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TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun talep gösterdiği TOKİ, uygun fiyatlar ile ev sahibi olma şansı vermektedir. Kuralarda konut hakkı elde eden kişilerin ödemesi gereken peşinat tutarı için bankalar kredi imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda kredi çekmek isteyen vatandaşlar 'TOKİ konut kredisi nasıl çekilir, TOKİ kredisi veren bankalar hangileri?' sorularıyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. TOKİ kredilerine dair güncel bilgiler için haberimize göz atabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 22:13
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
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Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından yapılan konutları tercih etmektedir. TOKİ kuralarında ev hakkı elde eden kişiler, TOKİ’nin belirlediği tutarda peşinat yatırmalıdır. Peşinat bedeli için çeşitli bankalar vatandaşlara yardımcı olarak kredi vermektedir.

TOKİ kredisi nasıl alınır?

TOKİ kuralarına katılarak ev sahibi olma hakkı elde eden kişilerin ilk olarak peşinat ödemesi gerekmektedir. Bu peşinat için bankalar TOKİ kredisi vermektedir. TOKİ kredisi veren bankaların başında Ziraat Bankası ve Halkbank gelmektedir.

Ziraat Bankası TOKİ kredisi

Peşinat bedeli için Ziraat Bankası üzerinden kredi çekmek isteyen vatandaşlar için banka bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlar ise şöyle sıralanır:

-T.C. vatandaşı olmak

-Kredi notunun yüksek olması

-Krediyi düzenli ödeyebileceğine dair gelir beyanı

-3+1 daire için 18 yaşını doldurmuş olmak


-2+1 daire için 25 yaşını doldurmuş olmak

-Konut projesinin bulunduğu bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

-Daha önce bankalardan konut kredisi kullanmamış olmak

-Başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmaması

-Hane geliri azami tutarının 4.500 TL olması durumunda kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunduğu kredide 2020 yılında %0,49 faiz oranı uygulamaktadır. Kredi için 240 aya varan vade imkanı bulunurken, başvuru yapmak oldukça kolaydır. Başvuru için gerekli belgelerini tamamlayan vatandaşlar banka şubelerine giderek başvurusunu tamamlayabilir. Bankanın başvuruyu değerlendirmesinden sonra olumlu dönüş yapılan kişilerin TOKİ hesabına çekilen tutar yatırılmaktadır.

Halkbank TOKİ kredisi

TOKİ kredisi için Halkbank’a başvuru yaptığınızda başvurular buradan kabul edilmekle birlikte, Ziraat Bankası’na yönlendirilmektedir. Değerlendirme kısmı ise yine Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda kredi tutarı Halkbank hesabına yatırılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 15.08.2020 22:13
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