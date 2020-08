TOGG yerli otomobil fabrikası ne zaman faaliyete geçecek, fabrika ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil fabrikasının açılışı için tarih verdi. TOGG’un ilk fabrikasının Bursa’nın Gemlik ilçesinde açılması kararlaştırılmıştı. TOGG Bursa fabrikasının temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Temmuz Cumartesi günü Bursa’da olacak. Erdoğan yine aynı gün içerisinde Gökmen Uzay Havacılık Merkezi’nin de açılışını yapacak.

TOGG yerli otomobillerinin ilk etapta elektrikli SUV modelleri ve 2022 yılının ardından sedan modelleri piyasaya sürülecek. TOGG’un Bursa’daki fabrikası inşaatının 18 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Fabrikada toplamda 2000 kişi görev alacak ve 2023 yılından sonra 4323 kişi istihdam edilecek. Fabrikanın toplam maliyeti 22 milyar TL olarak belirlendi. 49 sene kadar TOGG’un olacak olan arsanın hazırlığı ve inşaatı sırasında 50 kamyon, 5 vinç, 10 kule vinç, 5 mobil vinç, 5 kazık makinesi, 5 ekskavatör ve 20 tane mikser görev alacak.

TOGG Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

TOGG Bursa Gemlik fabrikası inşaatının 2021’de bitmesi planlanıyor. Fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından araç üretimine geçilecek. Araç ilk etapta SUV modelleri üretilecek ve 2022 yılından sonra sedan modellerinin üretimine geçilecek.

TOGG’un Özellikleri

- Hızlı şarj özelliği ile yarım saatten az bir sürede %80 pile ulaşabilecek.

- Segmentinin en uzun aks mesafesi olacak.

- 300+ ve 500+ km menzil seçenekleriyle sunulacak.

- 4,8 saniyeden az bir sürede 100 KM’ye ulaşabilecek.

- Güncellemeler 4G ve 5G üzerinden sağlanacak.

- TOGG modellerinin emisyon değeri 0 olarak belirlendi.

- 2023 yılı ile birlikte TOGG modellerinde holografik asistan yer alacak.

- TOGG 5 adet modelle piyasaya sürülecek. Bu modeller C- SUV, C – Sedan, C – Hatchback, B – Suv ve C – MPV olacak.