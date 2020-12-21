İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

TOKİ dar gelirli ve evi olmayan vatandaşlara 360 TL taksitle ev

Dar gelirli ve evi olmayan ailelere TOKİ’den müjde. Dar gelirli aileler için TOKİ konut satışlarını ucuz bir şekilde satmaya gayret gösteriyor. Satışta olan evlerin aylık taksiti 360 TL’den başlamaktadır.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:08
TOKİ dar gelirli ve evi olmayan vatandaşlara 360 TL taksitle ev
Takip Et:

Kurumsal intenet sitesinde yayınlanan ilana göre, TOKİ satışta olan evlerin aylık taksit tutarının 360 TL’den başladığı yer alıyor. Vatandaşların açık satış evi ilanları ile ev sahibi olması kolaylığını sağlıyor TOKİ, alt gelir düzeyinde olanlar için ve hiç evi olmayıp asgari ücrettekilere özel fırsatlar sunan TOKİ, çekiliş ve kura olmadan konut satışları sağlıyor. Bu satışa sunmuş olduğu konutların aylık taksitleri ise 360 TL’den başlamaktadır.

TOKİ konutlarından faydalanmak için başvuru şartları 

Başvuru yapacak kişinin Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Başvurusu yapılan konut projesinin yer aldığı il ve ilçeler içinde en az 1 yıl oturuyor olmak ve il nüfusuna kayıtlı olmak. Öncesinden TOKİ kredisi kullanmamak ve TOKİ’den konut almamış olması gerek. Konut başvurusunda bulunacak kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişinin tapu üzerinde kayıtlı bağımsız bir taşınmaz kaydı bulunmaması gerekli. 

Başvuruyu yapacak kişinin en az 25 yaşında olması gerekiyor, Aile halkının toplam gelir sınırı 2 bin 600 lirayı aşmaması gerekiyor. İstanbul için 3 bin 100 lira aşılmaması gerekmektedir.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır

Satışa sunulan evlerin duyuruları intenet üzerinden belirlenmiş oluyor. Eğer siz belirtilen şartlara uyuyor iseniz Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerinden sitede belirtilen tarihler arasında başvuru yaparak uygun fiyata ev sahibi olabiliriniz.

Satışa sunulan evler başvuru önceliğine göre yapılmaktadır. Bu sebeple çekiliş ve kura olmadan ev sahibi olmak istiyorsanız bankaya erken başvuru yapmanız önemlidir. Mesela 5 konut satışa sunuldu başvuruyu banka şubesine yapan ilk 5 kişi ev sahibi olma hakkı kazanmış oluyor başvuru yapan 6. Kişi yararlanamıyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 15:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TokiKonutVatandaşEv Sahibi OlmakDar Gelirli Aile
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
2020 gayrimenkul satışlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz değişikliği!
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
KOSGEB destek programları nelerdir? Girişimcilik destekleri nelerdir?
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Vakıfbank’ın verdiği 125 bin TL ihtiyaç kredisi
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!
Bankalar faiz oranlarını değiştirdi!

Popüler Haberler

TOKİ dar gelirli ve evi olmayan vatandaşlara 360 TL taksitle ev
Kamu bankaları 2021 öncesi faiz indirimi açıklaması yaptı! Bankalar, ihtiyaç, konut ve taşıt kredileri faiz oranlarını güncelledi.
Exxen'in yeni projesi Gibi'nin oyuncu kadrosu belli oldu
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut geri dönecek mi?
Türk Telekom internet nereye şikayet edilir?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2020 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2020 İKEA çalışma günleri
1200 ATT ve 1200 ambulans şoförü alınacak!
SGK harekete geçti Covid-19'da meslek hastalığı kabul edildi
2020 Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi
Recep İvedik 6 kaç kişi izledi? 2 haftalık gişe hasılatı belli oldu
Etnografya müzesi giriş ücreti ne kadardır? 2020 Etnografya müzesi giriş ücreti ve çalışma saatleri
Telefondan Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? İşlem detayları
Kasım 2020 işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman hesaba yatmaya başlayacak? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
21 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Akrep dizisi Hizmetçi kimdir? Demet Gül kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kemal Doğulu yeni moda programı Bu Ben miyim? ne zaman başlayacak?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 21 Aralık 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.