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Tesla Bitcoin ödemelerini askıya alınca Bitcoin ne kadar oldu?

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın açıklamasına göre şirketi Bitcoin ile ödeme almayı durdurdu. Bu açıklama sonrasında Bitcoin'de sert bir düşüş gözlemlendi. Yatırımcılar Bitcoin'in ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki Bitcoin ne kadar oldu?

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:52
Tesla Bitcoin ödemelerini askıya alınca Bitcoin ne kadar oldu?
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Kripto para dünyasının en önemli isimlerinden olan Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda öncelikle Bitcoin olmak üzere bütün altcoinleride düşüş meydana geldi. Tesla’nın CEO’su dünyaca ünlü isim Elon Musk’ın paylaşımı piyasalarda manipülasyona mı sebep oldu?

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, yaptığı bir açıklamada şirketinin Bitcoin ile ödemeleri kabul edeceğini duyurmuştu. Bunun yanı sıra ciddi miktarlarda Bitcoin satın adlıklarını da belirtmişti. Lakin son zamanlarda işler biraz ters gitmiş gibi duruyor. Öyle ki şirket ilk olarak ellerindeki Bitcoin’in bir miktarını çıkardıklarını açıkladı. Bunun ardından Elon Musk Twitter’dan yaptığı paylaşımla Bitcoin ödemesi alınmayacağını bildirdi. Bu tweet piyasanın çökmesine mi neden oldu?

Elon Musk’ın paylaşımından sonra Bitcoin 47 bin dolara düştü Düşüş yaşayan sadece Bitcoin olmadı. Diğer altcoinlerde düşüşe uğradı. Musk, yalnızca Bitcoin üzerinde de değil, Dogecoin kripto parası üzerinde de ciddi fiyat değişimlerine neden olan açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar doğrultusunda bazı zamanlar fiyatı zirveye çekerken, bazı zamanlar da dibe vurmasına sebep olmaktadır.

İşte Elon Musk’ın paylaşımı…

Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Bitcoin madenciliğinde kömürün hızlı bir şekilde kullanılmasından dolayı endişe duyduklarını, Tesla’nın sahip olduğu Bitcoin’leri satmayacağını lakin Bitcoin ile ödemeyi bir süreliğine durdurduklarını açıkladı. Yaptığı açıklamanın ardından Bitcoin’de hızlı bir düşüş meydana geldi. Bitcoin fiyatı 47 bin dolara kadar düştü.


Son Güncelleme: 13.05.2021 15:52
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Anahtar Kelimeler:
BitcoinTeslaElonmusk
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