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TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?

Binlerce vatandaş TOKİ'den uygun taksitlerle ev sahibi oluyor. TOKİ, düşük gelirli vatandaşların ilk tercihi olurken TOKİ konut kredisi veren bankalar araştırılmaya başlandı. TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır? sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:57
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
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Düşük gelirli vatandaşlara ev alma fırsatı veren Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun taksitlerle konut sahibi olma imkânı sunuyor. TOKİ kuralarında konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, TOKİ’nin belirlediği peşinatları ödeyip uygun taksitlerle ev sahibi olabiliyorlar. Peşinat tutarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için çeşitli bankalar kredi veriyor.

TOKİ konut kredisi  hangi bankalardan alınır?

TOKİ kuralarına katılan ve ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların ilk olarak peşinat tutarlarını ödemesi gerekmektedir. Peşinat ödenmesinde bankalar, TOKİ kredisi imkânı veriyor.

Ziraat Bankası TOKİ kredisi

Peşinat tutarının ödemesi için Ziraat Bankası aracılığı ile kredi kullanmak isteyenler için bankanın belirlediği şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kredi notunun kredi almak için uygun olması,

-Kredi ödemesini düzenli yapılacağını gösteren gelir beyanı,

-3+1 konut için 18 yaşını tamamlamak,

-2+1 konut için 25 tamamlamak,

-Konut projesinin bulunduğu bölgede en az bir sene ikamet etmek,

-Daha önce bankalardan konut kredisi çekmemiş olmak,

-Başvuran kişinin veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmaması,

-Hane gelirinin en az 4bin 500TL olması

Ziraat Bankası, TOKİ’den konut sahibi olmak isteyenlere verdiği kredide 240 aya varan vade imkânı sunmaktadır. Başvuru için gereken belgeleri hazırlayan vatandaşların banka şubelerine gidip başvurularını gerçekleştirebilir.

Bankanın başvuruyu değerlendirmesi sonrasında olumlu dönüş yapılan kişilerin TOKİ hesabına bankadan alınan kredi tutarı yatırılmalıdır.

Halkbank TOKİ kredisi

TOKİ kredisi için Halkbank’a başvurular yapılabilir. Fakat başvurular Ziraat Bankası’na yönlendirilerek değerlendirmeleri yine Ziraat Bankası tarafından yapılıyor. Başvurunun değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda kredi tutarı Halkbank hesabına yatırılıyor.




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:57
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Anahtar Kelimeler:
TokiKonut KredisiBankalar
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