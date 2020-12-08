TOKİ'den birçok şehirde dar gelirli vatandaşlar için aylık 550 TL'den başlayan taksitle konut satışı

Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den çekilişsiz kurasız ev sahibi olma imkanı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), birçok ilde aylık 550 TL'den başlayan taksitle düşük gelirli vatandaşlar için konut satışı yapıyor. Birçok şehirde satışa çıkarılacak evler için çekiliş veya kura yapılmayacaktır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), birçok şehirde düşük ve orta gelirli vatandaşlara konut satmaya devam ediyor. Açıklamalara göre; Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 10 bin TL ön ödemeli aylık 550 TL taksit ödeyerek hayallerini gerçekleştirebilirler.

TOKİ konut satışına kurasız başvurmak isteyen adaylar, TOKİ daireleri satışı için başvuru yapma koşullarını incelemeye başladı.

TOKİ başkanlığından yapılan açıklamada, kurasız konut ödemelerine ilişkin bilgileri de açıkladı. Çekilişsiz ve kurasız gerçekleşecek ve ilk olarak Ankara'da düzenlenecek. Peşin ödemenin %15'i konut satın almak için yeterlidir. Kalan miktar aylık kira gibi ödenecektir.

Hangi Şehirlerde TOKİ Konut Satışı Var?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi'nden yapılan açıklamada TOKİ konutlarının çekiliş karşılığında satılmayacağı açıklandı. TOKİ Başkanı'nın açıklamasına göre evin fiyatı 115.000 liradan başlıyor.

Ayrıca müşteriler için 180 ay vade ve aylık 565 TL taksit gibi cazip şartlar da sunuluyor. TOKİ, 2 + 1 daire için düşük gelirli vatandaşlara kurasız konut tahsis edecek. TOKİ başkanlığının açıklamasında, TOKİ'den konut satın almak isteyen vatandaşları ödemenin uygunluğu memnun etti.

TOKİ’den Açık Konut Satış Duyurusu

Çekilişsiz dairelerin açık satışının Kırıkkale Yuva projesinden yapılacağı bildirildi. TOKİ başkanlığı, bu projeden toplam 251 evi kura çekmeden satacak. TOKİ konut başvurusunu üzerinden hangi banka üzerinden yapılacağını araştıran vatandaşlara bir duyuruda şu bilgiler verildi; "Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 251 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 30 Kasım 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır." İfadeleri kullanıldı. Çekilişsiz daire satışı, başvuru önceliğine göre yapılacaktır.

Kurasız Konut Satışı Ödeme Tablosu

TOKİ Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 251 evin tamamı 2 + 1 olarak satışa çıkarılacak Çekilişsiz evlerin büyüklüğü 75 metrekare olarak açıklanırken, TOK Başkanlığı bu evlerin net 59 metrekare olduğunu açıkladı. TOK başkanlığı çekilişsiz daire satışının 115 bin ile 154.000 liraya kadar değiştiğini dile getirdi. Taksitlerin aylık 565 TL olarak ödeneceği belirtildi.

TOKİ Konut Başvurusu Nasıl Yapılıyor

TOKİ konut başvurusu; Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerinde yapılacaktır. Son tarih 31 Aralık 2020'dir. Açık satışın başladığı günden itibaren alıcılar %10 - %12 - %15 ve %25 peşinat seçeneklerinden yararlanabilirler. Öte yandan, vadeleri 96 aydan 240 aya kadar değişen seçenekler var. TOKİ uygulaması için gerekli koşullar.

18 yaş üstü olunması,

T.C. kimlik Numarası,

Türk vatandaşı olmak,

Fotoğraflı nüfus cüzdanı

TOKİ’den Nasıl Ev Sahibi Olunur, Başvuru Nasıl Yapılır?

TOKİ'den ev satın almak ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşların http://www.toki.gov.tr/ adresinde yayınlanan duyuruları takip etmeleri ve başvuru koşullarını kontrol ettikten sonra kararlaştırılan peşin ödemesini Halkbank veya Ziraat Bankası'na ödemeleri gerekmektedir. TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde başvuru formu ve dekontu ile birlikte başvurunun yapılması yeterlidir.

TOKİ Açık Satış Duyuruları

TOKİ'nin açık satışın ne olduğunu araştıranlar için TOKİ web sitesinde çekilişsiz ve kurasız ev ilanlarına yer verilmektedir. Açık satış ilanları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterebilir. Talebin yüksek olması durumunda açık satış ilanının süresi kısaltılabilir.

TOKİ Açık Satışları Nasıl Yapılır?

TOKİ'nin satılık açık ilanlarına başvuranlar, başvuru şartlarını karşılıyorlarsa, başvuru öncelik sırası esasına göre ev sahibi olabilirler. TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. Diyelim ki TOKİ'nin açık satış uygulamalarında peşinat tutarını araştıranlar için peşinatın durumu net değil ve projenin durumuna göre yüzde 10 ile 25 arasında değişiyor. Açık satışlarda kalan tutar, vade sayısı ev ve iş yerine göre değiştirilerek ödenir. Açık satışla TOKİ'den ev alan kişi 240 ay, işyeri satın alan kişi ise 60 aya kadar ödeyebilir.

TOKİ’den İhale Yöntemi ile Ev Sahibi Olma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşımızı çekiliş ve kura olmadan ev sahibi yapacak. TOKİ'den, çekiliş olmadan nasıl ev sahibi olunur sorusuna cevap arayan vatandaşlar için bilgiler geldi. TOKİ kura çekmeden konut satın alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapacağını belirtti.

TOKİ Başkanlığı tarafından satışa sunulan konut ihalesine vatandaşlar ihale düzenlenmeden önce başvurarak katılıyor. İhalede satılan evler için en yüksek teklifi veren vatandaşlara konut satın alma imkanı sunuluyor.