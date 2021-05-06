Temassız işlemlerde limit yükseldi

Vatandaşlarımızın kolaylıkla alışveriş yapmasına yardımcı olanlarınözelliği herkes tarafından ilgi gördü. Belirleneniçerisinde kullanılabilirken fazla miktar harcama yapıldığında ise kartın temassız özelliği kullanılamaz hale gelir. Bankalar arası Kart Merkezi’nden gelen açıklama da temassız kartın vatandaşlar tarafından güven teşkil ettiği ve kartın limitinin yükseltildiğini ifade etti.

Yapılan alışverişler sonrası kolaylık sağlanması için kartların şifresiz hali kullanıma geçti. Mobil cihazlar üzerinden kullanılan kartın temassızlığı limiti 7 Mayıs tarihi ile 350 TL’ye yükseltildi. Bu kartları kullanan herkes tarafından belirlenen limit içerisinde temassız şekilde bu kartı kullanabilir. Belirlenen limitin yükselmesi vatandaşlara kolaylık sağlayarak alışverişlerde yardımcı oluyor.