TOKİ dar gelirli ve evi olmayan vatandaşlara 360 TL taksitle ev

Kurumsal intenet sitesinde yayınlanan ilana göre, TOKİ satışta olan evlerin aylık taksit tutarının 360 TL’den başladığı yer alıyor. Vatandaşların açık satış evi ilanları ile ev sahibi olması kolaylığını sağlıyor TOKİ, alt gelir düzeyinde olanlar için ve hiç evi olmayıp asgari ücrettekilere özel fırsatlar sunan TOKİ, çekiliş ve kura olmadan konut satışları sağlıyor. Bu satışa sunmuş olduğu konutların aylık taksitleri ise 360 TL’den başlamaktadır.

TOKİ konutlarından faydalanmak için başvuru şartları

Başvuru yapacak kişinin Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Başvurusu yapılan konut projesinin yer aldığı il ve ilçeler içinde en az 1 yıl oturuyor olmak ve il nüfusuna kayıtlı olmak. Öncesinden TOKİ kredisi kullanmamak ve TOKİ’den konut almamış olması gerek. Konut başvurusunda bulunacak kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişinin tapu üzerinde kayıtlı bağımsız bir taşınmaz kaydı bulunmaması gerekli.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır

Başvuruyu yapacak kişinin en az 25 yaşında olması gerekiyor, Aile halkının toplam gelir sınırı 2 bin 600 lirayı aşmaması gerekiyor. İstanbul için 3 bin 100 lira aşılmaması gerekmektedir.

Satışa sunulan evlerin duyuruları intenet üzerinden belirlenmiş oluyor. Eğer siz belirtilen şartlara uyuyor iseniz Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerinden sitede belirtilen tarihler arasında başvuru yaparak uygun fiyata ev sahibi olabiliriniz.

Satışa sunulan evler başvuru önceliğine göre yapılmaktadır. Bu sebeple çekiliş ve kura olmadan ev sahibi olmak istiyorsanız bankaya erken başvuru yapmanız önemlidir. Mesela 5 konut satışa sunuldu başvuruyu banka şubesine yapan ilk 5 kişi ev sahibi olma hakkı kazanmış oluyor başvuru yapan 6. Kişi yararlanamıyor.

