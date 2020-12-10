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Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020

Paraf kredi kartı sahipleri için Teknosa mağazalarında yararlanabilecekleri mükemmel kampanya nedir? 6 gün sürecek olan kampanya kapsamında 120 TL' ye kadar ParafPara kazanma fırsatı vardır. Kampanyanın detayları araştırılmıştır.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:28
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
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Teknosa paraf kredi kartı kampanyası 120 TL hediye 8-13 Aralık 2020

Paraf kredi kartı kullananlar Teknosa mağazalarından ya da intenet sitesinden 500 TL harcama yaptıklarında 60 TL, 1000 TL ve üzerinde harcama yaptıkları zaman 120 TL tutarında paraf para kazanacaklardır. Kampanya paraf mobilde 8-13 Aralık 2020 tarihlerinde geçerlidir.

Kampanyanın Detayları

8-13 Aralık 2020 tarihlerinde belirtilen yerlerden;Paraf POS’ tan tek seferde harcanacak 500 TL ve üzerinde olan ilk alışverişte SMS ile katılımda 50 TL, Paraf Mobil’ den katılım sağlandığında 60 TL ParafPara; 1000 TL ve üzerindeki ilk alışverişe ise SMS ile katılım sağlandığında 100 TL, Paraf Mobil’ den katılım sağlanırsa ise 120 TL ParafPara verilmektedir.

Kampanyadan faydalanmak için ilk alışverişten önce Paraf Mobil’ den ‘’ Hemen Katıl’’ butonu seçilmeli veya bankada kayıtlı olan cep telefonundan Tekno yazarak 3404 ‘ e SMS yollanmalıdır. Ödül kazanılma durumuna göre bilgilendirme slip üzerinde ya da Paraf Mobil’ de bulunacak, SMS ile duyurulacaktır.

Kampanya müşteri bazında olup her müşteri ilk işlem yoluyla yalnızca bir defa faydalanabilmektedir.

Kazanılan ParafPara’ lar, kazanımdan bir gün sonra işlem yapılan karta yüklenmektedir.

Kazanılan paralar bütün Paraf üyesi işyerlerinde kullanılabilir. Parafly ile kazanılmış paralar ParafPara seyahat hattı haricinde bütün Paraf üye iş yerlerinde kullanılabilmektedir. Kazanılmış olan paralar Avans para kullanımı yüzünden oluşan eksi puan bakiyesiniz kapatmamaktadır.  Kart bakiyesinin sıfırın altında oluşu kampanya dahilinde kazanılan ParafPara’ ların kullanımını etkilememektedir.

Kampanyaya katılım sağlandıktan sonra katılım kanalı değişikliği yapmak mümkün değildir.

İşlemlerin, kayıt sonrası ve Paraf POS’ larından gerçekleşmesi gerekir.

Kampanyaya katılım talebinin kayıt sonrası banka sistemine ulaşmasından sonra oluşan işlemler önemsenmemelidir.

Kampanyaya SMS ile dahil olmak için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörlerine ait olan numaralardan 3404’ e mesaj atılmalıdır. Katılım sağlanabilecek operatörler yalnızca bunlardır.

Bu SMS ücretsiz olup yollanılan SMS kartın bağlı bulunduğu müşteri numarasına kaydı olan cep no ile yollanabilir.

Paraf’ a bağlı bulunan sanal kartlar ile Parafly kampanya dahilinde olup, HalkCard, ek kartlar ve ParafPara kullanılarak yapılmış olan işlemler kampanya dahilinde bulunmamaktadır.

Kampanya kapsamında yapılmış işlemlerde iade ve iptal gerektiren şartlarda, bu işlemler kampanya dahilinde sayılmaz. İade işlemi sonrası kampanya tutar kriterinin altına düşmesi durumunda verilen paraf para geri alınır.

Kampanyada kaydı olan kartın herhangi bir nedenden dolayı kapatılması durumunda, bu kart o gün içinde yenilenmezse kampanya kaydı silinir. Kayıt silindikten sonra yapılan işlemler kampanya dahilinde sayılmaz.



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:28
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Anahtar Kelimeler:
TeknosaParafpara
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