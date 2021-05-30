Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar ilk olarak bankalara başvururken sicili olumsuz olanlar maalesef kurumlardan kredi alamıyor. Zor durumda kalan kişiler tefecilere başvururken ülkemizde tefecilik yasal olmamakla birlikte tefeciden borç alan kişide suçlu sayılmaktadır. Tefeci nereden bulunur? Tefeciler nerede olur? soruları merak edilirken bu yazımızda tefeciler hakkında merak edilenleri araştıracağız. İşte tefeciler hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde

Tefeci faizi ne kadar?

Tefeciler ile iş birliği yapmak için çevre sorgulaması sayesinde bulabilirsiniz. Büyük şehir merkezlerinde tefecilere ulaşmak mümkün olurken bu işlemin sizi suçlu yapacağını unutmamanız gerekir. Bulunduğunuz mahallede esnaflara sorarak tefecilerin yerini öğrenebilirsiniz. Acil para ihtiyacınızı o an karşılayan kişiler ileride sizin başınıza büyük dertler açabilir.

Tefecilerden alınan paralar faiz olarak geri dönerken bankalar gibi düşük faiz ile çalışmazlar. Önek olarak;

100.000 TL tefeci parası %20 faiz sunar. Sonuç olarak 80.000 TL borç alacaksınız fakat 100.000 TL borç ödeyeceksiniz. Aylık 20.000 TL ödeme ile borç sonuna kadar bu rakam ile ödeyeceksiniz. Öneğin 2 yıl 20.000 TL ödediniz ve 2 yıl sonra 100.000 TL ödediniz bu süre içerisinde tefeciye toplam borcunuz 580.000 TL olacak. Ana borcu ödeyene kadar bu işlem devam etmektedir. Diyelim ki ödeyemediniz başınıza büyük dertler açarak sizleri sıkıntıya sokar.