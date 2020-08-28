TOKİ engelli başvuru şartları nedir? Hangi kolaylıklardan yararlanabiliyorlar?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak alışan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin dört bir yanında konut projeleri üreterek vatandaşların ev sahibi olmasını hedefliyor. Birbirinden farklı tipte evleri çok uygun seçenekler ile vatandaşlar ile buluşturan TOKİ, ödeme koşullarında da vatandaşlara uygun imkanlar sağlıyor. Konut satışlarını kura çekilişi gerçekleştirerek yapan TOKİ, konu almak isteyen kişilere ihale ve açık satış imkanı da sunuyor.

Engellilere sağlanan TOKİ konut hakkı

Konut satışlarını belirli kontenjanlar ile gerçekleştiren TOKİ, bu satışlarda şehit ve gaziler ile birlikte engellilere de ayrı bir ek kontenjan veriyor. TOKİ’nin tüm projelerinde geçerli olan bu ek kontenjan sayesinde engelli vatandaşlar kolayca ev sahibi olabiliyor.

Engelli vatandaşlara kolaylık sağlayan TOKİ, son olarak yaptığı açıklama ile engelli raporu %40 ve üzeri olan vatandaşlara toplam konut sayısının %5’i kadar ek kontenjan açtığını duyurdu. Bu ek kontenjandan yararlanarak çekilişe katılan kişiler, kazanamamaları halinde tekrar çekilişe girme hakkına sahip oluyor.