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Tohum destekleme ücretleri ve destek ödeme tarihleri

Tohum üretimiyle ilgili olacak ödemeler, verilecek olan destek şartları ve başvuruların nereye yapılacağı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan bilgiye göre, üreticiye üretim desteği verilecek.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:14
Tohum destekleme ücretleri ve destek ödeme tarihleri
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Yayımlanan bilgiye göre; üreticiye, yurtiçi sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteği verilecek.  Açıklanan bilgiye göre destek, üreten ve kullanan kişilere ayrı ayrı verilecek. Bu destekten faydalanabilmesi için üreticiler, mevzu olan tohumları yurt içerisinde üretmeleri gereklidir.  Tohumlar ise; seçkin sertifikalı, orijinal ya da temel ve sertifikalı kademedeki tohumlar üreticiye verilecek. Tohumlar ise Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafından seçilmiş olan sertifikasyon kuruluşu tarafınca düzenlenecektir. 

Tohum üreticiliği yapan kişiler, Denetleme Yönetmenliği Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme alanında tohum üretici belgesini almaması gerekmektedir. Üreticiler aynı zamanda üretim yerine yetiştiricilik yapıyorsa yine aynı kurumdan tohum yetiştirici belgesini almalıdır. Tohum desteklemesinden faydalanmak isteyen üreticiler, ÇKS kaydına sahip olmaları gerekmektedir. 

Tohum üretimi için verilecek destek şu şekildedir;

Buğday ve patates yetiştiriciliği için destek kilogram başına 0,10 kuruş iken, Arpa, yulaf, tritikale ve çavdar yetiştiriciliği için 0,08 kuruş destek verilmektedir. Aspir, mercimek, kuru fasulye ve nohut yetiştiriciliği için destek kilogram başına 0,50 kuruş iken, soya fasulyesi için destek kilogram başına 0,35 kuruş’tur.

Yer fıstığı üreticileri için destek kilogram başına 0,80 kuruş iken, çeltik üretimi yapan kişilere destek kilogram başına 0,25 iken Yonca yetiştiren üreticiler için destek kilogram başına 4.00 TL’dir.

Fiğ, yem bezelyesi, korunga üretimi için destek kilogram başına 1.50 TL iken Konola için 1.20 Tl oldu. Susam için ise destek fiyatı kilogram başına 0,60 kuruş oldu.



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:14
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Anahtar Kelimeler:
TohumDestekTohum üreticisiResmi Gazete
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