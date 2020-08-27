TOKİ'den yeni konut projesi 359 TL’ye ev sahibi olabilirsiniz..!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hız kesmeden yeni projeler oluşturmaya ve vatandaşları yeni evlerine kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ proje oluşturduğu bölgelerde konut sahibi olmak isteyen insanların başvurularını alıp kura çekimi yoluyla ev sahipleri belirliyor ve her ev sahibine kendi durumuna göre ödeme seçenekleri sunuyor. Oluşturduğu 14 yeni proje ile TOKİ, birbirinden farklı şehirlerde 359 TL’den başkalayan taksit imkanlarıyla insanlara ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Rize Merkez Hamamderesi

759 konut ve 2 iş yerinden oluşan projenin satışları şu anda devam ediyor. Açık satış yöntemiyle satışa sunulan iş yerlerinin ise başvuru tarihleri 1 Temmuz 2020 ile 30 Eylül 2020 arassında olmakla beraber satın alım başvuruları banka şubeleri üzerinden yapılıcak. İş yerleri 500 metrekare genişlikte olup fiyatları ise 2 milyon 76 bin 600 TL olmaktadır.

Malatya Yeşilyurt Hoca Ahmet Yesevi

383 konut ve 6 dükkandan oluşan bu projede ise 350 adet konutun stışlarının başlayacağı söylendi. Konut satın alım başvuruları 20 Temmuzda bitiyorken başvuru bedelleri ise 2000 TL şeklinde açıklandı.

Trabzon Yomra

Kentsel dönüşüm projesi olan bu projede 511 ade konut bulunmaktadır. 14 tane konut TOKİ tarafından satışa sunulmuş olup başvuruları dün bitmiştir. Konut fiyatları 229000 TL olmakla beraber kura çekiliş tarihi 17 Temmuz olarak açıklanmıştır.

Kütahya Emet

219 konuttan oluşan bu projede 28 tane konut satışa açılmış durumda. Projedeki konutlar 2+1 şeklinde olup başvuru fiyatları 1000 Türk Lirasıdır. Son başvuru tarihinin 16 Temmuz olarak belirlendiği projenin kura çekiliş zamanı iste 18 Temmuz. Taksit miktarları 359 TL’den başlıyor olmakla beraber konutların fiyatı ise 107 bin 731 TL’den başlamaktadır.

Denizli Acıpayam Oğuz

Konutların tamamı 2+1 olmakla beraber toplam 39 adet konutun satışa sunulacağı projede başvurular 13 Temmuz 2020 ile 30 Eylül 2020 arasında olucak. Konut fiyatları ise 162 bin 174 TL’den başlıyor.

Ankara Sincan Saraycık 3. bölge 1. etap

Ankara Sincan Saraycık 3. Bölge 2. Etap

541 konuttan oluşan projede 212 tanesinin ön şartsız ve başvuru önceliği ile satışa sunulacağı projede konut fiyatları 169 bin 959 TL’den başlıyor. En düşük taksit fiyatı ise 1062 Türk Lirası. Konutların 2+1, 3+1 ve 4+1 evlerden oluştuğu projenin başvuru tarihleri 30 Eylül 2020de bitiyor.

1. etapta olduğu gibi 212 konutun satışa sunulacağı projede fiyatlar 169 bin 969 TL’den başlarken en düşük taksit fiyatı ise 1062 Türk Lirası.

Kars Merkez

Bu projede 20 Temmuz 2020 ile 30 Eylül 2020 arasında 9 adet konut satışa sunulacak. Konut fiyatlarının 106 bin Türk Lirasından başladığı ve taksitlerin ise 533 TL’den başladığı projede konutlar 2+1 ve 3+1 evlerden oluşmakta.

Trabzon Beşikdüzü

Bu proje 142 konut ve 51 dükkandan oluşmaktadır. 25 tane konutun satışa sunulmuş olduğu projede son başvuru tarihi 12 Temmuz 2020. Projenin kura çekiliş tarihi ise 17 Temmuz 2020. Projedeki konutlar 2+1 ve 3+1 evlerden oluşuyor.

Ankara Yapracık 13. Bölge

Satışa sunulma tarihi 16 Haziran ve 30 Eylül tarihleri arasında olucak olan projede 12 adet konut kurasız ve ön şartsız şekilde satılıcak. En düşük konut fiyatı 128 bin 369 TL iken en düşük taksit miktarı da 802 TL’den başlamakta.

Samsun Vezirköprü Nalbantlı

504 konuttan oluşan projede konutların 126 tanesi kurasız ve ön şartsız bir şekilde açık satışa sunulucak. Konut alma tarihleri 8 Haziran 2020 ile 30 Eylül 2020 arasında olan projede konut fiyatları 256 bin Türk Lirasından başlıyor.

Ankara Sincan Saraycık 2. Bölge

891 konuttan oluşan projede konutların 212 tanesi kurasız ve ön şartsız şekilde açık satışa sunulacak. Konut fiyatları 169 bin 959 Türk Lirasından başlamakla beraber en düşük taksit fiyatı ise 1062 Türk lirası olucak.

Denizli Acıpayam Oğuz

440 konuttan bu projede konutların 161 tanesi başvuru önceliğine göre satışa çıkarıldı. Satış tarihleri 01 Temmuz 2020 ile 30 Eylül 2020 arası olan projede konutlar 3+1 evlerden oluşuyor. Projedeki en düşük konut fiyatı ise 234 bin 776 TL olmak durumunda.