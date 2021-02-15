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TEB’den yeni ihtiyaç kredisi kampanyası

Kış dönemlerinde birçok banka kampanyalı kredi imkânı sunmaktadır. Bu kampanyalı kredi imkânını sunan bir bankada TEB oldu. TEB bankası müşterilerine verdiği nakit desteği güncel faiz oranları ile sunacak.

15 Şubat 2021 Pazartesi 02:51
TEB’den yeni ihtiyaç kredisi kampanyası
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2020 yılının son dönemlerinde başlayan kredi kampanyaları yaşadığımız ekonomik koşullar göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Birçok banka gibi kampanyalarını güncelleyerek müşterilerine kredi imkânı sunan Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) müşterilerine verdiği nakit desteği güncel faiz oranları ile sunacaktır. 15.000 TL ihtiyaç kredisi imkânı sunan TEB, müşterilerine 3 ay boyunca erteleme imkânı sunacak. 

TEB ihtiyaç kredisi kampanyası nedir?

Birçok banka tarafından sunulmayan teklifleri sunarak karşımıza çıkan TEB içinde bulunduğumuz pandemi döneminde sunulan kredileri kullanmak isteyen müşterilerine, kredi taksitlerini 3 ay erteleme ile ödeme imkânı sunmaktadır. Bu kredi kampanyası için 1,45 faiz oranı talep eden TEB bu oranı herkes için aynı tutmamaktadır. Müşterilerin kredi puanlarını yüksek ve güvenilir seviyede ise bu oranlarda düşük faizli kredi alabilme imkanları tanınmaktadır. Eğer kredi puanınız düşük ve riskli grupta yer alıyorsanız daha yüksek faiz oranları sunulmaktadır. TEB kredi başvurusu yapmak için TEB mobil uygulaması üzerinden veya TEB intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İntenet üzerinden belirli bir miktar için kredi başvurusunda bulunabildiği için eğer daha yüksek limitli bir kredi başvurunda bulunmak istiyorsanız TEB banka şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 

İntenet üzerinde TEB kredi başvurusu için tıklayınız. 




Son Güncelleme: 15.02.2021 02:51
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Anahtar Kelimeler:
TEBIhtiyaç Kredisi
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