İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Nisan 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları

00:13 sularında basına yansıyan Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Toki ev alma banka kredisi şartları haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Nisan 1 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:13
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Nisan 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Takip Et:

Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından yapılan konutları tercih etmektedir. TOKİ kuralarında ev hakkı elde eden kişiler, TOKİ’nin belirlediği tutarda peşinat yatırmalıdır. Peşinat bedeli için çeşitli bankalar vatandaşlara yardımcı olarak kredi vermektedir.

TOKİ kredisi nasıl alınır?

TOKİ kuralarına katılarak ev sahibi olma hakkı elde eden kişilerin ilk olarak peşinat ödemesi gerekmektedir. Bu peşinat için bankalar TOKİ kredisi vermektedir. TOKİ kredisi veren bankaların başında Ziraat Bankası ve Halkbank gelmektedir.

Ziraat Bankası TOKİ kredisi

Peşinat bedeli için Ziraat Bankası üzerinden kredi çekmek isteyen vatandaşlar için banka bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlar ise şöyle sıralanır:

-T.C. vatandaşı olmak

-Kredi notunun yüksek olması

-Krediyi düzenli ödeyebileceğine dair gelir beyanı

-3+1 daire için 18 yaşını doldurmuş olmak

-2+1 daire için 25 yaşını doldurmuş olmak

-Konut projesinin bulunduğu bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

-Daha önce bankalardan konut kredisi kullanmamış olmak

-Başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmaması

-Hane geliri azami tutarının 4.500 TL olması durumunda kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunduğu kredide 2020 yılında %0,49 faiz oranı uygulamaktadır. Kredi için 240 aya varan vade imkanı bulunurken, başvuru yapmak oldukça kolaydır. Başvuru için gerekli belgelerini tamamlayan vatandaşlar banka şubelerine giderek başvurusunu tamamlayabilir. Bankanın başvuruyu değerlendirmesinden sonra olumlu dönüş yapılan kişilerin TOKİ hesabına çekilen tutar yatırılmaktadır.

Halkbank TOKİ kredisi

TOKİ kredisi için Halkbank’a başvuru yaptığınızda başvurular buradan kabul edilmekle birlikte, Ziraat Bankası’na yönlendirilmektedir. Değerlendirme kısmı ise yine Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda kredi tutarı Halkbank hesabına yatırılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 00:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Toki Konut Kredisi Veren BankalarToki Sosyal Konut Kredisi Nasıl AlınırToki Evalırken Kredi Nasıl çekilirToki Konut Kredisi Veriyor MuToki Konut Kredisi şartlarıToki Konut Kredisi Başvurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
Matriks halka arz tarihi ne zaman? MARTIX bist, Borsa kodu nedir, hangi bankalardan alınır?
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
2021 emekli maaşına en çok emekli promosyonu veren bankalar
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 25 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 25 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?

Popüler Haberler

Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Nisan 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2021
Sevgiliye 1 Nisan komik şakaları
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Asgari geçim indirimi kimlere ödenir? 2021
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2021
TOKİ engelli başvuru şartları nedir? Hangi kolaylıklardan yararlanabiliyorlar?
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2021 Seslendirme çeşitleri
Beni Bırakma 574. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Akıncı dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta doğum tarihi
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) kimdir?
Hekimoğlu 42. bölüm Kanal D canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle
Rapor parası hangi bankaya yatıyor? 2021 rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
İpragaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 ipragaz tüp kaç para?
Kanal D canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 1 Nisan 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 1 Nisan 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 1 Nisan 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.