TOKİ Kredisi Çekmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Ucuz konut sahibi olmak isteyenlere fırsat sağlamak için TOKİ'yi kullanmak isteyenler, TOKİ kurallarına katılarak ev sahibi olabilirler. TOKİ tarafından belirlenen miktarın üzerinde bir avans ödenmesi gerektiğinden, konut hakları sadece piyango ile elde edilse bile TOKİ kredileri yine çeşitli bankalar tarafından sağlanmaktadır.

TOKİ Kredisi Niçin Çekilir?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 2020 yılında TOKİ kredisi almak isteyenlere çeşitli kredi imkânı sağlıyor. Krediyi geri çekmek için öncelikle TOKİ kurallarına katılmanız gerekmektedir. TOKİ kapsamında 2 + 1 ve 3 + 1 daire tipleri bulunmaktadır. Taksit ödeme miktarı da dairenin metrekare büyüklüğüne göre değişmektedir.

TOKİ çekilişini öğrenmek ve başvuru yapmak için TOKİ resmî web sitesini veya e-devleti ziyaret edebilirsiniz. Başvurduğunuz piyango ikamet ettiğiniz şehirde zorunludur. İkamet ettiğiniz şehirde düzenlenen bir piyango etkinliğine katılmak istiyorsanız, e-devlet üzerinden başvurmanız gerekmektedir.

Başvuru tamamlandıktan sonra e-devlet üzerinden yatırılacak ön tutar belirlenecektir. Çekiliş sonucunun çekilmemesi durumunda katılım ücreti iade edilir. Başvuru tutarı genellikle başvuru kapatıldıktan sonra iki iş günü içinde iade edilir. Daireyi çekiliş nedeniyle terk ederseniz, belirtilen tarihte avans ödemeniz gerekmektedir.

TOKİ Kredisi Nasıl Çekilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Banka kredi notunun yüksek olması,

Çekilecek kredi tutarını tertipli olarak ödeneceğini gösteren gelir beyanı,

3 + 1 konut başvurusu için 18 yaşını doldurmuş olmak,

2+ 1 konut başvurusu için 25 yaşını doldurmuş olmak,

Konut projesinin uygulanacağı bölgede minimum 1 senedir oturuyor olmak,

Daha ilkin konut kredisi kullanmamış olmak,

kullanmamış olmak, Müracaat sahibinin ya da eşinin üstüne kayıtlı bir mal varlığının bulunmaması,

Hane geliri olarak azami tutarın 4.500 TL olması halinde kredi başvurusu yapılmaktadır.

TOKİ çekilişine ev sahipliği yapma hakkına sahip olanlar ön ödeme yapmak zorundadır. Çoğu durumda, bu peşinatı sağlamak için TOKİ kredileri kullanılır. TOKİ kredilerine başvurulacak direkt kanal Ziraat Bankası'dır. TOKİ'nin Ziraat Bankası'ndan çekilme koşulları aşağıdaki gibidir:

Ziraat Bankası, TOKİ tarafından sağlanan kredilere göre 2020 yılında 0,49 faiz oranını benimseyecek. Aynı şekilde ödemenin de 240 ay vadesi vardır. Gerekli belgeleri tamamladıktan sonra bankaya başvurunuz. Banka başvuruyu olumlu değerlendirdiği takdirde ilgili tutar doğrudan TOKİ hesabına yatırılacaktır. Kredi, satın alınacak evin fiyatına denk gelecek şekilde kullanılabilir.

Kredi, daha önce planlanan konutlar için de kullanılabilir, sadece ödeme sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle TOKİ'ye ait olmayan veya geri alınan konutlar için kullanılabilir. Bu durumda Ziraat Bankası'ndan evin neredeyse tamamı olan TOKİ kredisi alabilirsiniz. Beklenen konutlar çekilmez ve ihalelerle satılmaz.

Halkbank TOKİ Konut Kredisi

Halkbank'tan TOKİ kredisine başvurmak isterseniz başvurunuz kabul edilecek ve başvurunuz Ziraat Bankası'na iletilecektir. Konut tahsis belgesi Ziraat Bankası'na iletilecek ve Ziraat Bankası başvuruyu yeniden değerlendirecek. Sonuç olumlu ise Halkbank hesabına kredi tahsis ediliyor.

Hem bankalar hem de TOKİ yapılandırılmış krediler sağlar. Bu yapılandırılmış kredi, TOKİ borcunu aylık taksitler yerine peşin ödemek isteyenlere verilmektedir. Erken kapanma durumunda, konut fiyatlarında% 22 indirim olduğu için bu çok avantajlı görünmektedir. Yapılandırılmış krediler için Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank'a başvurabilirsiniz, kredi borcun yaklaşık% 75'ini geri ödemek için kullanılacaktır.