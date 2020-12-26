Tek taş pırlanta yüzük fiyatları ne kadar oldu?

Birçok kadının çok beğendiği tek taş pırlanta yüzük fiyatları merak edilmektedir. Yüzüklerin fiyatı karatı artış gösterdikçe artmaktadır. Pek çok markada yer alan bu yüzüklerde kimi zaman kampanyalar yapılarak oldukça büyük indirimler uygulanmaktadır.

Atasay’da tek taş pırlanta yüzükler en düşüt karattan 1890 TL ile başlamaktadır. Ayrıca 48.480 TL’ye kadar yüzükler de bulunmaktadır. Altınbaş’ta ise 1906 TL’den başlayan tek taş pırlanta fiyatları 150.000 TL’ye kadar karatına göre yükselebilmektedir. Ortalama tektaş pırlanta fiyatları ise aşağıda sıralanmıştır:

Tektaş Pırlanta Yüzük Fiyatları

0.04 Karat: 880 TL

0.07 Karat: 1332 TL

0.08 Karat: 1428 TL

0.09 Karat: 1512 TL

0.10 Karat: 1602 TL

0.11 Karat: 1872 TL

0.12 Karat: 1962 TL

0.13 Karat: 2052 TL

0.20 Karat: 2196 TL