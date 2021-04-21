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Thodex Kripto para borsasına ne oldu? Thodex kapandı mı, çöktü mü, battı mı?

Türkiye'nin önemli kripto para borsalarından biri olan Thodex battı mı? Sistem neden açılmıyor? Haberimizde Thodex hakkında merak edilenlerden bahsedilmiştir.

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:38
Thodex Kripto para borsasına ne oldu? Thodex kapandı mı, çöktü mü, battı mı?
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Türkiye’nin aktif kripto para uygulaması olan Thodex’te bazı kullanıcılar orun yaşıyor.

Sistem çöktü mü? Kripto para borsası batıyor mu?

Thodex’te para çekmekte problem yaşayan insanlar şirket ile iletişime geçmek istedi ancak yeterli açıklamayı alamadılar.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre daha iyi hizmet sunabilmek için 20 Nisan saat 20.00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılmaktadır. Çalışmanın sonlanmasıyla bütün sorunlar giderilecektir. Sisteme girmek isteyen kullanıcılar ismini anlaşma süreci sona erdiğinde duyurulacak dünya çapında bilinen banka ve fon şirketleri uzun süredir şirkete yatırım yapmak istemektedir.

Daha iyi hizmet sunabilmek için ortaklık tekliflerini değerlendirdiğini duyuran firma, sürecin tamamlanması için 4-5 iş günü gerektiğini bildirmiştir. Ek olarak, intenette yer alan olumsuz haberlerin asılsız olduğu vurgulanmıştır. Kullanıcıların endişe etmemesi gerektiği bildirilmiştir.




Son Güncelleme: 21.04.2021 21:38
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ThodexKriptoçöktü Mü
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