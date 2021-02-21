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Terme fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Terme fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

21 Şubat Pazar Terme güncel fındık fiyatları merak ediliyor. Üreticiler Terme fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Terme fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatlarını araştırıyor.

21 Şubat 2021 Pazar 16:02
Terme fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Terme fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
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Fındık üreticileri güncel fındık fiyatlarını araştırıyor. Fındık fiyatları bilindiği gibi il il değişmektedir. Fındık fiyatları hasat dönemlerin TMO tarafından belirlenmektedir. Terme bölgesi fındık fiyatlarında öne çıkıyor.

Terme fındık fiyatları ne kadar?

Terme fındık fiyatları 21 Şubat Pazar günü için 22,50 TL ile 24,00 TL arasında değişmektedir.

Fındık fiyatları hasadın ardından bir hafta sonra belirlenir. Terme Ticaret Odası bölgesi için belirlenen fındık fiyatlarını duyurur ve fındık bu fiyatlara göre piyasaya sürülür. Fındık fiyatları bölgelere göre değişkenlik göstermektedir. Samsun’da bulunan diğer ilçeler Çarşamba ve Bafra’da fındık fiyatlarının farklı olduğu görülüyor.

Terme fındık fiyatları

TMO tarafından açıklanan ve her gün güncellenen fındık fiyatları il veya ilçelere göre değişmektedir. Terme bölgesi için belirlenen fındık fiyatları Terme Ticaret Odası tarafından duyurulur ve üreticiler malı belirlenen fiyat aralığında piyasaya sürer.

Haftalık, aylık ve yıllık olarak belirlenen fındık fiyatları ülkede yaşanan gelişmelerden etkilenmektedir. Bu nedenle üreticiler günlük olarak değişen fındık fiyatları ile kendi bölgelerindeki güncel fındık fiyatlarını araştırmaktadır.



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:02
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FındıkFiyatTermeTMO21 Şıubat 2021Pazar
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