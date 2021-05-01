TOKİ'den ev nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?

Düşük geliri olan yurttaşlara ev alma imkanını veren Toplu Konut İdaresinin 2021 senesinde pek çok kentte yapacağı sosyal konut projesi ile beraber birçok vatandaşı ev sahibi yapıyor. TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının beraber hayata geçirdikleri projeleri hız kesmeden bu yılda devam ediyor.

Ev sahibi olmak isteyen kişiler için TOKİ'nin sosyal konut projesinden yararlanıp TOKİ, emekli, alt gelir grubu, şehit yakınları veya engelli vatandaşlara yönelik yapılan evlerin gerekli şartları araştırılmaya başladı.

Her sene 100bin kişiyi yeni evlerine kavuşturmaya planlayan TOKİ, 114bin TL'den başlayan fiyatlarla bir çok şehirdeki konutlarını satıyor. 180 ay vade fırsatıyla sunulan projede aylık taksit tutarı ise 562TL'den başlamaktadır.

Aylık gelir şartı değiştirildi

TOKİ'nin alt gelir grupları için belirlediği başvuru şartlarından biri olan aylık gelir miktarı 2021 senesi için değiştirildi. Geçen sene aylık hane halkı gelirinin, en fazla 5 bin 500TL olması gerekirken, bu sene 6 bin 500TL olarak güncellendi. Başvuruda bulunan kişinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, ve benzeri her türlü aldıkları yardımlarda dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6 bin 500TL olması isteniyor. İstanbul’da ise bu koşul 7 bin TL oldu.

Alt gelir grubu başvuru şartları nelerdir?

Mevcut projeye başvuru yapmak için, belirlenen alt gelir grubu başvuru şartları şunlardır;

- T.C. vatandaşı olmak,

- Projenin yapıldığı il/ilçe sınırları içinde bir seneden az olmamak koşuluyla ikamet etmek yada projenin yapıldığı il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az üç senedir ikamet etmesi yada il nüfusuna kayıtlı olması gerekmekir),

- Toplu Konut İdaresi’nden daha konut satın almamış olmak ve Toplu Konut İdaresi’nden konut kredisi kullanmamış olmak (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi dışında),

- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün yada müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri dışında) olmamak, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi dışında) (Başvuruyu yapanın hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller dışında)

- Başvuru tarihi itibari ile 25 yaşını tamamlamış olmak (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmamaktadır),

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6bin 500TL olması (İstanbul şehri için 7bin TL)

- Bir hane halkından sadece bir kişi başvuru yapabilir.

Bu başvuru şartlarını karşılayan kişiler;

1.Kategori “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Maluleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2.Kategori “En az yüzde 40 Engeli Vatandaslar''

3.Kategori “Emekli Vatandaslar”

4.Kategori “Diğer alıcı adaylarıın” şeklinde başvuruları dört kategoride ayrılarak kabul ediliyor

Başvuru yaparken hangi belgeler isteniyor?

Başvuruda bulunacak kişilerden istenen belgeler şu şekilde;

- Kimlik Fotokopisi,

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

- Engelli vatandaşlar için, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi yada tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık heyet raporunu (en az yüzde40 engelli olduğuna dair),

- Emekli vatandaşlar SGK'dan alınan Emekli Kimlik Belgesini yada belgesi henüz çıkmadıysa emekli olduğunu gösteren belge yada yazıyı ibraz etmesi gerekmektedir.