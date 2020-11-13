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TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2021 senesinde de satışlar yapılacak!

TOKİ tarafından 2020 senesinde binlerce dar gelirli aileye 100.000 sosyal konut projesi kapsamında verilen dairelerle ilgili araştırmalar sürüyor. TOKİ kapsamında dairelerin 2021 senesinde de uygun fiyatlarla satılmaya devam edeceği aktarılıyor...

13 Kasım 2020 Cuma 17:16
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 2021 senesinde de satışlar yapılacak!
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TOKİ tarafından yapılan açıklama kapsamında dar gelirli vatandaşlar için yapılacak olan konut satışlarında bu sene yapıldığı şekilde önümüzdeki sene de 100.000 konut projesinin devam edeceğini aktardı.

100.000 Konut Projesi Ayrıntıları


100.000 konut projesi 2020 senesinin başında başlatılarak farklı bölgelerde uygulamaya geçirildi. Uygulama ile birlikte binlerce dar gelirli aile ev sahibi oldu. Açıklamalara göre 2021 senesinde de bu dairelerin ortaya konmasına devam edilecek. Sene içerisinde tarihlerin vatandaşlara duyurulacağı ve kuralar için başvuruların açılacağı ifade edildi.

100.000 Konut Başvuru Koşulları

Aşağıdaki kısımda 100.000 konut projesi kapsamındaki kuralara başvuruda bulunabilmek için sağlanması gereken koşullar yer almaktadır.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Uygulanacak projenin il ve ilçe sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak ya da proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak; bu noktada, başvuru yapmak için sadece ilgili bölgede oturmak şart değildir, ikametgahın olduğu bölgedeki projelere başvuru yapılabilecektir,
  • Konut satın alınması için yapılan başvuru kapsamında, başvuru sahiplerinin kendileri, eşleri ya da velayetleri altında olan çocukları üzerine Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı konutların bulunmaması, kendilerinin, eşleri ya da velayetleri altında olan çocukların da daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olmamaları gerekmektedir. Ancak çocuklar için bu durum geçerli değildir, anne ve babası TOKİ’den ev almış olan çocuklar başvuru yapabilirler. Aynı zamanda şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler de yine başvuru yapabilirler.
  • Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimlerden tapuda bulunan kayıtlı konut sahibi olanlar ya da TOKİ’den hak sahipliği belgesi kullanmadan normal satış şartları ile konut almış olanlar, SGK’dan alacakları hak sahipliği belgesi ile TOKİ başvuru yapabilirler,
  • Başvuru yapmak için aylık hane halkı gelirinin en fazla 5 bin 500 TL olması gerekmektedir, bunun üzerinde gelire sahip olanlar başvuru yapamazlar. İstanbul için ise tutar 6 bin TL’dir. Tutar içinde gıda, yol vb. her türlü yardımlar dahil edilmektedir.
  • Bir hane halkı adına sadece bir kişi başvuru yapabilir ve aynı aileden anne, baba ya da çocuklar ayrı ayrı başvuruda bulunamazlar.
  • Başvuru yapabilmek için 25 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerde konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli olarak sunulacaktır. Bu durumdan yararlanmak için SGK’dan hak sahipliği belgesinin alınması ve aynı zamanda projenin olduğu bölgede en az 3 yıldır ikamet şartı aranmaktadır.

2021 TOKİ Başvuruları Ne Zaman?

2021 senesinde gerçekleştirilecek olan TOKİ 100.000 sosyal konut projesi kapsamında başvurular için henüz tarih belirlenmedi. Belirlendiğinde yine sitemiz üzerinden en kısa zamanda öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 13.11.2020 17:16
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Anahtar Kelimeler:
TokiKuraBaşvuru100.000 Sosyal Konut
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