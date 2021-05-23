Tesla'nın rakibi Fisker Bitcoin'e sırt çevirdi

Fisker’in CEO’su Henrik Fisker, kısa süre önce verdiği bir röportajında, Tesla’nın elektrikli araç rakibi Fisker Automotive’in Bitcoin ile ilgili bir hamle planladığını açıkladı. Fisker aynı zamanda, çevresel endişelere de değinerek Bitcoin’i sürdürülebilir bilir bir çözüm olarak görmediğini söyledi.

Fisker, Bitcoin’in sürdürülebilir olduğunu düşünmüyor

Tesla ile CEO’su Elon Musk, son dönemlerde büyük bir piyasa kargaşası yaşatsa da, Bitcoin’in en büyük sahipleri arasında. Bu senenin başlangıcında şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon’'na (SEC) Ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde BTC satın aldığını gösteren bir belge yayınlamıştı.

Fisker Automotive’in kurucu ortağı ve CEO’su Henrik Fisker, geçen günlerde şirketinin BTC alabileceğini ya da Bitcoin ödemelerine izin verebileceği varsayımını kabul etmedi. Fisker, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi, “Beş yıl içinde para biriminin ne olacağını kimsenin öngörebileceğini sanmıyorum. Bu noktada, para biriminin ne olduğu beni gerçekten rahatsız etmiyor.”