Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi? THODEX vurgunu hakkında merak edilenler

Dünyada ki diğer yatırımcılar yasal düzenleme yaptı mı araştırılırken Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Yatırımcıların panikte olduğu dönemlerde 4-5 gün iş günü denmesinden kaynaklı belirsizlik söz konusu olmasından kaynaklı kullanıcılar şaşkına döndü.





Bu durumu Türkiye’deki kripto alım satım platformuna hesabı sorulmamalı gerektiğini düşünen Çelik, kişisel bir durum olduğuna değindi. Düzenlemeye gidileceğini söyleyen Araştırma Müdürü, sistem düzgün şekilde ilerlerse Bitcoin piyasasından kar elde edilebileceğini savundu.

Diğer yatırımcılar ise panik durumu yaşarken, diğer platformlar zaten düzenleme varmış gibi çalışmaktalar. 391 bin mağdur parasını alıp almaması konusunda bir avukatın değerlendirilmesi gerekmektedir. Platformdan kaynaklı bir hata varsa eğer şirketin yaptığı açıklama doğrultusunda olabilir. 5 iş günü uzun bir süredir.

Dünya’da yasal düzenleme merak edilirken Çin, Güney Kora gibi ülkeler zaten tanımlaması mevcut. İşlemlerin hukuki zeminde gerçekleşmesi oldukça önemli.