annesinin düzenli olarak SGK’lı bir işte çalışması gerekiyor.

İki yıl boyunca ücretli ya da ücretsiz izinde olan annelerin tekrar işe dönmesi gerekiyor.

Doğum izni kullandıktan sonra işe geri dönmeyen annelere toruna bakma maaşı bağlanmaz.

Bakıcı parası yardımını alan kişiler, toruna bakım maaşı alamamaktadır.

Doğum yapmış olan annelerin 4A-4B-4C sigorta kapsamında çalışmaları gerekiyor.

Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.

İş hayatına geri dönen annelerin prim borçlarını yatırmaları gerekiyor.

Toruna bakacak olan büyükannelerin torununa bakacak kabiliyete sahip olması gerekir.

Yaşı ilerlemiş ve sağlık sorunları olan büyükanneler toruna bakma maaşı isteyemez.

Bakılacak çocuk ve büyükannesinin aynı yerde ikamet etmesi gerekiyor.

Doğum izninde torun bakım maaşı alınamaz.

Bakılacak çocuğun 3 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Annenin 18 yaşından büyük olması şartı vardır. Çocuğun anne adına kaydının yaptırılması gerekiyor.

Annelik iznindeki yıllık primlerin eksiksiz bir şekilde yatırılması şartı vardır. Annelik izninin sona ermiş olması lazımdır.

Toruna Bakma Parasında Unutulmaması Gerekenler

Bakılacak çocuk ile bakan arasında üçüncü derecede bağ olması gerekmektedir.

Aile içindeki baba ve anne gelirinin belirlenen üst sınırı geçmemesi lazımdır.

Toruna bakım aylığında bakıcı tutulmaması gerekiyor. Aynı anda hem torun maaşı hem de bakıcı maaşı alınmamaktadır.

Toruna bakacak kişinin ruhsal ya da fizyolojik sorunlarının olmaması gerekmektedir.

Çocuğa bakacak olanların çocukların sağlık sorunlarını göze almalıdır.

Toruna Bakma Parası Gerekli Evraklar Nelerdir?

Başvuru formu.

Çalışan baba ve annenin kimlik fotokopisi.

Çocuğun kimlik fotokopisi.

Çocuğa bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi.

Annenin nüfus kayıt bilgileri, çalışan baba ve annenin SGK bilgileri.

Bakacak kişinin, çocuğun ve annenin ikamet bilgileri.

Bakım yapacak kişinin sağlık raporu.

Bakacak kişinin, annenin ve babanın gelir bilgileri.

Annenin çalıştığı yerden verilecek imza sirküsü.

Toruna Bakım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bulunduğunuz yerdeki il veya ilçe Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müdürlüğü ve en yakın SGK temsilciliğine giderek toruna bakım aylığı başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için tüm belgeleri eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir.

Başvurunuz incelenecek ve torun bakmaya uygun olup olmadığını ortaya çıkarılacak. Sağlık raporu alabilmeniz için hastaneye yönlendirileceksiniz. Toruna bakım yardımında online başvuru imkanı da vardır. Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı resmi web adresine girerseniz başvuruda bulunabilirsiniz.

Toruna Bakma Parası Sorgulama İşlemi

Toruna bakma parası için gerekli başvuruları yaptıktan sonra e-devlet üzerinden başvuru sürecinizi takip etmeniz gerekmektedir. E-devlet sistemine TC kimlik bilgileriniz ve şifreniz ile girerek başvurunuzun olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığını görebilirsiniz. Bunun için önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasına girin ve burada karşınıza çıkan torun bakım maaşı seçeneğine tıklayın.