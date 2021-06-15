TOKİ açık satış 2021 Haziran listesi yayımlandı

TOKİ ,1984 senesinde yürürlüğe girmiştir. Bu başkanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlıdır. 2023 senesine kadar hedef 1 milyon 200 konut yapmaktır. Gelirleri düşük olan insanların ev sahibi olma imkanı sağlamak amacıyla kurulmuştur.Bu amaçla Türkiye'nin birçok bölgesinde projeler düzenlenmiştir. 2021 yılında düzenlenen projelerde açık satış imkanı olacak. 14 bin TL peşinat ve 388 TL taksit imkanı, ev sahibi olacakları umutlandırdı.

TOKİ ‘den açık satış 2021 Haziran listesi

TOKİ, Bu zamana kadar pek çok insanı ev sahibi olmasını sağlamıştır. TOKİ ,yeni projesiyle insanlara yeni müjdesini sundu. 14 Bin TL peşinat ve 388 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunmaktadır.İlk proje İstanbul Esenler ve Tuzla’da gerçekleşecek. Açık satış yöntemiyle evler satılacak. Konutların satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre gerçekleşecek. TOKİ, Dar ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olmasını sağlamaktadır. TOKİ ,tarafından açık satışa ilişkin detaylar duyurulacak.

TOKİ açık satış nasıl gerçekleşmektedir?

TOKİ tarafından sosyal konut projeleri kura yöntemiyle satışı gerçekleir. Proje dahilinde TOKİ’nin kalan evleri açık satış ile satışa sunulacak. Açık satış ile ilgili detaylar TOKİ tarafından açıklanacak.Başvuru sırasına göre konut belirlemek için öncelik ve konut satın alma hakkı tanınacak. Peşinat bedeli ödendikten sonra kalan tutar taksitlendirilmektedir.

Bu yöntemlerden biri de açık artırmadır. Alan içinde bulunan işyerlerinin satışı da bu yöntemle gerçekleşir. Bu doğrultuda, kamu yararı için mümkün olduğunca az gelir elde etme amaçlanır. Bu senede de sosyal konut çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aşağıdaki TOKİ’nin Haziran ayı itibariyle başlattığı bazı konutlar ve satış durumları detayları bulunmaktadır. İşte TOKİ’nin sosyal konut projesi ;

TOKİ birçok şehirde projesi bulunmakta

Balıkesir’in Manyas ilçesinde TOKİ’nin başvuruları 30 Haziran’a kadar sürecek. 667 TL’lik taksitle 136 bin TL’den satışa sunulacağı açıklandı. Bitlis’in Ahlat ilçesinde de başvurular 30 Haziran’a kadar devam edecek. .

Burdur’un Karaman ilçesinde olan konutların son başvuru tarihi 11 Haziran. Burdur’da bulunan konutların fiyatı 128 bin TL’den başlayıp 429 TL taksitle satılacak.Burdur’un merkezinde olan konutların başvuruları 14 Haziran’da başladı. Konutların fiyatı 210 bin TL’den satışa sunuldu.

Kırşehir’in merkezinde devam eden konutların başvuru tarihleri için son tarih 30 Eylül.Kırıkkale merkezde yer alan konutların son Başvuru tarihi 30 Haziran . Giresun’ûn Güce ilçesinde bulunan konutlar için başvurular 14 Haziran Pazartesi itibariyle başladı. Nevşehir’de olan konutların ihalesi 6 Temmuz ve 16 Temmuz arasında düzenlenecek. Siirt’te yapılacak konutların ihalesi için tarih 21 Haziran olarak belirlendi. Iğdır ile Edine'de 2 ihale yapılacağı açıklandı. Iğdır’da 337 konut ,Edine’de ise 221 konut yapılması planlanıyor.

Konya’da 396 konut ,Yozgat’ta 301 konut için ihaleler 24 Haziran tarihinde başlayacak. Trabzon’da 53 konutun ihalesi 29 Haziran'da yapılacak. Eskişehir’de 126 konutun ihalesi için 2 Temmuz tarihi belirlendi. Hatay’da ise 464 konut için 5 Temmuz’da ihale yapılması planlanıyor.

Kocaeli’nde 1506 konut için 6 ve 7 Temmuz ihale tarihi olarak belirlendi. Aydın Efeler’de 198 konutun ihalesi 8 Temmuz olarak belirlendi. Kütahya’da 495 konut için 9 Temmuz tarihi ihale tarihi oldu.Sinop’da 317 konutun ihale tarihi 12 Temmuz olarak açıklandı. Hatayda 486 konutun ihalesi 13 Temmuz'da yapılacak. Manisa’da 1346 konut için 13 ve 14 Temmuz ihale tarihi olarak belirlendi. Burdur’da ise 143 konutun ihale tarihi 26 Temmuz olarak açıklandı.

