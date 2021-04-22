Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi?

A Haber de canlı yayın esnasın da Kripto para araştırma uzmanı Helin Çelik konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Thodex açıklamalar yaptı, yatırımcılar panikledi

Yatırım yapan 391 vatandaşımız şirketlerden ve Thodex’ten açıklama bekliyor. Fakat yapılan açıklamanın doğruluğu henüz kesinleşmese de açıklamada bu durumun geçici süreç olduğu ve bu bu olayların 4-5 gün süreceği konuşuluyor. Bu açıklamaları duyan yatırımcılar panik oldu.

Thodex’e güvenen çok sayıda kullanıcı vardı

Borsa da çok fazla yatırımcısı olan kripto para alım-satım platformu bu kullanıcıları mağduriyete sürükledi. Çok fazla kullanıcısı olan Thodex, bundan sonraki durumlar için çok fazla yatırım kaybetme korkusundan panikleme durumu oldu.

Thodex’in mağdur ettikleri ne yapmalı?

Çıkan haberlerden dolayı endişe halinde olan kullanıcılar hızlı karar vermeden sakin durmayı başarabilmeli. Bu sürecin ne kadar devam edeceği belli olmakla birlikte hemen sonuçlanabilecek bir durum da söz konusu değil. Bu yüzden mağdurlar ne yapmalı sorusuna en iyi cevap süreci takip etmek olacak.

Yurt dışı borsaları daha mı güvenilir?

Vatandaşlarımız da oluşan güvensizlik sorununun bedelini diğer Türkiye kripto para alım-satım platformlarına yansıtmayalım. Thodez’in yaptığı hatayı bireysel olarak düşünüp ülkemizde ki borsa ya devam etmeliyiz. Bu sorunlardan sonra yatırımcılar da acaba yurt dışı daha mı iyi soruları çoğalıyor. Fakat daha fazla güven veren herhangi bir sorunda varlığını nerde yerinin olduğunu bildiğimiz platformlar seçip yolumuza onlarla çalışarak devam edilebilir.

Borsa da yaşanan bu durum sonucunda mağduriyet yaşanmaması adına belli başlı düzenlemeler gelecek. Eğer herkes hakkına düşeni usulüyle yaparsa Bitcoin de fazlasıyla kar edilebilir.

Diğer yatırımcılar da tehlikeli mi?

Kar elde etmek için uğraşılan bu platformda işini hakkıyla yapan birçok borsalar var. Düzenleme beklenirken gerekenler yapılmazsa bile yatırımcıların korkabileceği bir durum yok. Çünkü bu işi sanki düzenleme varmışçasına ehliyle yapan borsalar fazlasıyla var.

Yatırımcının en başta düşünmesi gereken koşul ise kapısını çaldığında geri çevirmeyecek platformlar. Böyle hoşgörülü ve işini hakkıyla yapan platformlar tercih söz konusu olduğu sürece mağduriyet sayıları azalır.

391 bin mağdur parasını alabilecek mi?

Mağduriyet yaşayanların aklında tek soru paramızı geri alabilecek miyiz? Bu tarz soruların fazlalığı artmaya devam ediyor. Fakat bu sorulara en doğru cevap bilir kişilerin yani avukatların cevaplaması. Bilindiği üzere yapılan yanlış sonucunda oluşan sorunlar şirket tarafından sunulan açıklamalar üzerine düşünüldüğünde 4-5 gün bu piyasa ve platform için zorlayıcı bir süreç.

Yapılan açıklamada söylene 4-5 gün ne kadar yeterli olacak bu tartışılır bir konu olarak dillerde dolanıyor. Eğer böyle bir süre yeterli olacaksa başta bu süreyi vermeleri daha doğru olurdu ve bunun sonucunda hiç kimse mağduriyet yaşamazdı.

Dünya da yasal düzenleme yapıldı mı?

Ortalığı karıştıran bu durum sonucundan yapılması gereken düzenlemeler hakkında konuşulmalar başlandı. Bunlardan bazıları Çin’den Günay Kore’den oldu. Türkiye’nin düşündüğü değişikliklere benzer bir süreç sunan Çin, kripto para konusunda biz buna para olarak bakamayız fakat bir yatırım ilişkisidir şeklinde açıklama yaptı. Bu kadar sorunun için de bu sürecin hukuki açıdan yapılabilmesi ayrıyeten güzel bir davranış.