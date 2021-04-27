Tesla'dan 272 milyon dolarlık Bitcoin satışı

Şirketin ilk çeyrek raporunda bulunan bit koyunların bir miktar satıldı. Buna göre ilk çeyrek kazanç raporuna dijital varlıkların satışından elde edilen gelirler bölümüne eklendi. Tesla, satın aldığı Bitcoinlerin büyük bir bölümünü hala elinde bulunduruyor. Şirket, bu yılın başında şubat aylarında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapmıştı. Şirketin kripto para piyasasına girmesi büyük bir şaşkınlığa yol açmıştı. Geriye kalan miktarı ne zaman satılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
Son Güncelleme: 27.04.2021 00:36