Afyon’da 1227 konut için ihale tarihi 26 ve 27 Temmuz olarak belirlendi. Denizli’de 26-27 Temmuz’da 558 konuta ihale düzenlenecek. Şanlıurfa’da 28-29 Temmuz’da 758 konut için ihale yapılması planlanmaktadır. Kars’taki 28 Temmuz’daki ihale ise 202 konut için düzenlenecek Ardahan’da 29 Temmuz’da 315 konuta Mersin’de 30 Temmuz’da 415 konuta ihale yapılacağı duyuruldu.

Ağustos Toki projeleri

· Mersin 415 konut 30 Temmuz

· Gaziantep 912 konut 2 Ağustos

· Bolu 139 konut 2 Ağustos

· Gaziantep 786 konut 3 Ağustos

· Karaman 317 konut 4 ağustos

· Gaziantep 719 konut 4 Ağustos

· Balıkesir 558 konut 5 Ağustos

· Kocaeli 1105 konut 5 Ağustos

· Balıkesir 506 konut 9 Ağustos

· Balıkesir 570 konut 10 Ağustos

· Balıkesir 726 konut 11 Ağustos

· Çankırı 134 konut 11 Ağustos

· Ankara 185 konut 12 Ağustos

· Bursa 690 konut 13 Ağustos

· Ordu 170 konut 16 Ağustos

· Eskişehir 205 konut 19 Ağustos

· Kayseri 572 konut 20 Ağustos

· Ankara 413 konut 23 Ağustos

· Kayseri 770 konut 25 Ağustos

TOKİ kura ve teslim tarihleri

ADANA SEYHAN SARIHULAR 1. ETAP 860 ADET KONUT : 16 Haziran

ADANA YÜREĞİR KIŞLA MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, 772 KONUT, 43 İŞYERİ: 16 Haziran

AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAH. (ZAFER MAH.) 807 ADET KONUT: 16 Haziran

AMASYA MERZİFON 256 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE: 16 Haziran

ANKARA MAMAK KUSUNLAR 1374 ADET KONUT: 16 Haziran

ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. 2. ETAP 1312 KONUT: 16 Haziran

ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 628 ADET KONUT (KUZEYKENT): 16 Haziran

KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 630 ADET KONUT (KUZEYKENT): 16 Haziran

KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 10.ETAP 824 KONUT, 2 AD. TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran

ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP 1472 KONUT, TİC. MER. : 16 Haziran

ANKARA GÖLBAŞI İNCEK 2. ETAP 1585 KONUT, TİC. MER., 3 BÜFE : 16 Haziran

ANKARA HAYMANA 196 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran

ANKARA YAPRACIK 6. BÖLGE 488 KONUT : 16 Haziran

ANTALYA MERKEZ SÜTÇÜLER 1. BÖLGE 336 KONUT : 16 Haziran

BALIKESİR İLİ 2.ETAP 2. BÖLGE 480 ADET KONUT : 16 Haziran

BATMAN KUYUBAŞI 3.BÖLGE 606 ADET AFET KONUTLARI : 16 Haziran

BİLECİK SÖĞÜT KAYHAN MAHALLESİ 117 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ : 16 Haziran

BİLECİK İLİ MERKEZ 176 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

BİLECİK OSMANELİ 1.BÖLGE 192 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran

BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ 228 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

BURDUR İLİ, GÖLHİSAR İLÇESİ 2. ETAP, YUSUFÇA MAHALLESİ'NDE 154 ADET KONUT, 1 ADET CAMİ, ARITMA TESİSİ: 16 Haziran

ÇORUM İLİ, DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET: 16 Haziran

DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ: 16 Haziran

DENİZLİ ÇİVRİL YUKARI MAHALLESİ 330 ADET KONUT VE 2 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran

DENİZLİ TAVAS KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ 110 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE, YENİMAHALLE MAHALLESİ 114 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran

DİYARBAKIR KAYAPINAR ÜÇKUYU MAHALLESİ 720 ADET KONUT (ÇŞB PROTOKOL) : 16 Haziran

EDİRNE KEŞAN BEYENDİK BELDESİ 456 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

ERZİNCAN İLİ, ÇUKURKUYU İLÇESİ, BULUTLU MAHALLESİ 2 .ETAP 196 ADET KONUT, 1 ADET SOSYAL TESİS, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET BÜFE: 16 Haziran

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ 484 ADET KONUT: 16 Haziran

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ 1265 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR PROJESİ 4.ETAP 439 KONUT: 16 Haziran

GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ 2.ETAP 228 ADET KONUT: 16 Haziran

HATAY İLİ ALTINÖZÜ İLÇESİ KARSU MAHALLESİ 384 ADET KONUT: 16 Haziran

ISPARTA GÖNEN 128 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

İSTANBUL TUZLA 3.ETAP 1360 ADET KONUT: 16 Haziran

İSTANBUL İLİ, BAKIRKÖY İLÇESİ, ZEYTİNLİK MAH. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI PROJESİ (YALI ATAKÖY) : 16 Haziran

İSTANBUL KAĞITHANE SEYRANTEPE MAH. 193 KONUT AVANGART PROJESİ: 16 Haziran

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYAŞEHİR 22.BÖLGE 862 ADET KONUT, : 16 Haziran

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ HOŞDERE MAH. 353 (344) ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN: 16 Haziran

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL VE YENİDOĞAN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 796 ADET KONUT, 13 ADET DÜKKAN: 16 Haziran

İZMİR ÇİĞLİ 668 ADET KONUT: 16 Haziran

KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET KONUT, : 16 Haziran

KAYSERİ İLİ İNCESU İLÇESİ 5.ETAP SÜKSÜN/ZAFER MAHALLESİ 108 ADET KONUT VE 1 ADET CAMİ: 16 Haziran

KIRŞEHİR KAMAN 228 AD KONUT, 25 AD KONUT ALTI DÜKKAN, 1 AD PAZAR ALANI VE AVM: 16 Haziran

KOCAELİ ŞEKERPINAR 1.BÖLGE 476 ADET KONUT: 16 Haziran

KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ 804 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZ-OFİS BİNASI: 16 Haziran

KONYA İLİ YUNAK İLÇESİ 94 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

KÜTAHYA EMET 219 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran

KÜTAHYA TAVŞANLI DAĞÇEŞME MAHALLESİ, 118 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ İŞİ: 16 Haziran

MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ 590 ADET KONUT: 16 Haziran

MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ HOCA AHMET YESEVİ MAH. 1.ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 383 ADET KONUT, 6 ADET DÜKKAN, : 16 Haziran

MANİSA YUNUSEMRE AKGEDİK MAHALLESİ 2. ETAP 2. KISIM 775 ADET KONUT VE 9 ADET DÜKKAN İŞİ: 16 Haziran

MANİSA İLİ, KIRKAĞAÇ İLÇESİ, SARIAĞA MAHALLESİ 234 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

NİĞDE BOR 4.ETAP 208 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

NİĞDE EFENDİBEY MAH. KENTSEL DÖN. PROJESI 2. ETAP 1. BÖLGE 853 KONUT: 16 Haziran

NİĞDE İLİ MERKEZ EFENDİBEY MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 3. ETAP 3 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

NİĞDE İLİ ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

OSMANİYE İLİ BAHÇE İLÇESİ 135 ADET KONUT VE 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

OSMANİYE YAVERİYE 1.ETAP 482 KONUT TİCARET MERKEZİ) : 16 Haziran

RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN: 16 Haziran

RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 759 (753) ADET KONUT, 1 ADET AVM: 16 Haziran

ADAPAZARI KORUCUK 3. ETAP 800 ADET KONUT: 16 Haziran

SAMSUN İLİ ÇAY MAHALLESİ 422 ADET KONUT: 16 Haziran

SAMSUN İLKADIM KIRAN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 1.ETAP 953 KONUT İŞİ: 16 Haziran

SAMSUN VEZİRKÖPRÜ NALBANTLI MAH.İ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 504 ADET KONUT, 16 ADET DÜKKAN VE 5 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

SİİRT BAYKAN VEYSEL KARANİ (ZİYARET) BELDESİ KENTSEL DÖN. PROJESİ 55 (59) KONUT, 145 (133) ADET DÜKKAN: 16 Haziran

SİVAS MERKEZ YENİMAHALLE 762 ADET KONUT: 16 Haziran

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 616 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

TOKAT MERKEZ DEDELİ MAHALLESİ 436 ADET KONUT: 16 Haziran

TRABZON BEŞİKDÜZÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, 1. ETAP 2. BÖLGE 142 KONUT VE 51 DÜKKAN: 16 Haziran

UŞAK MERKEZ TABAKHANE 216 ADET KONUT: 16 Haziran

UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ 2. ETAP 797 ADET TİCARİ BİRİM İŞİ: 16 Haziran

UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1. ETAP 1051 ADET KONUT VE 126 ADET DÜKKAN İŞİ: 16 Haziran

YOZGAT BOĞAZLIYAN 320 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran

ZONGULDAK MERKEZ ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