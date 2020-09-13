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TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı

TOKİ Yönetim Kurulu'nun son duyurusuna göre 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı. Ev almak isteyenlere doğru fırsatları sunan TOKİ, kurumsal adresi üzerinden açık satış ilan ederek yüzlerce insanı güldürdü. Haberimizde detayları paylaşmış bulunmaktayız.

13 Eylül 2020 Pazar 15:54
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
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TOKİ’nin Verdiği İlânın Detayları

Düşük gelirli insanların ideal fırsatlarla ev sahibi olmalarını sağlayan TOKİ, son dönemde çok uygun fiyatlarla 400 konut satışa sundu. TOKİ, kurumsal web sitesinde açık satış duyurusu yaptı.


Konut almak isteyen dar gelirli sakinlere oldukça cazip fiyatlar sunan TOKİ’nin kurumsal web sitesinde satış sekmesinde görebileceğiniz ilana ait detayları okuduktan sonra seçilen evi satın almak için gerekli başvuruları gönderebilirsiniz. Başvuruyu gönderdikten sonra, 120.000 TL'den başlayarak ev fiyatının% 25'ini ödemelisiniz. Bunu 120 aya kadar vadelendirebilirsiniz.  

Toplu Konut İdaresi 2 + 1 ve 3 + 1 konutların satışına başladı. 120 bin liradan 260 bin liraya, çekilişsiz konut fiyatları var. Peki TOKİ konut başvurusu prosedürü ne olmalıdır?

TOKİ Konut Başvurusu Nereye Yapılır?

Toplu Konut İdaresi, açık satış yöntemiyle çekiliş olmadan ev sahibi olma imkânı ile yüzleri güldürdü. Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvurular illere göre değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar kabul edilecek. Ev sahibi olmak isteyenler için% 10,% 12,% 15 ve% 25 ön ödeme yapılması gerekmektedir. Vade seçenekleri 96, 108, 120 ve 144 ile 180 ve 240 aydır.



Son Güncelleme: 13.09.2020 15:54
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TokiKonut
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