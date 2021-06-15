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TOKİ açık satış 2021 Haziran listesi yayımlandı

TOKİ,kurulduğu yıldan bu yıla kadar birçok konut yapmış ve geliri düşük olan ailelere uygun fiyatlarla kazandırmıştır. TOKİ, 2021 senesinde de sosyal konut projelerine devam etmektedir. İnsanlar, TOKİ'nin Haziran 2021 açık satış listesini merak etmektedir. TOKİ açık satış 2021 Haziran listesi yayımlandı mı ? TOKİ , Haziran 2021 ayına ilişkin açık satış listesini yayımladı. Bu haberimizde TOKİ'nin açık satış listesine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte TOKİ 2021 Haziran Açık satış listesi...

15 Haziran 2021 Salı 17:13
TOKİ açık satış 2021 Haziran listesi yayımlandı
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TOKİ ,1984 senesinde yürürlüğe girmiştir. Bu başkanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlıdır. 2023 senesine kadar hedef 1 milyon 200 konut yapmaktır. Gelirleri düşük olan insanların ev sahibi olma imkanı sağlamak amacıyla kurulmuştur.Bu amaçla Türkiye'nin birçok bölgesinde projeler düzenlenmiştir. 2021 yılında düzenlenen projelerde açık satış imkanı olacak. 14 bin TL peşinat ve 388 TL taksit imkanı, ev sahibi olacakları umutlandırdı. 

TOKİ ‘den açık satış 2021 Haziran listesi

TOKİ, Bu zamana kadar pek çok insanı ev sahibi olmasını sağlamıştır. TOKİ ,yeni projesiyle insanlara yeni müjdesini sundu. 14 Bin TL peşinat ve 388 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunmaktadır.İlk proje İstanbul Esenler ve Tuzla’da gerçekleşecek. Açık satış yöntemiyle evler satılacak. Konutların satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre gerçekleşecek. TOKİ, Dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olmasını sağlamaktadır. TOKİ ,tarafından açık satışa ilişkin detaylar duyurulacak.

TOKİ açık satış nasıl gerçekleşmektedir?

TOKİ tarafından sosyal konut projeleri kura yöntemiyle satışı gerçekleir. Proje dahilinde TOKİ’nin kalan evleri açık satış ile satışa sunulacak. Açık satış ile ilgili detaylar TOKİ tarafından açıklanacak.Başvuru sırasına göre konut belirlemek için öncelik ve konut satın alma hakkı tanınacak. Peşinat bedeli ödendikten sonra kalan tutar taksitlendirilmektedir.

Bu yöntemlerden biri de açık artırmadır. Alan içinde bulunan işyerlerinin satışı da bu yöntemle gerçekleşir. Bu doğrultuda, kamu yararı için mümkün olduğunca az gelir elde etme amaçlanır. Bu senede de sosyal konut çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

Aşağıdaki TOKİ’nin Haziran ayı itibariyle başlattığı bazı konutlar ve satış durumları detayları bulunmaktadır. İşte TOKİ’nin sosyal konut projesi ;

TOKİ birçok şehirde projesi bulunmakta

Balıkesir’in Manyas ilçesinde TOKİ’nin başvuruları 30 Haziran’a  kadar sürecek.  667 TL’lik taksitle 136 bin TL’den satışa sunulacağı açıklandı. Bitlis’in Ahlat ilçesinde de başvurular 30 Haziran’a kadar devam edecek. .

Burdur’un Karaman ilçesinde olan konutların son başvuru tarihi 11 Haziran.  Burdur’da bulunan konutların fiyatı 128 bin TL’den başlayıp 429 TL taksitle satılacak.Burdur’un merkezinde olan konutların başvuruları 14 Haziran’da başladı. Konutların fiyatı 210 bin TL’den satışa sunuldu.

Kırşehir’in merkezinde devam eden konutların başvuru tarihleri için son tarih 30 Eylül.Kırıkkale merkezde yer alan konutların son Başvuru tarihi 30 Haziran . Giresun’ûn Güce ilçesinde bulunan konutlar için başvurular 14 Haziran Pazartesi itibariyle başladı.  Nevşehir’de olan konutların ihalesi 6 Temmuz ve 16 Temmuz arasında düzenlenecek. Siirt’te yapılacak konutların ihalesi için tarih 21 Haziran olarak belirlendi. Iğdır ile Edine'de 2 ihale yapılacağı açıklandı.  Iğdır’da 337 konut ,Edine’de ise 221 konut yapılması planlanıyor.

Konya’da 396 konut ,Yozgat’ta 301 konut için ihaleler 24 Haziran tarihinde başlayacak. Trabzon’da 53 konutun ihalesi 29 Haziran'da yapılacak. Eskişehir’de 126 konutun ihalesi için 2 Temmuz tarihi belirlendi. Hatay’da ise 464 konut için 5 Temmuz’da ihale yapılması planlanıyor.

