İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Temassız işlemlerde limit yükseldi

Kullanılan kredi kartlarında düzenlenen değişiklikler sonrası birçok kartta uygulanmak üzere temassız özelliği geldi. Belli limit için kullanılan bu temassız seçeneği belirlenen seçenekler dahilinde kullanılabilir hale geldi. Yapılan açıklamalar sonrası temassız kullanımında limit yüksekliği kararı verildi. Konu hakkında merak edilenler haberimizde

06 Mayıs 2021 Perşembe 18:49
Temassız işlemlerde limit yükseldi
Takip Et:

Vatandaşlarımızın kolaylıkla alışveriş yapmasına yardımcı olan kartların temassız özelliği herkes tarafından ilgi gördü. Belirlenen limit içerisinde kullanılabilirken fazla miktar harcama yapıldığında ise kartın temassız özelliği kullanılamaz hale gelir. Bankalar arası Kart Merkezi’nden gelen açıklama da temassız kartın vatandaşlar tarafından güven teşkil ettiği ve kartın limitinin yükseltildiğini ifade etti.

Yapılan alışverişler sonrası kolaylık sağlanması için kartların şifresiz hali kullanıma geçti. Mobil cihazlar üzerinden kullanılan kartın temassızlığı limiti 7 Mayıs tarihi ile 350 TL’ye yükseltildi. Bu kartları kullanan herkes tarafından belirlenen limit içerisinde temassız şekilde bu kartı kullanabilir. Belirlenen limitin yükselmesi vatandaşlara kolaylık sağlayarak alışverişlerde yardımcı oluyor.




Son Güncelleme: 06.05.2021 18:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KartTemassızLimit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
2021 Engellilere bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika. 2.500 TL ATM’den ve Bankadan Alabilirsiniz
Emekliye Müjdeli Haber Son Dakika. 2.500 TL ATM’den ve Bankadan Alabilirsiniz
PTT ve diğer bankalar emekliye 100.000 TL kredi desteği sağlayacak? PTT 100 bin TL kredi şartları nelerdir?
PTT ve diğer bankalar emekliye 100.000 TL kredi desteği sağlayacak? PTT 100 bin TL kredi şartları nelerdir?
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri müjde. Ek ödemeler başladı mı?
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklileri müjde. Ek ödemeler başladı mı?
PTT'de yenilik! Şubelere gitmeye gerek kalmadan kimlik kartı ile kredi kullanılabilecek!
PTT'de yenilik! Şubelere gitmeye gerek kalmadan kimlik kartı ile kredi kullanılabilecek!

Popüler Haberler

Temassız işlemlerde limit yükseldi
Esnafa kira yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak?
2021 Bursluluk Sınavı hangi tarihe ertelendi?
2021 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, memurların bayram tatili kaç gün?
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? Ripple dava tarihi ne zaman?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı? Cüneyt Çakır kariyeri ve biyografisi
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?
Saç satmak için en az kaç cm olmalı? Ortalama saç satma fiyatları
Acemi Anneler Hayat kimdir? Cansın Yılmaz Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2021 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
4 Mayıs 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
Galatasaray başkanlık seçimi hangi tarihe ertelendi, ne zaman yapılacak?
PTT adıma para yatmış mı? PTT kurum ödemeleri sorgulama
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2021
BİM mağazalarında satışa çıkarılan HP Laptop 14s-fq0014nt incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Bugün kimin maçı var? 6 Mayıs 2021 Perşembe Bugün maç varmı, hangi maçlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.