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Tesla'dan 272 milyon dolarlık Bitcoin satışı

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketi, 272 milyon dolar değerinde Bitcoin sattığını açıkladı. Bu satış şirketin 14 yıllık karına denk geliyor.

27 Nisan 2021 Salı 00:36
Tesla'dan 272 milyon dolarlık Bitcoin satışı
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Tesla, tam olarak 272 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi. Şirket bu yılın başında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapmıştı. Bu satış sonrasında şirketin 14 yıllık kar oranına ulaşıldı. Tesla şirketinin başında Elon Musk bulunuyor.

Şirketin ilk çeyrek raporunda bulunan bit koyunların bir miktar satıldı. Buna göre ilk çeyrek kazanç raporuna dijital varlıkların satışından elde edilen gelirler bölümüne eklendi. Tesla, satın aldığı Bitcoinlerin büyük bir bölümünü hala elinde bulunduruyor. Şirket, bu yılın başında şubat aylarında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapmıştı. Şirketin kripto para piyasasına girmesi büyük bir şaşkınlığa yol açmıştı. Geriye kalan miktarı ne zaman satılacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.




Son Güncelleme: 27.04.2021 00:36
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TeslaBitcoin
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