İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? Nisan 2021 TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Nisan 11 Pazar tarihli haberimizde TOKİ kredisi veren bankalar hangileri?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 00:15
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? Nisan 2021 TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Takip Et:

Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından yapılan konutları tercih etmektedir. TOKİ kuralarında ev hakkı elde eden kişiler, TOKİ’nin belirlediği tutarda peşinat yatırmalıdır. Peşinat bedeli için çeşitli bankalar vatandaşlara yardımcı olarak kredi vermektedir.

TOKİ kredisi nasıl alınır?

TOKİ kuralarına katılarak ev sahibi olma hakkı elde eden kişilerin ilk olarak peşinat ödemesi gerekmektedir. Bu peşinat için bankalar TOKİ kredisi vermektedir. TOKİ kredisi veren bankaların başında Ziraat Bankası ve Halkbank gelmektedir.

Ziraat Bankası TOKİ kredisi

Peşinat bedeli için Ziraat Bankası üzerinden kredi çekmek isteyen vatandaşlar için banka bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlar ise şöyle sıralanır:

-T.C. vatandaşı olmak

-Kredi notunun yüksek olması

-Krediyi düzenli ödeyebileceğine dair gelir beyanı

-3+1 daire için 18 yaşını doldurmuş olmak

-2+1 daire için 25 yaşını doldurmuş olmak

-Konut projesinin bulunduğu bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

-Daha önce bankalardan konut kredisi kullanmamış olmak

-Başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmaması

-Hane geliri azami tutarının 4.500 TL olması durumunda kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunduğu kredide 2020 yılında %0,49 faiz oranı uygulamaktadır. Kredi için 240 aya varan vade imkanı bulunurken, başvuru yapmak oldukça kolaydır. Başvuru için gerekli belgelerini tamamlayan vatandaşlar banka şubelerine giderek başvurusunu tamamlayabilir. Bankanın başvuruyu değerlendirmesinden sonra olumlu dönüş yapılan kişilerin TOKİ hesabına çekilen tutar yatırılmaktadır.

Halkbank TOKİ kredisi

TOKİ kredisi için Halkbank’a başvuru yaptığınızda başvurular buradan kabul edilmekle birlikte, Ziraat Bankası’na yönlendirilmektedir. Değerlendirme kısmı ise yine Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda kredi tutarı Halkbank hesabına yatırılmaktadır.

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 00:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Toki Konut Kredisi Veren BankalarToki Sosyal Konut Kredisi Nasıl AlınırToki Evalırken Kredi Nasıl çekilirToki Konut Kredisi Veriyor MuToki Konut Kredisi şartlarıToki Konut Kredisi Başvurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
9 Nisan 2021 Giresun, Ordu, Sakarya fındık fiyatı ne kadar, kaç lira?
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi kullanma şartları neler? Konut kredisi alma şartları 2021
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Konut kredisi masrafları nelerdir? 2021 Banka konut kredisi masrafları
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Paribu çekilen ve yatırılan para hesaba ne zaman geçer? Paribu hesap para yatırma ve çekme işlemleri
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!
Emekliye 25.000 TL kimlikle kredi!

Popüler Haberler

Koltukaltı kararması için çözüm önerileri ve yöntemler
Karınca kovmak için doğal yöntemler
E-devletten enabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi nasıl girilir?
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri 2021
TOKİ kredisi veren bankalar hangileri? Nisan 2021 TOKİ konut kredisi veren bankalar ve şartları
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Tiktok Üzerinden nasıl para kazanılır? Tiktokta para kazanma şartları ve yolları
Zabıta olma şartları nelerdir? 2021 Zabıta nasıl olunuyor?
Devletin öğrencilere verdiği para yardımları nelerdir? 2021 Hangi şartlarda öğrenci yardımı ve devlet bursu alınabilir?
SGK ilişiksizlik belgesi için gerekenler nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi sorgulama işlemleri
İbo Show 10 Nisan Cumartesi 21. Bölüm konukları kimler olacak?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanacak, ne zaman işlem görecek?
Netflix Bridgerton 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Bridgerton yeni sezondan ilk kareler yayınlandı
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteri kimdir? Hafsanur Sancaktutan nereli, yaşı kaç?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Nisan 2021 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TV 8 canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
SGK tüp bebeği karşılıyor mu? 2021 SGK'dan tüp bebek raporu nasıl alınır?
Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler 2021
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.