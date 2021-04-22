İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Thodex ödemeleri ne zaman yapacak? Thodex ödemeleri yapacak mı? Thodex'ten açıklama

Türkiye'de yer alan kripto para borsalarından Thodex, gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Borsa ile ilgili son gelişme ise şirketin kurucusu Faruk Özer'in kişisel Instagram hesabı ve şirketin sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklama metni oldu. Özer 2 milyar dolar kripto para vurgusunda bulunarak yurt dışına kaçtığı ileri sürülen şirketle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Özer Thodex ödemelerini ne yapacak, mağdurlar ödemelerini ne zaman alacak? İşte detaylar...

22 Nisan 2021 Perşembe 18:48
Thodex ödemeleri ne zaman yapacak? Thodex ödemeleri yapacak mı? Thodex'ten açıklama
Takip Et:

Faruk Fatih Özer iddiaları yalanladı

Thodex şirketinin CEO'su Faruk Fatih Özer iddiaları yalanladı. Özer Twitter üzerinden "Önemli "Duyuru" şeklinde paylaştığı bir duyuru yayımladı.

Thodex şirketinin CEO'su Faruk Fatih Özer aynı açıklamalar Instagram hesabı üzerinden de paylaştı. Dün itibari ile hesabındaki bütün paylaşımları silen Özer, şuanda profilinde sadece açıklama metninin yer aldığı paylaşımı tutuyor.

İşte Faruk Fatih Özer'in Twitter üzerinden "Önemli "Duyuru" şeklinde paylaştığı bir duyuru;

“Yaşamış olduğumuz sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan Sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A. Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir.

700 bine yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25.000.000,00 TL zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanları ile tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi alt yapı sistem değişikliğine gitmiştir.

Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri almıştır. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır. Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım.

Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur.

22.04.2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391 bin kişinin yaklaşık 2 milyar USD zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. İnsaf ve izan sınırlarını aşan bu iddialara acilen cevap vermek açısından bu açıklamayı yapma zaruretim doğmuştur.

Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.

Ayrıca; bir takım kişilerin kendilerini uzman olarak tanıtmak suretiyle gerek sosyal medyada gerekse basın yayın organları aracılığı ile kamuoyuna 2 milyar USD gibi akla, mantığa ve hesaba uymayan bir tutar ile algı oluşturması da kabul edilebilir değildir. Zira; bırakınız Thodex’in işlem hacmini tüm Türkiye’deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu seviyede değildir.

Nitekim; şirketimizin kayıtları daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulmuş olup herhangi bir usulsüzlük olmadığı ilgili kurumların kayıtları ile de sabittir.

Bu süreç, gerçeğe uymayan ve abartılı söylemler ile bir iftira kampanyasına dönüşmüş olup hem kullanıcıların hem de şahsımın zararına sebebiyet vermektedir. Zira; bizim tespitlerimize göre 30 bin civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır. Bugün itibari ile piyasa değeri yaklaşık 40 milyon USD olan şirketimiz ticari hayatına devam edebilecek iken kamuoyunda yaratılan mağduriyet algısı neticesinde şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır.

Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak Adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim. Önemle bilinmesini isterim ki; hayatımın hiçbir döneminde ne devletime ne de milletime zarar verecek bir faaliyetim olmadığı gibi böyle bir düşüncenin dahi tarafıma atfedilmesini zul kabul ederim.

Bu suretle; gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

Faruk Fatih Özer”




Son Güncelleme: 22.04.2021 18:48
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BtcTurk hesap silme nasıl yapılır? BtcTurk üyelik iptali ve hesap kapatma işlemleri
BtcTurk hesap silme nasıl yapılır? BtcTurk üyelik iptali ve hesap kapatma işlemleri
Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi?
Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi?
23 Nisan’da EFT yapılır mı, hangi gün hesaba geçer?
23 Nisan’da EFT yapılır mı, hangi gün hesaba geçer?
Facebook, kripto parası Diem Coin nedir? Diem Coin nasıl alınır?
Facebook, kripto parası Diem Coin nedir? Diem Coin nasıl alınır?
Thodex mağdurları ne yapmalı? Thodex'e yatırdığım nasıl paramı geri alırım?
Thodex mağdurları ne yapmalı? Thodex'e yatırdığım nasıl paramı geri alırım?
Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? THODEX vurgunu hakkında merak edilenler
Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? THODEX vurgunu hakkında merak edilenler

Popüler Haberler

Thodex ödemeleri ne zaman yapacak? Thodex ödemeleri yapacak mı? Thodex'ten açıklama
Blue Jay film konusu ve oyuncuları
22 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Faturaya ek telefon ne zaman alabilirim? Tarifeye ek telefon şartları
Seni Çok Bekledim Rıza kimdir? Gerçek adı nedir? Ali İpin hakkında bilgiler
Canlı izle Kasımpaşa Medipol Başakşehir Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
Günlük burç yorumları; 23 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Hayvan deneyleri yapmayan markalar nasıl anlaşılır? Hayvanlar üzerinde deney yapan veya yapmayan markalar
Kasımpaşa Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
TRT 1 Tövbeler Olsun dizisi kaç bölüm sürecek? Final tarihi belli mi?
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2021 Pazar - Burç yorumunuza göre bugün neler yaşayacaksınız?
E-fatura nasıl kullanılır? Hangi firmalar e faturaya geçmek zorunda?
Kâğıt Ev dizisi tekrarı ne zaman? Kâğıt Ev dizisi hangi gün hangi saatte yayınlanacak?
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
Hakan Altun sağlık durumu nasıl? Beyin ameliyatı neden olmuştu? Hakan Altun kaç yaşında?
Exxen Konuşanlar seyirci başvuru formu ve bilet alma yöntemleri
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri 2021
Doğal yollarla karıncaları evden kovma yöntemleri
Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu
TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Nisan 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
How I Met Your Father dizisi ne zaman, hangi platforma başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.