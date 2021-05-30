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Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?

Acil para ihtiyacında bulunan kişilerin aklına ilk tefeciler gelirken ülkemizde faturalı alışveriş yasal olmadığı için suç sayılmaktadır. Birçok kişi Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur? sorularına yanıt ararken bu haberimizde tefeciler hakkında merak edilenlere yer vereceğiz. İşte tefecilerin faiz oranı ve bulunduğu yerler

30 Mayıs 2021 Pazar 22:07
Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur?
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Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar ilk olarak bankalara başvururken sicili olumsuz olanlar maalesef kurumlardan kredi alamıyor. Zor durumda kalan kişiler tefecilere başvururken ülkemizde tefecilik yasal olmamakla birlikte tefeciden borç alan kişide suçlu sayılmaktadır. Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur? soruları merak edilirken bu yazımızda tefeciler hakkında merak edilenleri araştıracağız. İşte tefeciler hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde

 Tefeciler ile iş birliği yapmak için çevre sorgulaması sayesinde bulabilirsiniz. Büyük şehir merkezlerinde tefecilere ulaşmak mümkün olurken bu işlemin sizi suçlu yapacağını unutmamanız gerekir. Bulunduğunuz mahallede esnaflara sorarak tefecilerin yerini öğrenebilirsiniz. Acil para ihtiyacınızı o an karşılayan kişiler ileride sizin başınıza büyük dertler açabilir.

Tefeci faizi ne kadar?

Tefecilerden alınan paralar faiz olarak geri dönerken bankalar gibi düşük faiz ile çalışmazlar. Önek olarak;

100.000 TL tefeci parası %20 faiz sunar.  Sonuç olarak 80.000 TL borç alacaksınız fakat 100.000 TL borç ödeyeceksiniz.  Aylık 20.000 TL ödeme ile borç sonuna kadar bu rakam ile ödeyeceksiniz. Öneğin 2 yıl 20.000 TL ödediniz ve 2 yıl sonra 100.000 TL ödediniz bu süre içerisinde tefeciye toplam borcunuz 580.000 TL olacak.  Ana borcu ödeyene kadar bu işlem devam etmektedir. Diyelim ki ödeyemediniz başınıza büyük dertler açarak sizleri sıkıntıya sokar.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:07
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Anahtar Kelimeler:
TefeciAcil Para
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