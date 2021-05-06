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Temassız ödemelerde kredi kartı limitleri yükseltildi!

Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan bir açıklamada temasız olarak kullanılan kredi kartlarında işlem limitlerinin 250 TL'den 350 TL'ye çıkartıldığı bildirildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:22
Temassız ödemelerde kredi kartı limitleri yükseltildi!
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Özellikle koronavirüs pandemisi içerisindeyken en çok tercih edilen temassız ödemelerde kredi kartlarının işlem limitleri 250 TL olarak belirlenmişti. Bankalararası Kart Merkezi, alınan yeni bir kararla kartlarda bulunan şifresiz temassız işlem limitlerinin 350 TL'ye çıkartıldığını duyurdu.

Ödemeler kısmında daha hızlı ve kolay olarak tercih edilen temassız kredi kartlarının yeni limitleri 7 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecek. BKM'den yapılan resmi yazılı açıklamada özellikle pandemi süreci içerisinde ödemelerin daha sağlıklı yapılabilmesine imkan sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilginin ve güvenin giderek arttığını ve kullanıcılara daha hijyenik bir ödeme olanağı sunan temassız ödemelerin bundan sonra günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geleceği belirtildi.

Açıklamada kredi ve banka kartlarının mobil cihazlardan hiçbir temas gerektirmeden ödeme yaptıran temassız şifresiz ödeme yönteminde işlem limitlerinin 7 Mayıs tarihinden itibaren 350 TL'ye çıkartıldığı belirtildi.

 

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıBanka KartıTemassız ÖdemeIşlem Limiti
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