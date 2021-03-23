TOKİ 2021 ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları

Ülkemizde devlet eliyle büyük yatırımlar yapan TOKİ, 2021 yılında da ucuz konut projeleri ile vatandaşlarımızın karşısına çıkacak. Vatandaşlarımız 2021 yılı TOKİ ucuz konut projelerini araştırıyor. Her yıl 100 binlerce sosyal konut projesi hayata geçiren TOKİ, binlerce vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapıyor. Geçen yıl Ocak ayında tam 100.000 kişi ev sahibi yapıldı. Vatandaşlarımız TOKİ ucuz konut başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Elazığ’da yaşanan depremin ardından 2021 yılında 100.000 dar gelirli aileye uygun koşullarda ev verileceğini söylemişti. Yapılan açıklamalarda sosyal konut sayısının 100.000 olacağı belirtilmişti.

TOKİ 2021 100 Bin Konut Projesi Ne Zaman?

Geçen yıl Elazığ’da yaşanan ve can ve mal kaybına sebep olan 6.8 şiddetindeki depremden sonra 100.000 sosyal konut projesinin hayata geçirileceğini söyleyen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi vatandaşlarımıza vermişti. Bu açıklamalardan sonra Çevre ve şehircilik Bakanı Murat kurum da bu açıklamayı destekleyici ifadeler kullanmıştı. Buna göre 2021 yılı içerisinde tüm Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak şekilde 100.000 sosyal konut projesi hayata geçirilecek.

TOKİ Konut Pojeleri Başvuru Şartları

TOKİ üzerinden ucuz konut projelerinden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartların başında Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı olmak geliyor. Ayrıca başvuru yapacağınız il veya ilçe sınırları içerisinde en az bir yıl boyunca ikamet etmeniz gerekiyor. Bundan ayrı olarak daha önce TOKİ üzerinden konut almamış veya konut kredisi kullanmamış olmanız gerekiyor. TOKİ Sosyal konutlarından yararlanmak istiyorsanız üzerinize, eşinizin ve çocuklarınızın üzerine herhangi bir taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor. En az 25 yaşında olmanız gerekiyor. Hani halkında yaşayan insanların aylık toplam gelirinin 2600 TL’yi aşmaması gerekmektedir. Bu rakam İstanbul’da 3100 Türk Lirası olarak açıklanmıştır.

TOKİ Konut Başvurusu Nereden Yapılır?

TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız uygun koşullarda hayallerini gerçekleştirebilir. TOKİ’nin kendi resmi sitesine girerek burada yayınlanan ilanları takip etmeniz gerekiyor. Eğer sizin bölgenizde bir ilan varsa ve gerekli şartları taşıyorsanız ilana başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra kamu bankaları olan Ziraat Bankası veya Halkbank üzerinden peşinat yatırmanız gerekiyor.

TOKİ KONUT İŞYERİ BAŞVURU LİNKİ

TOKİ İLLERE GÖRE PROJE BAŞVURUSU LİNKİ

TOKİ Başvurusunda Gerekenler

TOKİ Kura Çekilişi Nasıl Yapılır?

TOKİ üzerinden iş yeri veya ev almak istiyorsanız en az 18 yaşında olmanız ve Türk Vatandaşı olmanız gerekiyor. Kuralsız ev çekilişlerine katılmak isteyen tüzel kişilikler ise Türkiye Cumhuriyeti kanun ve anayasasına göre uygun bir şekilde kurulmuş ise başvurusunu yapabilir.

Noter huzurunda yapılan TOKİ kura çekilişi hak sahibi belirleme kurası olarak bilinmektedir. Bu kura çekimi idare ve banka yetkilileri denetiminde yapılır. Harp ve vazife malullerine, şehit ailelerine ve dul ve yetimlere yapılan konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılır. Bu kategorideki vatandaşlarımıza öncelik tanınmaktadır. Konut sayısının %5’i en az %40 engelli vatandaşlarımıza ayrılmaktadır. Bu kategorideki vatandaşlarımıza öncelik sağlanır.

Diğer vatandaşlarımız ise TOKİ tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda çekilişe katılabilirler. Kura programı ve çekiliş yeri başvurulardan sonra açıklanır. Başvuru sonrasında kuraya katılmaya hak kazanan kişiler ise başvurusu sırasında ödedikleri para miktarını iki iş günü içerisinde şubelerden geri alabilmektedir. Yapılan belirlemeler sonucunda idare tarafından konut belirleme kurası çekilmektedir. Konut sayılarında azalma olursa ilk kurada belirlenen kişiler konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurasına tabi tutulur.

TOKİ Sözleşmesi

TOKİ başvurusu kazandıktan sonra banka ile sözleşme imzalamanız gerekiyor. Kamu bankası olan ziraat bankası bünyesinde imzalanan sözleşme gayrimenkul satış sözleşmesi adını taşımaktadır. Bu sözleşmenin detaylarında kredi kullanım işlemleri de yer almaktadır. Sözleşme sırasında başvuru yaptığınız il veya ilçede en az bir yıl boyunca ikamet ettiğinize dair ikametgah belgeniz olması gerekiyor.

Ayrıca hane halkında bulunan insanların toplam gelirinin net 5500 Türk Lirası olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Bu rakam İstanbul’da 6000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bunların dışında banka sizden başka belgeler isterse onları da hazır ederek sözleşmenizi imzalayıp ev sahibi olabilirsiniz.

TOKİ Açık Satış

TOKİ zaman zaman açık satış ilanları yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın birçoğu TOKİ açık satış nedir sorusunun yanıtlarını arıyor. Açık satış duyuruları altı ayda bir duyurulur. Ancak zaman zaman talep gelmesi halinde farklı tarihlerde de yayınlanır. Çok fazla talep olması halinde kısa süre içerisinde açık satış uygulaması yapılır.

TOKİ Açık Satış Nasıl Yapılır?

Açık satışlarda başvuru sırası önemlidir. Başvurup gerekli şartları taşıyan kişiler açık satışta avantajlıdır. TOKİ açık satışları yine ziraat bankası ve Halkbank üzerinden yapıyor. Peşinat durumu projeye göre değişiklik göstermektedir. Bazı projelerden %25 peşinat alınırken bazılarından da %10 peşinat alınır. Peşinatın dışında geriye kalan ödemeler ise vade çerçevesinde ödenmektedir. Açık satışla ev alan kişilere 240 aya kadar vade imkanı sunulur. İş yeri alanlara ise 60 aya kadar vade imkanı verilmektedir.

TOKİ İhale Yöntemi

TOKİ üzerinden ihale yöntemiyle ev sahibi olmak istiyorsanız açık artırma yöntemi üzerinden hızlı bir şekilde çekilişe girmeden ev sahibi olabilirsiniz. İhaleden önce ihalenin ilanı yayınlanmaktadır. Ev sahibi olmak isteyenler ihalenin tarihinden önce başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru ile ihaleye katılırlar. En yüksek teklifi veren kişiler ev sahibi olmaktadır.