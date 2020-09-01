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TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?

TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir? konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir? hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 1 Eylül 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:12
TOKİ tarafından engellilere sağlanan haklar ve şartları nelerdir?
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak alışan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin dört bir yanında konut projeleri üreterek vatandaşların ev sahibi olmasını hedefliyor. Birbirinden farklı tipte evleri çok uygun seçenekler ile vatandaşlar ile buluşturan TOKİ, ödeme koşullarında da vatandaşlara uygun imkanlar sağlıyor. Konut satışlarını kura çekilişi gerçekleştirerek yapan TOKİ, konu almak isteyen kişilere ihale ve açık satış imkanı da sunuyor.

Engellilere sağlanan TOKİ konut hakkı


Konut satışlarını belirli kontenjanlar ile gerçekleştiren TOKİ, bu satışlarda şehit ve gaziler ile birlikte engellilere de ayrı bir ek kontenjan veriyor. TOKİ’nin tüm projelerinde geçerli olan bu ek kontenjan sayesinde engelli vatandaşlar kolayca ev sahibi olabiliyor.

Engelli vatandaşlara kolaylık sağlayan TOKİ, son olarak yaptığı açıklama ile engelli raporu %40 ve üzeri olan vatandaşlara toplam konut sayısının %5’i kadar ek kontenjan açtığını duyurdu. Bu ek kontenjandan yararlanarak çekilişe katılan kişiler, kazanamamaları halinde tekrar çekilişe girme hakkına sahip oluyor.

 



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:12
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