Kocaeli’nde 1506 konut için 6 ve 7 Temmuz ihale tarihi olarak belirlendi. Aydın  Efeler’de 198 konutun ihalesi 8 Temmuz olarak belirlendi. Kütahya’da 495 konut için 9 Temmuz tarihi ihale tarihi oldu.Sinop’da 317 konutun ihale tarihi 12 Temmuz olarak açıklandı. Hatayda 486 konutun ihalesi 13 Temmuz'da yapılacak.  Manisa’da 1346 konut için 13 ve 14 Temmuz ihale tarihi olarak belirlendi.  Burdur’da ise 143 konutun ihale tarihi 26 Temmuz olarak açıklandı.

Afyon’da 1227 konut için  ihale tarihi 26 ve 27 Temmuz olarak belirlendi. Denizli’de 26-27 Temmuz’da 558 konuta ihale düzenlenecek. Şanlıurfa’da 28-29 Temmuz’da 758 konut için ihale yapılması planlanmaktadır. Kars’taki 28 Temmuz’daki ihale ise 202 konut için düzenlenecek Ardahan’da 29 Temmuz’da 315 konuta Mersin’de 30 Temmuz’da 415 konuta ihale yapılacağı duyuruldu.

Ağustos Toki projeleri

·  Mersin 415 konut 30 Temmuz

·  Gaziantep 912 konut 2 Ağustos

·  Bolu 139 konut 2 Ağustos

·  Gaziantep 786 konut 3 Ağustos

·  Karaman 317 konut 4 ağustos

·  Gaziantep 719 konut 4 Ağustos

·  Balıkesir 558 konut 5 Ağustos

·  Kocaeli 1105 konut 5 Ağustos

·  Balıkesir 506 konut 9 Ağustos

·  Balıkesir 570 konut 10 Ağustos

·  Balıkesir 726 konut 11 Ağustos

·  Çankırı 134 konut 11 Ağustos

·  Ankara 185 konut 12 Ağustos

·  Bursa 690 konut 13 Ağustos

·  Ordu 170 konut 16 Ağustos

·  Eskişehir 205 konut 19 Ağustos

·  Kayseri 572 konut 20 Ağustos

·  Ankara 413 konut 23 Ağustos

·  Kayseri 770 konut 25 Ağustos

TOKİ kura ve teslim tarihleri

  ADANA SEYHAN SARIHULAR 1. ETAP 860 ADET KONUT : 16 Haziran

  ADANA YÜREĞİR KIŞLA MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, 772 KONUT, 43 İŞYERİ: 16 Haziran

  AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAH. (ZAFER MAH.) 807 ADET KONUT: 16 Haziran

  AMASYA MERZİFON 256 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE: 16 Haziran

  ANKARA MAMAK KUSUNLAR 1374 ADET KONUT: 16 Haziran

  ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. 2. ETAP 1312 KONUT: 16 Haziran

  ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 628 ADET KONUT (KUZEYKENT): 16 Haziran

  KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 630 ADET KONUT (KUZEYKENT): 16 Haziran

  KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 10.ETAP 824 KONUT, 2 AD. TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran

  ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP 1472 KONUT, TİC. MER. : 16 Haziran

  ANKARA GÖLBAŞI İNCEK 2. ETAP 1585 KONUT, TİC. MER., 3 BÜFE : 16 Haziran

  ANKARA HAYMANA 196 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran

  ANKARA YAPRACIK 6. BÖLGE 488 KONUT : 16 Haziran

  ANTALYA MERKEZ SÜTÇÜLER 1. BÖLGE 336 KONUT : 16 Haziran

  BALIKESİR İLİ 2.ETAP 2. BÖLGE 480 ADET KONUT : 16 Haziran

  BATMAN KUYUBAŞI 3.BÖLGE 606 ADET AFET KONUTLARI : 16 Haziran

  BİLECİK SÖĞÜT KAYHAN MAHALLESİ 117 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ : 16 Haziran

  BİLECİK İLİ MERKEZ 176 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  BİLECİK OSMANELİ 1.BÖLGE 192 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran

  BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ 228 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  BURDUR İLİ, GÖLHİSAR İLÇESİ 2. ETAP, YUSUFÇA MAHALLESİ'NDE 154 ADET KONUT, 1 ADET CAMİ, ARITMA TESİSİ: 16 Haziran

  ÇORUM İLİ, DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET: 16 Haziran

  DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ: 16 Haziran

  DENİZLİ ÇİVRİL YUKARI MAHALLESİ 330 ADET KONUT VE 2 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran

  DENİZLİ TAVAS KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ 110 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE, YENİMAHALLE MAHALLESİ 114 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran

  DİYARBAKIR KAYAPINAR ÜÇKUYU MAHALLESİ 720 ADET KONUT (ÇŞB PROTOKOL) : 16 Haziran

EDİRNE KEŞAN BEYENDİK BELDESİ 456 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  ERZİNCAN İLİ, ÇUKURKUYU İLÇESİ, BULUTLU MAHALLESİ 2 .ETAP 196 ADET KONUT, 1 ADET SOSYAL TESİS, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET BÜFE: 16 Haziran

