Thodex Kripto para borsasına ne oldu? Thodex kapandı mı, çöktü mü, battı mı?

Türkiye’nin aktif kripto para uygulaması olan Thodex’te bazı kullanıcılar orun yaşıyor.
Sistem çöktü mü? Kripto para borsası batıyor mu?
Thodex’te para çekmekte problem yaşayan insanlar şirket ile iletişime geçmek istedi ancak yeterli açıklamayı alamadılar.
Daha iyi hizmet sunabilmek için ortaklık tekliflerini değerlendirdiğini duyuran firma, sürecin tamamlanması için 4-5 iş günü gerektiğini bildirmiştir. Ek olarak, intenette yer alan olumsuz haberlerin asılsız olduğu vurgulanmıştır. Kullanıcıların endişe etmemesi gerektiği bildirilmiştir.
Son Güncelleme: 21.04.2021 21:38