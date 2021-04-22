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Thodex mağdurları ne yapmalı? Thodex'e yatırdığım nasıl paramı geri alırım?

Thodex'i 2017 yılında kuran Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Dün sabah saatlerinden beri işlem yapamayan kullanıcılar ise bu işi nasıl çözeceklerini merak ediyorlar. İşte detaylar...

22 Nisan 2021 Perşembe 15:23
Thodex mağdurları ne yapmalı? Thodex'e yatırdığım nasıl paramı geri alırım?
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Thodex'i 2017 yılında kuran Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Dün sabah saatlerinden beri işlem yapamayan kullanıcılar ise bu işi nasıl çözeceklerini merak ediyorlar. İşte detaylar...

Thodex mağdurları ne yapmalı? Kullanıcılar paralarını nasıl geri alır?

Alınan bilgilere göre sistemde kayıtlı olan ve yatırım yapan kişi sayısı 31 bin kişi. Thodex mağdurları adına ise avukat Oğuz Evren Kılıç açıklama yaptı. Avukat Kılıç, Faruk Fatih Özer’in 21 Nisan Çarşamba günü saat 17.57’de yurt dışına kaçtığını dile getirdi. Kılıç sözlerinde şu ifadelere yer verdi; “Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin." Mağdurların ise konuya ilişkin açıklama yapan avukatla iletişime geçmeleri konunun çözülmesinde önemli olacaktır.

Thodex, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.  Açıklamada kullanıcıları için gece gündüz çalıştıklarını belirten kurum, bu süreçte kullanıcıları her alanda bilgilendireceklerini dile getirdi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Değerli kullanıcılarımız, 2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bugüne kadar ülkemizde birçok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk şirketi olduk. Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığından duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır. Bunun yanında intenette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız. Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.” 

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer olaydan hemen sonra İnstagram ve Twitter hesaplarını kapatmıştı. Yatırımcılar ise bunların üzerine Thodex’in batıp batmadığını merak ediyor ve sorularına cevap arıyor. Kullanıcılar ise siteye giriş yapamadıkları için hesaplarına ne olacağını merak ediyor.




Son Güncelleme: 22.04.2021 15:23
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Anahtar Kelimeler:
ThodexKriptoFarukFatihÖzer
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