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TOKİ’den 400 ila 1300 TL taksitle ev alma imkanı

TOKİ, yaptığı konut projeleriyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyor. TOKİ, 26 şehirde çekilişi yapılacak olan projeler için taksit imkanı da sunuyor. İşte TOKİ’nin yeni projesi, 400 ile 1300 TL taksitle ev alma imkanı!

20 Haziran 2021 Pazar 22:28
TOKİ’den 400 ila 1300 TL taksitle ev alma imkanı
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TOKİ Eylül’de 26 şehirde çekiliş yapmaya hazırlanıyor. 26 şehirde düzenlenecek olan çekilişlere başvurmak için belirlenen tarihler şehirlere göre değişiyor.

İstanbul Tuzla ile Esenler’de toplamda 1540 konut için başvuruların son tarihi 13 Ağustos. Esenler’de başlayan kentsel dönüşüm projesiyle 1030 tane konutun satışı yapılacak. Tuzla ilçesindeyse 510 konutun satışı için ihale düzenlenecek. Satışı yapılacak evlerin fiyatları minimum 137 bin TL, taksit imkanıyla alacaklar için taksitlerse ayda 670 TL olacak.

Bolu Seben’deki TOKİ konutlarıysa minimum kredi ödemesinde. Aylık taksiti de 400 TL olarak belirlenmiştir.

TOKİ konut başvuruları

Nevşehir ilinde satışı yapılacak 550 konutun ihalesi 6-16 Temmuz’da düzenlenecek. 180 aylık taksit seçeneğinin bulunduğu konutlara maksimum taksit ödemeyi isteyenler 1300 TL ödeme yapacak.

Edine ilinde 221, Iğdır ilinde 340, Konya ilinde 397, Trabzon ilinde 53, Eskişehir ilinde, 127, Hatay ilinde de 468 konut satışa çıkacak.

210 bin lire değerinde evin taksit ödemeleri 940 TL olacak. Evin değeri doğrultusunda taksit oranında düşüş olabiliyor. Taksitlerde azalış fiyatta da indirime neden olacaktır.


Son Güncelleme: 20.06.2021 22:28
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TOKİ Yeni Konut ProjesiTOKİ 26 Ilde Taksitli Konut Projesi
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