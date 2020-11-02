TOKİ konut kredisi nasıl alınır? TOKİ'den ev almak için hangi bankalar kredi veriyor?

Uygun taksit fırsatıyla ev sahibi olmak isteyen kişiler TOKİ’nin yapmış olduğu konutları tercih ediyor. TOKİ kuraları sonucunda ev sahibi olma hakkı kazanan kişilerin peşinat yatırmaları gerekmektedir.

TOKİ kredisi nasıl alınır?

TOKİ kuralarına katılarak ev sahibi olma hakkı kazanan kişilerin ilk aşamada peşinat ödemesi gerekir. Söz konusu peşinat için bankalar TOKİ kredisi veriyor. TOKİ kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası ile Halkbank bulunuyor.

Ziraat Bankası TOKİ kredisi

Ziraat Bankası’ndan kredi almak isteyen vatandaşlar için bazı şartlar belirlenmiştir. Buna göre başvuruda bulunan kişilerin;

T.C. vatandaşı olması,

Kredi notunun yeterli düzeyde olması,

3+1 daireler için 18, 2+1 daireler için 25 yaşını doldurmuş olmak,

Konut projesinin yer aldığı bölgede en az 1 yıl ikamet etmek,

Bankalardan daha önce konut kredisi almamış olmak,

Hane haklı gelirinin en fazla 4500 TL olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası, TOKİ projeleriyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2020 yılında yüzde 0.49 faiz oranı uygulamaktadır. Kredi için 240 aya varan vade fırsatı sağlanırken başvurular da kolaylıkla yapılabilmektedir.

Halkbank TOKİ kredisi

TOKİ kredileri için Halkbank’a başvurularınız kabul edildikten sonra Ziraat Bankası’na yönlendirilirsiniz. Değerlendirme aşaması Ziraat Bankası tarafından yapılır ve olumlu sonuçlanması halinde gerekli tutar Halkbank hesabınıza aktarılır.