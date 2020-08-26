İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

TOGG yerli otomobil fabrikası ne zaman faaliyete geçecek, fabrika ne zaman açılacak?

Yerli otomobilin Bursa Gemlik fabrikasının ne zaman açılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOGG yerli otomobillerin fabrika inşaatının açılışını yapacak.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:22
TOGG yerli otomobil fabrikası ne zaman faaliyete geçecek, fabrika ne zaman açılacak?
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil fabrikasının açılışı için tarih verdi. TOGG’un ilk fabrikasının Bursa’nın Gemlik ilçesinde açılması kararlaştırılmıştı. TOGG Bursa fabrikasının temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Temmuz Cumartesi günü Bursa’da olacak. Erdoğan yine aynı gün içerisinde Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’nin de açılışını yapacak.

TOGG yerli otomobillerinin ilk etapta elektrikli SUV modelleri ve 2022 yılının ardından sedan modelleri piyasaya sürülecek. TOGG’un Bursa’daki fabrikası inşaatının 18 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Fabrikada toplamda 2000 kişi görev alacak ve 2023 yılından sonra 4323 kişi istihdam edilecek. Fabrikanın toplam maliyeti 22 milyar TL olarak belirlendi. 49 sene kadar TOGG’un olacak olan arsanın hazırlığı ve inşaatı sırasında 50 kamyon, 5 vinç, 10 kule vinç, 5 mobil vinç, 5 kazık makinesi, 5 ekskavatör ve 20 tane mikser görev alacak.

TOGG Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

TOGG Bursa Gemlik fabrikası inşaatının 2021’de bitmesi planlanıyor. Fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından araç üretimine geçilecek. Araç ilk etapta SUV modelleri üretilecek ve 2022 yılından sonra sedan modellerinin üretimine geçilecek.

TOGG’un Özellikleri

- Hızlı şarj özelliği ile yarım saatten az bir sürede %80 pile ulaşabilecek.

- Segmentinin en uzun aks mesafesi olacak.


- 300+ ve 500+ km menzil seçenekleriyle sunulacak.

- 4,8 saniyeden az bir sürede 100 KM’ye ulaşabilecek.

- Güncellemeler 4G ve 5G üzerinden sağlanacak.

- TOGG modellerinin emisyon değeri 0 olarak belirlendi.

- 2023 yılı ile birlikte TOGG modellerinde holografik asistan yer alacak.

- TOGG 5 adet modelle piyasaya sürülecek. Bu modeller C- SUV, C – Sedan, C – Hatchback, B – Suv ve C – MPV olacak.

 



Son Güncelleme: 26.08.2020 14:22
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 27 Ağustos 2020 Perşembe - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu kimdir? Ümit Kantarcılar hangi yapımlarda rol aldı?
Formula 1 yeniden Türkiye'de! Sezonun 14. yarışı Türkiye'de olacak
En çok sevilen ve aranan yemek tarifleri
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
A101 29 Ağustos - 4 Eylül 2020 haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler kataloğu
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur hakkında bilgiler
Star TV Menajerimi Ara dizisi devam eder mi, dizi beğenildi mi? Menajerimi Ara ilk bölüm yorumları
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020
2019 Zilkade ayı ne zaman başlıyor? Zilkade ayında hangi ibadetler yapılır?
Sağlıklı ve hızlı zayıflama yöntemleri nelerdir?
Atiye ne demektir? Atiye ismi hakkında bilgiler
Asker kaçaklığı cezası nedir? Asker kaçaklığına hapis cezası var mı?
Bimde marketlerde kredi kartı bonus puanları geçiyor mu? Bimde de kredi kartı puanı ile alış veriş yapılır mı?
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Karantinadayım Gıda Yardımı Nasıl Alırım? 14 gün karantinada ihtiyaçlarımı nasıl karşılarım?
TOGG yerli otomobil fabrikası ne zaman faaliyete geçecek, fabrika ne zaman açılacak?
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2020 vantilatör modelleri
Sosyal medya üzerinden canlı uayın yaparak para nasıl kazanılır? Nereden canlı yayın yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.