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ 484 ADET KONUT: 16 Haziran

  ESKİŞEHİR TEPEBAŞI AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ 1265 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR PROJESİ 4.ETAP 439 KONUT: 16 Haziran

  GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ 2.ETAP 228 ADET KONUT: 16 Haziran

  HATAY İLİ ALTINÖZÜ İLÇESİ KARSU MAHALLESİ 384 ADET KONUT: 16 Haziran

  ISPARTA GÖNEN 128 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  İSTANBUL TUZLA 3.ETAP 1360 ADET KONUT: 16 Haziran

  İSTANBUL İLİ, BAKIRKÖY İLÇESİ, ZEYTİNLİK MAH. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI PROJESİ (YALI ATAKÖY) : 16 Haziran

 İSTANBUL KAĞITHANE SEYRANTEPE MAH. 193 KONUT AVANGART PROJESİ: 16 Haziran

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYAŞEHİR 22.BÖLGE 862 ADET KONUT, : 16 Haziran

 İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ HOŞDERE MAH. 353 (344) ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN: 16 Haziran

  İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL VE YENİDOĞAN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 796 ADET KONUT, 13 ADET DÜKKAN: 16 Haziran

  İZMİR ÇİĞLİ 668 ADET KONUT: 16 Haziran

  KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET KONUT, : 16 Haziran

  KAYSERİ İLİ İNCESU İLÇESİ 5.ETAP SÜKSÜN/ZAFER MAHALLESİ 108 ADET KONUT VE 1 ADET CAMİ: 16 Haziran

  KIRŞEHİR KAMAN 228 AD KONUT, 25 AD KONUT ALTI DÜKKAN, 1 AD PAZAR ALANI VE AVM: 16 Haziran

  KOCAELİ ŞEKERPINAR 1.BÖLGE 476 ADET KONUT: 16 Haziran

  KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ 804 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZ-OFİS BİNASI: 16 Haziran

  KONYA İLİ YUNAK İLÇESİ 94 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  KÜTAHYA EMET 219 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran

  KÜTAHYA TAVŞANLI DAĞÇEŞME MAHALLESİ, 118 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ İŞİ: 16 Haziran

  MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ 590 ADET KONUT: 16 Haziran

  MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ HOCA AHMET YESEVİ MAH. 1.ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 383 ADET KONUT, 6 ADET DÜKKAN, : 16 Haziran

  MANİSA YUNUSEMRE AKGEDİK MAHALLESİ 2. ETAP 2. KISIM 775 ADET KONUT VE 9 ADET DÜKKAN İŞİ: 16 Haziran

  MANİSA İLİ, KIRKAĞAÇ İLÇESİ, SARIAĞA MAHALLESİ 234 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  NİĞDE BOR 4.ETAP 208 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  NİĞDE EFENDİBEY MAH. KENTSEL DÖN. PROJESI 2. ETAP 1. BÖLGE 853 KONUT: 16 Haziran

  NİĞDE İLİ MERKEZ EFENDİBEY MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 3. ETAP 3 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  NİĞDE İLİ ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  OSMANİYE İLİ BAHÇE İLÇESİ 135 ADET KONUT VE 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  OSMANİYE YAVERİYE 1.ETAP 482 KONUT TİCARET MERKEZİ) : 16 Haziran

  RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN: 16 Haziran

  RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 759 (753) ADET KONUT, 1 ADET AVM: 16 Haziran

  ADAPAZARI KORUCUK 3. ETAP 800 ADET KONUT: 16 Haziran

  SAMSUN İLİ ÇAY MAHALLESİ 422 ADET KONUT: 16 Haziran

  SAMSUN İLKADIM KIRAN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 1.ETAP 953 KONUT İŞİ: 16 Haziran

  SAMSUN VEZİRKÖPRÜ NALBANTLI MAH.İ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 504 ADET KONUT, 16 ADET DÜKKAN VE 5 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  SİİRT BAYKAN VEYSEL KARANİ (ZİYARET) BELDESİ KENTSEL DÖN. PROJESİ 55 (59) KONUT, 145 (133) ADET DÜKKAN: 16 Haziran

  SİVAS MERKEZ YENİMAHALLE 762 ADET KONUT: 16 Haziran

  ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 616 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

  TOKAT MERKEZ DEDELİ MAHALLESİ 436 ADET KONUT: 16 Haziran

  TRABZON BEŞİKDÜZÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, 1. ETAP 2. BÖLGE 142 KONUT VE 51 DÜKKAN: 16 Haziran

  UŞAK MERKEZ TABAKHANE 216 ADET KONUT: 16 Haziran

  UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ 2. ETAP 797 ADET TİCARİ BİRİM İŞİ: 16 Haziran

  UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1. ETAP 1051 ADET KONUT VE 126 ADET DÜKKAN İŞİ: 16 Haziran

 YOZGAT BOĞAZLIYAN 320 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

 ZONGULDAK MERKEZ ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ

 

 

 

 


Son Güncelleme: 15.06.2021 17:13
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