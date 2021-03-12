İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Mart 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları

Birçok kişinin merak ettiği Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Toki ev alma banka kredisi şartları hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 12 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Toki ev alma banka kredisi şartları konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 00:12
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Mart 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Takip Et:

Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından yapılan konutları tercih etmektedir. TOKİ kuralarında ev hakkı elde eden kişiler, TOKİ’nin belirlediği tutarda peşinat yatırmalıdır. Peşinat bedeli için çeşitli bankalar vatandaşlara yardımcı olarak kredi vermektedir.

TOKİ kredisi nasıl alınır?

TOKİ kuralarına katılarak ev sahibi olma hakkı elde eden kişilerin ilk olarak peşinat ödemesi gerekmektedir. Bu peşinat için bankalar TOKİ kredisi vermektedir. TOKİ kredisi veren bankaların başında Ziraat Bankası ve Halkbank gelmektedir.

Ziraat Bankası TOKİ kredisi

Peşinat bedeli için Ziraat Bankası üzerinden kredi çekmek isteyen vatandaşlar için banka bazı şartlar belirlemiştir. Bu şartlar ise şöyle sıralanır:

-T.C. vatandaşı olmak

-Kredi notunun yüksek olması

-Krediyi düzenli ödeyebileceğine dair gelir beyanı

-3+1 daire için 18 yaşını doldurmuş olmak

-2+1 daire için 25 yaşını doldurmuş olmak

-Konut projesinin bulunduğu bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

-Daha önce bankalardan konut kredisi kullanmamış olmak

-Başvuru sahibinin ya da eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmaması

-Hane geliri azami tutarının 4.500 TL olması durumunda kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası, TOKİ’den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunduğu kredide 2020 yılında %0,49 faiz oranı uygulamaktadır. Kredi için 240 aya varan vade imkanı bulunurken, başvuru yapmak oldukça kolaydır. Başvuru için gerekli belgelerini tamamlayan vatandaşlar banka şubelerine giderek başvurusunu tamamlayabilir. Bankanın başvuruyu değerlendirmesinden sonra olumlu dönüş yapılan kişilerin TOKİ hesabına çekilen tutar yatırılmaktadır.

Halkbank TOKİ kredisi

TOKİ kredisi için Halkbank’a başvuru yaptığınızda başvurular buradan kabul edilmekle birlikte, Ziraat Bankası’na yönlendirilmektedir. Değerlendirme kısmı ise yine Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda kredi tutarı Halkbank hesabına yatırılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Toki Konut Kredisi Veren BankalarToki Sosyal Konut Kredisi Nasıl AlınırToki Evalırken Kredi Nasıl çekilirToki Konut Kredisi Veriyor MuToki Konut Kredisi şartlarıToki Konut Kredisi Başvurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
Gittigidiyor mağaza açma şartları ve Gittigidiyor 2021 komisyon oranları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri

Popüler Haberler

Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Mart 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Trendyol kimin, sahibi kimdir?
Altın ne kadar oldu? 12 Mart 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 12 Mart 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 12 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Yeni 2021 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
TOKİ engelli başvuru şartları nedir? Hangi kolaylıklardan yararlanabiliyorlar?
BİM 12 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2021 Seslendirme çeşitleri
Güncel gümüş fiyatları 12 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?
2020 öğretmen ek atamaları ne zaman yapılacak? MÖAP'den atama bekleyen öğretmen adaylarına 20 bin ek atama müjdesi
Bitay nedir, güvenilir mi? Bitay devlet onaylı olduğu doğru mu?
Askerde nakit para kullanmak yasak mı?
Memur ve işçi alımları personel alım şartları nelerdir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Show TV canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Esnaf kefalet kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 2021 Esnaf kefalet kredisi nasıl kullanılır?
Bebeğin kan grubu anne karnında öğrenilebilir mi? Bebeklerde kan grubu öğrenme dönemi
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.