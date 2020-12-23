TOKİ’den Dar gelirli ailelere büyük fırsat! 240 Ay vadeyle herkes ev alabilecek, 140 TL'ye ev sahibi olma fırsatı!

TOKİ’den Geliri Düşük Ailelere Büyük Fırsat! 140 Bin TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı!

2021 yılında TOKİ geliri düşük ailelere ev fırsatı sunacak. TOKİ bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Herkes konut kuraları ne zaman düzenlenecek diye araştırma yapıyor. Bu imkandan yararlanacak kişiler aylık ne kadar ödeme yapacaklarını araştırıyorlar.

2021 yılında TOKİ dar gelirli ailelere ev fırsatı sunacak. Geliri düşük vatandaşların ev sahibi olmaları için gerekli çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düşük gelirli vatandaşlar için yeni konutların üretimine devam edeceklerine dair bir açıklama yaptı. Yapımı devam eden 272 bin konutun bulunduğunu söyleyen Murat Kurum, yapımı başlayacak olan 80 bin konutunda olduğunu vurguladı. Bu toplam konut sayısının da 350 bin tane olacağını ve düşük gelirli ailelerin bu imkanlardan faydalanacağını açıkladı.

Kentsel dönüşümlerde insanları merkeze alarak afetlere hazır şekilde olan konutları inşa ettiklerini belirten Bakan Kurum, düşük geliri olan ailelere yeni sosyal konut inşa ettiklerini belirtti. Ekolojik koridorlar ve millet bahçeleri ile yeşil alanları genişlettiklerini, bölgesel ve yerel eylem planlarının hazırlandığını da vurgulayan Bakan Kurum, bütün inşaların enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı bina özellikleriyle donatıldığını söyledi.

TOKİ Konut Başvuruları Nasıl Yapılır?

TOKİ konut başvuruları için E-Devle veya TOKİ web sitesinden satış ve duyuru bölümünden başvuruları takip ederek konut başvurusu yapılabilir. Bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, açık arttırma ile beraber tam 31 şehirde 133 konut ve 21 ilde 107 adet iş yerini satışa çıkartmıştır.

TOKİ’den Konut Sahibi Olmak İçin Gerekli Şartlar Neler?

Başvuruyu yapacak olan kişi ve kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.

Başvuru yapılacak olan il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikameti bulunması gereklidir.

Başvuruyu yapacak olan kişinin yaşının en 25 olması gereklidir.

Başvuruyu yapacak olan kişinin önceden TOKİ’den ev almaması gereklidir.

Başvuru yapacak kişinin kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin evlerinin olmaması gereklidir.

İstanbul ilinde bulunan kişilerin hanesine aylık maksimum 3100 TL, diğer illerde bulunan kişilerin hanesine 2600 TL para girmesi gereklidir.

TOKİ’den Konut Alma Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Başvurular https://Toki.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Ancak gerekli şartları yerine getirmeyi sağlayan kişilerin başvuruları alınacaktır. Verilen başvuru formu bakanlığın vermiş olduğu süre içerisinde teslim edilmek zorundadır. Açık satışlar, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacaktır. Konutlar için 240 ay işyerleri için de 60 ay vade seçeneği bulunacaktır.

TOKİ Projeleri Ne Zaman Başlayacak?

2021 yılının başlarında başlayacak olan inşalar tam 81 ilde 100 bin konut olarak yapılacaktır. Konutların 1 buçuk yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Konutların belirlenen fiyat aralığı ise 140.000-210.00 TL arasında olacaktır. TOKİ konutlarının fiyatlarını evlerin özellikleri belirleyecektir. Konut sahibi olacak alıcıların %10 oranında peşinat vermesi gerekiyor. Diğer yandan 240 ay vade ve ayda 894 TL ödeme yaparak bu konutlardan birine sahip olunabilmektedir.