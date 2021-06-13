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Torku bayilik veriyor mu? Torku bayilik alma şartları neler? Güncel Torku bayilik başvuru formu

İşletme sahibi olmayı isteyen vatandaşlara bayilik veren pek çok firma bulunuyor. Bu firmalardan biri de Torku’dur. Peki, Torku bayilik alma şartları neler? İşte güncel Torku bayilik başvuru formu…

13 Haziran 2021 Pazar 13:18
Torku bayilik veriyor mu? Torku bayilik alma şartları neler? Güncel Torku bayilik başvuru formu
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Bayilik veren firmalardan kimisi isim hakkı için bir bedel ödenmesini isterken kimisi de sermayesi bulunmayan vatandaşlara ayrıcalıklı bir imkan sunarak isim hakkı bedelini almıyor. İşyeri sahibi olmayı isteyen girişimci vatandaşlara bayilik imkanı sunan firmalardan biri de Torku. Torku’dan, Düzce ve İstanbul gibi şehirlerden bayilik alabiliyorsunuz. İşte Torku’dan bayilik almanın yolları…

Torku bayilik veriyor mu?

Torku, ülkemizde hem lezzetiyle hem de kalitesiyle kendisini kanıtlayan bir markadır. Konya Şeker, Torku markası ile üretici ortaklarının refahını artırırken, tüketicilere tohumundan ambalajına tüm adımları kontrol altında tutarak %100 doğal, güvenli, kaliteli ürünler sunmayı amaçlıyor. Konya Şeker’de 1999’da Recep Konuk’un başkan seçilmesi ile tarım ve sanayi entegrasyonunda sağlam adımlar atılarak bu amaca yönelik yatırımlar teker teker gerçekleştirilmiştir. Torku firması, insan sağlığına öncelik vererek katkı maddeleri ile insan sağlığına zarar veren tüm maddeleri ürünlerinde kullanmıyor. Torku firmasının bu yolculuğu, şeker pancarlarında GDO kullanmaması ile başlamıştır ve bütün gıdalarını da aynı özen ile işleyip koruduktan sonra tüketiciyle buluşturuyor. Torku firmasının bütün gıdaları güvenle tüketiliyor ve tüketiciler kolaylıkla bu ürünlere ulaşabiliyor.

Torku firması, et ile süt ürünlerinde soğuk gıda zincirine uygun olarak müşterilerine ulaşım sağlıyor. Yüksek üretim teknolojisi olan Torku, en hızlı ve güvenilir ürünleri ile piyasanın önde gelen firmaları arasında. Et ile süt ürünlerinden tahıl ürünlerine dek geniş bir ürün yelpazesi bulunmakta. Torku, birden fazla sertifika ile kalite belgesine sahiptir. Aynı zamanda firma, el değmeden peynir üreten ilk tesis olma özelliğine sahip. Et üretiminde de ekolojik dezenfeksiyon adı verilen sistem ile et ürünlerinde hiçbir kimyasal kullanımı olmadan yalnızca su ve tuzla sağlanan özel bir metot ile işlem görüyor.

Torku hangi ürünlerin üretimini yapıyor?

Torku’nun üretim yaptığı ürünler şunlardır;

 Torku Et ve Et Ürünler

 Torku Yoğurt ve Ayran Ürünler

 Torku Peynir Ürünleri, Tereyağı ve Krema

 Torku Bisküviler ve Gofretler

 Torku Kekler

 Torku Krakerler

 Torku Miniki

 Çikolata ve Çikolata Kaplamalılar

 Torku İkramlık Çikolatalar

 Sürülebilir Çikolata Ürünler

 Torku Geleneksel Lezzetler

 Şekerleme Ürünler

 Torku Şeker Ürünler

 Dondurulmuş Ürünler

 Torku Bitkisel Yağlar

 Torku Bulgur Ürünler

 İçecekler

 Torku Sirke ve Sosla

 Torku Moden Seracılık

Torku yukarıda yazılı ürünlerin tamamını tüketicilere sunuyor. Bu ürünleri inceleyerek hangi alanda bayilik yapacağınıza karar verebilirsiniz. Torku firmasından döner bayiliği almak istiyorsanız başvuru formunu doldururken bunu belirtmelisiniz. Sonrasında Torku döner bayilik ücretiyle alakalı bilgi edinerek, işinizle ilgili düşüncenize uygulamaya geçirebilir ve kazanç elde edebilirsiniz.

Torku bayilik başvuruları nasıl yapılıyor?

Torku firması yalnızca süt ürünlerinde bayilik veriyor. Bayilik için gereken bazı şartlar haricinden sizleri zorlayacak kıstaları bulunmuyor. Başvurunuzu yapmak için intenet sitesi üzerinden bazı adımları uygulayarak rahatlıkla bayilik talebinde bulunabilirsiniz. Torku bayilik başvurularında gerekli olan evraklar şu şekilde;

  . Firma sahibi eğer ortak olacaksa tüm ortakların adları

 Şirketinizin kuruluş tarihi

 e-mal adresi

 Bayilik açmayı istediğiniz dükkanınızın konumunu ve metrekaresini belirten bilgiler

 Vergi numarası

 Vergi dairesi

 Telefon numarası

 Fax numarası

 . Size ve eğer olacaksa ortaklarınıza ait bütün iletişim bilgilerinizi bildirmeniz gerekiyor.

 . Referans bilgiler de istenmektedir. İlgili alana referans bilgilerinizi de girerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

 

Torku iletişim bilgileri

Üretici Firma:

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş

Adres:

Beyşehir yolu üzeri no: 47 Meram /Konya

Tel:

0332 324 03 53

Fax:

0332 324 03 45 – 46

e-Mail:

konyaseker@konyaseker.com.tr

Genel Dağıtım:

PANEK A.Ş

Adres:

Hocapaşa Mh. Ankara Cd., No:48 Mustafa Rüştü Argıt İş Hanı Kat: 1-2-3-4-5 Sirkeci, Fatih İstanbul

Telefon:

0212 577 66 99

Fax:

0212 577 66 96

e-Mail:

panek@panek.com.tr

2021 yılı Torku bayilik ücreti ne kadar?

Torku’dan veya başka bir firmadan bayilik almak istediğiniz zaman ortalama 350.000 TL – 500.000 TL arasında bir sermayenizin olması gerekiyor. Söz konusu sermaye fiyatları bulunulan bölge ile alınan bayiliğe göre değişebiliyor.

Torku’nun kar marjı ne kadar?

Torku Helal Gıda Sertifikası konusuna oldukça önem verdiğinden dolayı halkın güvenini kazanmış olan bir firmadır. Firma; Tahin Helvası, Lokum Helal Gıda, Uygunluk Belgesi, Süt ve Süt Ürünleri Gıda Uygunluk Belgesi, Fındık Ezmesi Helal Gıda Uygunluk Belgesi, Standart Kristal Beyaz Şeker, Kesme Beyaz Şeker ile Sıvı Şeker Helal Gıda Uygunluk Belgesi, Et ve Et Ürünleri Uygunluk Belgesi, Çikolata ile Kokolin Helal Gıda Uygunluk Belgelerine sahiptir.

Bu belgeler ile tüketicideki yerine sabitlemiş olan ve yerli üretim yaptığı için popülaritesini, tüketicideki güvenini artırması nedeni ile elde edilen kar da buna bağlı oluyor. Yani, bayilik almak adına yaptığınız yatırımı kısa zamanda geri alabileceksiniz.


Son Güncelleme: 13.06.2021 13:18
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