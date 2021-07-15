Son dönemin en popüler mobil uygulamalarından biri olan TikTok, kısa sürede kullanıcı kitlesini artırarak büyük başarılara imza attı. Video paylaşım platformu olan TikTok’ta kullanıcılar, çektikleri videoları yayınlayarak bu uygulamadan büyük kazançlar elde ediyor.

Tiktok’tan en çok para kazanan fenomenler kimler?

Tiktok uygulamasından en fazla para kazanan kullanıcılar şunlar:

-Spercer X

-Q Park

-Loren Gray

-Dixie D’Amelio

-Kira Kosarin

-Avani Gregg

-Joe albanese

-Addison Rae

-Charli D’Amelio

-Michael Le

Gelin bu fenomenleri yakından tanıyalım.

Spencer X kimdir?

Spencer X adlı kullanıcı, Tiktok’ta yayınladığı eğlenceli videolar ile büyük beğeni toplamaktadır. Tiktok’ta 53,3 milyon takipçisi olan Spencer X, çektiği videolar ile yaklaşık 3,5 milyon dolar kazanç elde etmektedir.

Q Park kimdir?

Q Park, Tiktok’ta çektiği eğlenceli ve sıra dışı videoları ile kısa sürede takipçi sayısını artırmıştır. Videolarında farklı bir konsept işleyen Q Park’ın Tiktok’ta 25,2 milyon takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcı bu videoları ile 5,2 milyon dolar kazanmaktadır.

Loren Gray kimdir?

18 yaşındaki Tiktok fenomeni, dans videoları ile uygulamanın en çok para kazanan isimlerinden biridir. Tiktok’ta 52,4 milyon takipçisi olan Loren Gray, videoları sayesinde 5,3 milyon dolar kazanıyor.

Dixie D’Amelio kimdir?

Dixie D’Amelip, kardeşi Charli D’Amelio ile birlikte Tiktok’ta dans videoları çekmektedir. Platform üzerinde yaklaşık 52 milyon takipçisi olan genç isim, paylaşımları sayesinde 6,5 milyon dolar kazanmaktadır.

Kira Kosarin kimdir?

Kira Kosarin, Tiktok’ta yayınladığı spor ve müzik videoları sayesinde kısa sürede üne kavuşmuş ve takipçi sayısını hızla artırmıştır. Platformun en çok para kazanan isimlerinden biri olan Kira Kosarin’in Tiktok’ta 25,8 milyon takipçisi bulunmakta ve 6,6 milyon dolar kazanmaktadır.

Avani Gregg kimdir?

Tiktok’ta için çektiği ilginç videoları ile ünlenen Avani Gregg, platformun en çok sevilen isimlerinden biridir. Makyaj videoları ve arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli anları paylaşan Gregg’in Tiktok’ta 33,9 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü isim videoları sayesinde 6,7 milyon dolar kazanç elde etmektedir.

Joe Albanase kimdir?

Joe Albanase, şaka içerikli ve komik videoları ile Tiktok’un vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur. Genç fenomenin Tiktok’ta 30,3 milyon takipçisi bulunuyor ve takipçileri sayesinde 8,7 milyon dolar kazanıyor.

Addison Rae kimdir?

Addison Rae, Tiktok’un en çok kazanan isimlerinden biridir. Giyim, müzik ve eğlence videoları ile dikkat çeken fenomen, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşmıştır. Videoları tüm dünyada izlenen fenomenin platformda 80,7 milyon takipçisi bulunmakta ve videoları ile 14,7 milyon dolar kazanmaktadır.

Charli D’Amelio kimdir?

Charli D’Amelio, Tiktok’ta 100 milyon takipçiyi geçen ilk isim unvanına sahiptir. çektiği videolar ile büyük bir servetin sahibi olan genç fenomen 18,2 milyon dolar kazanmakta ve güncel olarak 116,4 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Michael Le kimdir?

Michael Le, Tiktok’ta çıkardığı akımlar ve eğlenceli videoları sayesinde platformun en çok kazanan ismidir. Tiktok’ta 48,4 milyon takipçisi bulunan genç fenomen, videoları ile 20,4 milyon dolar gelir elde etmektedir.