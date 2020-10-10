Temel ihtiyaç kredileri alan müşteriler için süre doldu! Ödemeler başladı

İhtiyaç kredisinden yararlanan bireyler için geri ödeme zamanı geldi çattı. Kamu bankaları tarafınca Mart ayında yaşanan covid-19 nedeni ile Nisan ayında vatandaşın rahatlaması için ihtiyaç kredileri verilmişti. Düşük faiz oranları ile verilen krediler krediler ise 5.000 Türk Lirası ve altı için Ziraat Bankası, Vakıflar bankası ve Halkbank tarafından %0. 49 oranı ile ihtiyaç kredisi verildi. 10. 000 Türk Lirasına kadar verilen krediler için ise rekor talep istemi gözlemlendi. Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalarda ise, yaklaşık 8 milyon vatandaşa 47, 5 milyarlık bir kredi desteğinin verildiğini söylendi. Verilen kredilerde ise aranan tek şart haneye giren maddi gelirin 5.000 Türk Lirasının altında olmasıydı. Bazı vatandaşlar bu şartı yerine getirdiği taktirde bile maalesef krediden yararlanamadı. Kredi alanlara ise 4 farklı kredi imkânı sunuldu, sunulan krediler itibari ile ise fiyatlar:

*3. 000 Türk Lirası,

*5. 000 Türk Lirası,

*7. 500 Türk Lirası,

*10. 000 Türk Lirası değerinde krediler verildi.

Verilen kredinin geri ödenmeye başlanması ise 6 ay sonrası olarak belirlenmişti yani kişinin 6 ay sonrasında ödemelere başlaması gerekmekteydi. 1 Nisan itibari ile verilmeye başlanan kredinin ise verilen 6 aylık süresi doldu, hangi ay kredi alındıysa onun 6 ay sonrasında kredilerin ödenmeye başladığını unutmamak gerek, yani Nisan ayında kredi alan birinin ödemeleri Ekim, Mayısıs ayında kredi alanların ödemeleri Kasım, Haziran ayında ödenmeye başlayacak. Krediden yararlananlar ise geri ödeme tarihinin ertelenmesini istemektedir. Covid-19’ un hâlâ devam etmesi nedeni ile geri ödemelerin sonraki zamana atılması müşteriler tarafından istenmektedir.