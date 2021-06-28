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TOKİ’den ucuz ev almak isteyenlere müjde!

TOKİ , vatandaşlara ucuz konut sağlamaktadır. TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! TOKİ çekiliş detaylarını paylaştı. TOKİ çekilişleri tarihleri neler? Bu haberimizde TOKİ çekilişlerine ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte TOKİ'den ucuz ev almak isteyenler için detaylar...

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:46
TOKİ’den ucuz ev almak isteyenlere müjde!
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TOKİ konutları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Çevre Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Eylül ayında 26 ilde konut tasarımı yapılacak. Eylül ayında yapılacak çekiliş için başvuruları almaya başlandı. Piyango son tarihleri ​​26 ilde değişir. İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde toplam 1.540 konut için  13 Ağustos'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor.

Esenler İlçesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1.030 konut satışa çıkacak. Tuzla'da 510 konut için teklif verilecek. Ev fiyatları minimum 137.000 lira olarak belirlendi. Taksitli ev almak isteyenler aylık 670 lira taksit ödeyebiliyor. TOKİ'nin Bolu’nun  Seben ilçesindeki evi en düşük kredi faiz oranlarına sahip. Ayda 400 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz.

TOKİ'nin yeni konut projesi ivme kazanmaya başlıyor. TOKİ, uygun fiyatlı seçenekleriyle ev satışı hizmet sunmaktadır. Vatandaşlar kredi veya taksitle ödeme yapabilirler. Nevşehir'de 550 ev için harekete geçildi. İhale  6-16 Temmuz tarihleri arasında  gerçekleştirilecek. Ayda 180 ay  taksitle ödeme yapabilirsiniz. En yüksektaksitleri isteyenler 1.300 lira ödemek zorunda. Edine'de 221, Iğdır'da 340, Konya'da 397, Trabzon'da 53, Eskişehir'de 127 ve Hatay'da 468 adet satılacak.

TOKİ, konutların ihalesini  organize etmektedir. Çekilişe davet yoluyla  başvuruları olumlu değerlendirilen vatandaşlar katılabilir. 940TL depozito 210.000TL değerindeki evi alacak. Alınan toplam tutara bağlı olarak ödeme azaltılabilir. Taksit sayısı düşürüldüğünde fiyat da düşecektir. TOKİ'nin yeni konut projeleri ve iş teklifleri önümüzdeki aylarda çekilecek.


Son Güncelleme: 28.06.2021 12:46
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TokiTOKİ Ucuz Konut Almak Isteyenlere Müjde
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